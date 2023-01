Hasta una semana llevaban sin limpieza en todo el colegio, pero la situación de los aseos ya resultaba alarmante y las familias han decidido arremangarse y acudir al centro con lejía y estropajo en mano para evitar males mayores a sus hijos, todos ellos con alguna discapacidad, de ahí su escolarización en el centro de Educación Especial El Somni.

Desde la Conselleria de Educación aseguran que hasta en dos ocasiones informaron esta pasada Navidad al Ayuntamiento de Alicante del traslado de los 80 alumnos de El Somni, desde las instalaciones que había cedido temporalmente la Diputación Provincial, en el antiguo centro hospitalario Doctor Esquerdo, a las antiguas prefabricadas del colegio Lo Romero de Sant Joan, a cinco kilómetros de distancia, y hasta que el Ayuntamiento cumpla el compromiso de edificar el nuevo centro en el PAU 1 de San Blas, con presupuesto dispuesto por el Consell desde 2020, afirman.

Los propios padres de alumnos, a través de la dirección del centro, recibieron poco antes de Navidad también la "autorización con registro de entrada del traslado a las nuevas instalaciones", concreta el presidente de la AMPA, Alberto Agulló, pero desde que llegaron a la vuelta de vacaciones, el mismo 9 de enero, no han tenido servicio de limpieza.

Consejo extraordinario

En el consejo escolar extraordinario celebrado de urgencia supieron por la edil del PP Mari Carmen de España, asignada por el Ayuntamiento como representante de este centro, que se había producido algún “problema de comunicación” con la Conselleria de Educación, y que en un par de días solucionarían la situación.

El polvo de los pupitres se puede sobrellevar, pero lo de los baños es salubridad y la salud en juego es la de nuestros hijos Alberto Agulló - Presidente AMPA colegio de Educación Especial El Somni

Pero a día de ayer lunes, 16 de enero, el centro seguía como lo encontraron la semana anterior. “Que no se barra en una semana el suelo ni se quite el polvo de los pupitres se puede sobrellevar, pero lo de los baños es distinto, es un tema de salubridad y la salud en juego es la de nuestros hijos”, lamenta Agulló.

Visto que no se ponía solución desde el lado político, cerca del 40% de las familias, todas las que pudieron y su trabajo no se lo impedía, se esforzaron por dejar los aseos en condiciones dignas. “Se ha limpiado a fondo y hemos dejado gel y lejía para que los profesores hagan el favor de echarlo en el váter, aunque no es ni mucho menos su función”.

Autismo

El representante de los padres abunda que el propio profesorado había vaciado ya papeleras y repuesto el jabón de manos por su cuenta, "y mientras los políticos hacen política, nosotros hacemos los baños" ironiza Agulló.

Mi hijo, que tiene autismo, se sienta para hacer pipí aunque se le insista en que no lo utilice. Imagina cómo me siento Alberto Agulló - Presidente AMPA colegio El Somni

"Clama al cielo, porque mi hijo, que tiene autismo, se sienta para hacer pipí aunque se le insista en que no utilice el asiento, así que imagínate cómo me siento. Es un perfil de alumnos que requieren higiniene incluso extra y limpieza a diario, pero no la tienen desde hace una semana" alerta.

Los padres han acordado seguir yendo a limpiar hasta que el Ayuntamiento de Alicante reanude el servicio de limpieza de la decena de baños, pasillos y aulas. “Es algo básico”, urge el representante de las familias.

El Consell

En el Ayuntamiento siguen pendientes de formar un convenio en el que donde ante ponían Diputación y centro Doctor Esquerdo, ahora ponga Ayuntamiento de Sant Joan y antiguo colegio Lo Romero, de cuyo mantenimiento se encarga la empresa de las prefabricadas, pero no así de la limpieza y seguridad que corre a cargo del Ayuntamiento de Alicante al que sigue perteneciendo este centro que también sigue esperando su futuro y nuevo colegio en el PAU 1, incluido en el Plan Edificant que costea el Consell pero que debe ejecutar el Consistorio.

"Las instalaciones provisionales ofrecen una mejora muy notable respecto a las que ocupaba el Somni, y ante la falta de alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento de Alicante para mejorar la situación del alumnado pese a las reiteradas demandas de la comunidad educativa del centro se les trasladó con el acuerdo de la comunidad educativa", subrayan desde Educación.

“No entendemos la falta de diligencia del Ayuntamiento de Alicante. Las anteriores instaaciones también estaban en el término de Sant Joan y el Ayuntamiento de Alicante venía prestando el servicio de limpieza, por lo que la dirección territorial de Eduación ha instado a mantener ese compromiso con la comunidad educativa” recalcan.

El Ayuntamiento

Tanto desde el Ayuntamiento de Alicante como del de Sant Joan, optan oficialmente y al margen de lo prometido por la edil De España, por reclamar a la Generalitat "una solución urgente e inmediata para dotar a El Somni de todos los servicios mínimos".

Consideran que seha dejado a los alumnos "sin los servicios mínimos de gastos de limpieza" y de escudan en no haber recibido comunicación oficial del traslado pese a la información ofrecida por la concejala del PP en el Consejo Escolar del centro.

Críticas

Tanto Compromís como Unidas Podemos, en la oposición municipal, acusan de "maltrato" y "violencia escolar" a los responsables del PP en el gobierno municipal.

No se puede caer más bajo en la gestión de la educación pública. El equipo de Barcala ejerce maltrato a estos niños Rafa Mas - Concejal Compromís Alicante

“No se puede caer más bajo en la gestión de la educación pública. El equipo de Barcala ejerce maltrato a estos niños”,denuncia Rafa Mas, al tiempo que recuerda el retraso en la construcción del nuevo centro por parte del Ayuntamiento, “que será posible gracias a la inversión de más de seis millones de la Generalitat a través del plan Edificant, en un solar de la avenida Isla de Corfú de Alicante”.

Llevaremos a pleno una iniciativa para frenar la violencia institucional contra la comunidad escolar del Somni Xavier López - Portavoz Unidas Podemos Ayuntamiento Alicante

Xavier López, portavoz de Unidas Podemos, tacha de “indecente y completamente inaceptable que el alumnado haya vuelto a las clases sin servicio de limpieza de ningún tipo”.

Responsabiliza al Partido Popular de “un abandono sistemático e intencionado del mantenimiento de las escuelas públicas” y asegura que, en caso de que no se rectifique de inmediato, llevará al pleno de enero una iniciativa para “frenar la violencia institucional contra la comunidad escolar del Somni que ya es un sello de identidad de la legislatura del bipartito”.

Basta de abandono a la educación pública por parte del actual equipo de gobierno.



Los y las alicantinas merecen unas escuelas públicas cuidadas y adecuadas al bienestar del alumnado.



