Con la linterna en mano para evitar la absoluta oscuridad a la hora de cruzar por unos pasos peatonales que además de provisionales por ahora son, para muchos, de uso diurno. Los vecinos del entorno de los terrenos que algún día se convertirán en el Parque Central están hartos de retrasos. El último, en encender las farolas, lo que impide a la mayoría de usuarios transitar por los pasos cuando anochece, que ahora son apenas las seis de la tarde.

"Parece que las personas que usamos los pasos peatonales lo tengamos que hacer desde las 8 de la mañana a las seis de la tarde, porque luego o tienes linterna o es complicado. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento que pretende ser la capital de la quinta provincia e influir como tal no es capaz de terminar unos pasos provisionales adecentando su entorno? Es evidente que esto no pasa en las proximidades de la Ocean Race o de la Playa San Juan", señalan desde la plataforma Vecindario por un Parque Central.

Desde Avant también apuntan al Ayuntamiento de Alicante: "Urbanismo no nos ha autorizado todavía el enganche a la red. Estamos esperando a que nos autoricen la conexión con la red de alumbrado público existente conforme estaba previsto en el proyecto de obra. Nosotros lo tenemos todo listo a espera de esta autorización". Desde Urbanismo derivan la responsabilidad en el área de Infraestructuras, de la que depende el departamento de Alumbrado Público.

Los vecinos, en una octavilla que están repartiendo entre los vecinos de los barrios del entorno, admiten las mejoras, pero lamentan los retrasos. "Hemos pasado de tener un vertedero y dificultades para cruzar entre los barrios a tener unos pasos provisionales que mejoran la vida del entorno, pero no olvidamos que estos carecen de papeleras, de arbolado para evitar los días de sol, de luz para poder usarlos a cualquier hora y sobre todo no olvidamos que son provisionales", apuntan en unos pasquines, en los que reclaman el Parque Central: "Si no lo hacen ahora que llegan las elecciones, nos vemos otros cuatro años de provisionalidades, de escombros, de dejadez a los barrios más olvidados por estas administraciones, en especial el Ayuntamiento".

Hace unos tres meses, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, recorrió la zona para supervisar las obras de construcción de los pasos provisionales, que ya llevaban semanas siendo utilizados por los vecinos, pese a no estar aún terminados unos trabajos que se dilataron más de lo previsto por problemas en el suministro de materiales.

Y es que tras una vida con un "muro" que les impedía cruzar a barrios casi limítrofes, la retirada de las vías del ferrocarril tras el soterramiento no mejoró la situación para esos miles de alicantinos. Seguían viviendo de espaldas a sus vecinos de enfrente. Esta situación, sin embargo, ha cambiado. Desde finales del pasado verano, ya eran muchos los residentes de barrios como Florida, Ciudad de Asís, San Blas, Princesa Mercedes y el PAU 1 que transitaban los pasos peatonales sobre el futuro Parque Central que estaban aún en plena fase de construcción. Las obras empezaron a principios de julio, poco después de la firma del acta de replanteo, por lo que el final previsto inicialmente era para principios de octubre, ya que el plazo de ejecución era de tres meses.

La obra, que ha tenido un presupuesto de 292.603 euros, llegó con nueve años de retraso, ya que debía haberse ejecutado tras la llegada del AVE en junio de 2013. El hecho de que ADIF mantuvo durante años la denominada “Vía de la vagoneta” y la falta de diligencia del Administrador Ferroviario y Avant hicieron el resto.

La actuación ha consistido en la construcción de cuatro pasos peatonales transversales unidos entre sí por un quinto paso peatonal longitudinal al sur de la actuación. Tienen una longitud total aproximada de 859 metros sobre los terrenos donde está previsto el desarrollo del futuro Parque Central de Alicante y concretamente entre las calles Capitán General Gutiérrez Mellado-Médico Ricardo Ferrer por un lado y por el otro entre las calles Princesa Mercedes-Cesar Porcel. Las parcelas sobre los que discurre los cinco accesos a los pasos peatonales propuestos son terrenos sin urbanizar y discurren parcialmente sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril.

Los cinco pasos peatonales se proyectaron, con unas rasantes suaves, adaptándolos a los terrenos existentes, con pendientes longitudinales entre 0,50% y el 4,67%. La anchura es de cuatro metros con bermas laterales de zahorra de 0,50 metros de ancho donde se ubica una barandilla formada por maroma y postes de madera de pino y alumbrado público cada veinte metros, aunque las farolas por ahora están apagadas.