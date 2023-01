El bipartito "diluye" la zona de bajas emisiones en Alicante para que Vox apruebe el Presupuesto

Una zona de bajas emisiones (ZBE) reducida a la mínima expresión. El gobierno municipal de Alicante rechaza que con la futura implantación de la ZBE, que debería estar en marcha desde el 1 de enero de este 2023, se vaya a restringir el acceso a ningún vehículo al anillo exterior, dentro de la Gran Vía, al margen de los distintivos ambientales. Tampoco prevé limitaciones relevantes en el anillo interior, en torno al Centro Tradicional. Esta declaración de intenciones se hace pública justo después de que Vox anunciase que votará en contra del Presupuesto de Alicante por impulsar la restricción de tráfico.

El portavoz adjunto del bipartito y concejal de Transportes y Medio Ambiente, Manuel Villar, ha matizado que "Europa marca unos mínimos, pero que los ayuntamientos tienen mucho margen, por lo que las restricciones serán "mínimas o nulas". Respecto al acceso al anillo exterior, Villar ha señalado que "no se va a restringir ningún vehículo porque no hay mediciones que nos digan que hay que tomar medidas", ya que el gobierno municipal tiene capacidad para marcar el nivel de limitar el tráfico: "Los anillos no podemos cambiarlos porque figuran en el proyecto mandado a Europa, pero sí tenemos facultad para valorar qué vehículos entran". Respecto al anillo más interior, que afectará al centro de la ciudad, Villar ha apuntado que en esa zona habrá "alguna limitación más, pero mínima".

Así, sobre el posicionamiento político anunciado por Vox tras presentar una enmienda a la totalidad al Presupuesto impulsado por el bipartito, Villar ha defendido que la zona de bajas emisiones de Alicante "no será un motivo para ese voto". Según ha añadido, desde el gobierno volverán a explicar el proyecto con detalle a Vox, con el ánimo de que cambie de opinión y salve, de nuevo, las cuentas del ejecutivo de Barcala, esta vez a las puertas de las elecciones. Los ultras se mostraron muy contundentes el pasado viernes al presentar la enmienda a la totalidad: "Obviamente no vamos a facilitar la aprobación de un presupuesto que hemos enmendado a la totalidad por una decisión tan importante y tan grave como es la modificación radical en el día a día de los alicantinos como es el Alicante Central de Partido Popular y Ciudadanos".

Estas palabras de Villar, reduciendo a la mínima expresión la zona de bajas emisiones, contrastan con expresiones defendidas en los últimos meses por otros miembros del bipartito de Alicante, incluido el propio alcalde. En diferentes foros, desde el ejecutivo local se ha asegurado que Alicante busca transformarse hacia “un modelo de movilidad urbana, segura, saludable, accesible y conectada, en el marco del mayor respeto por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno urbano y del medio ambiente”. También se ha incidido en "la transformación para adaptarse a una movilidad más sostenible y eficiente es un reto irrenunciable ya iniciado y para el que no hay vuelta atrás”. Por otro lado, se ha apuntado desde el gobierno local que “es necesario apostar por un claro cambio de modelo de ciudad, con una movilidad más racional y sostenible, con decisiones que pongan a los ciudadanos en primer término y por delante de los vehículos, priorizando modos de transporte sostenibles para convertir los barrios y calles en lugares más habitables y amables”.

Desde el gobierno no se ha ocultado la contaminación que genera el vehículo privado durante estos últimos meses, aseguran que la ZBE reduciría en 75.000 las toneladas de CO2 emitidas: "Este proceso pasa por seguir avanzando en el cambio de hábitos que ya se estaban produciendo en los desplazamientos urbanos, con la promoción y fomento del transporte público colectivo, así como de los desplazamientos individuales, a pie, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal frente al vehículo privado motorizado, altamente contaminante, con el objetivo de que la movilidad urbana más segura, sostenible, saludable y accesible para todos sea una realidad en nuestra ciudad”.

Antes de la intervención de Villar durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, había defendido una postura más crítica con Vox: "Sabemos que vienen elecciones y que cada grupo quiere marcar su estrategia. La zona de bajas emisiones hay que atenderla, porque es una obligación legal. Las posturas de cada partido son de cada uno. Ellos verán qué postura toman y tendrán que explicarla", ha señalado Manresa, quien ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos de la oposición para que no tumben los Presupuesto de 2023.

Reacciones de la izquierda

El portavoz municipal socialista, Miguel Millana, ha asegurado que el “relajamiento” en la Zona de Bajas Emisiones que ha anunciado el concejal Manuel Villar (PP) no es más que “otro guiño” a Vox para que le aprueben un Presupuesto que "no responde a ninguna de las necesidades que requiere la ciudadanía alicantina". ”Son unas cuentas municipales cicateras, sin rumbo, donde se evidencia que no hay un modelo de ciudad y que el ciclo de Barcala está finalizado”, ha apuntado Millana.

Desde Unidas Podemos han añadido que "el Partido Popular y Vox dedican el tiempo a desarrollar su agenda ideológica". "Se vemos cuando han conseguido que lideremos los rankings de suciedad por su modelo privatizador, que el Síndic alerte del colapso de los servicios sociales, que padres y madres de colegios públicos asuman el mantenimiento de sus centros y que hora estén buscando la forma de prevaricar con el incumplimiento de la Ley de Cambio Climático en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones", según el portavoz de la coalición morada, Xavier López, quien ha recordado que "las principales ciudades del entorno están desarrollando políticas de transformación urbana hacia modelos más sostenibles, mientras Barcala de la mano de Ortolá sigue atrapado en el tiempo de una Alicante gris y anticuada".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido este martes que "el Bipartito de Barcala está caducado, agotado y ya se huele a rancio". "No puede aprobar los Presupuestos y prefiere arrodillarse ante la agenda negacionista del cambio climático de la extrema derecha que sentarse a dialogar y negociar unos presupuestos para los que no tiene mayoría para aprobar. Le pedimos a Barcala responsabilidad y que se siente a negociar en primera persona y no tire la toalla porque ya no tiene nada que ofrecer a los alicantinos y sus mentiras y anuncios ya no cuelen", ha señalado Bellido.