La llegada a la provincia de la bolsa del Ártico que ha traído, de repente, el invierno a la provincia -ayer en la costa se alanzaron aún los 22 grados de máxima- ha provocado la pasada madrugada las primeras nevadas, débiles, sin cuajar, en la Font Roja y en la montaña de la Foia de Castalla.

La previsión para hoy es que la temperatura máxima en la franja litoral no pase de los 16 grados y los 11 en el interior. A partir de mañana jueves heladas y posibilidad de nieve en la Montaña, pero menores en los cascos urbanos. A medida que nos acerquemos al fin de semana, que será desapacible, puede, incluso, llover ligeramente, según la previsión del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. El viento sigue soplando con fuerza.

Toda España seguirá este miércoles en riesgo por fenómenos adversos entre los que destacan las precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico, las nevadas importantes en el norte peninsular, los intervalos de viento fuerte en los litorales gallego y cantábrico, tercio oriental peninsular y Baleares, así como las heladas localmente fuertes en Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, la nieve activará los avisos en Salamanca, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Lérida, A Coruña, Pontevedra, Madrid y Álava, que ascenderá a importante en Granada, Jaén, Zaragoza, Huesca, Asturias, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Zamora, Lugo, Ourense, Navarra, La Rioja, Guipúzcoa y Vizcaya.

El fuerte oleaje también pondrá en aviso a Málaga, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Barcelona, Gerona, Murcia, Alicante y Valencia, y ascenderá a importante en Almería, Granada, Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Melilla, Guipúzcoa y Vizcaya.

Las fuertes rachas de viento activarán los avisos en Almería, Granada, Málaga, Ibiza y Formentera, Mallorca, Albacete, Barcelona, Murcia, Melilla, Alicante y Valencia, y será importante en Tarragona y Castellón.

Las bajas temperaturas pondrán en riesgo a Huesca, Barcelona, Gerona y Lérida, las lluvias a Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya y los aludes a Huesca, siendo importante en Navarra.

Este miércoles se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Pirineos, el resto del tercio norte peninsular y en áreas montañosas del centro y el este, que serán localmente fuertes y persistentes en el área cantábrica, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales.

De forma más débil y dispersa también se producirán precipitaciones en otras zonas de la Península, Estrecho y Baleares, quizá con alguna tormenta dispersa en estas islas. No se esperan precipitaciones en el litoral mediterráneo peninsular. En Canarias, predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones al norte de las islas de mayor relieve, y sin que se descarten de forma ocasional en el resto.

La cota de nieve en la mitad norte peninsular se situará entre los 300 y los 700 metros, sin descartar nevadas ocasionales en áreas litorales del norte; en la mitad sur, entre los 700 y 1.100 metros, bajando por el este hasta los 400 metros al final del día, mientras que en Baleares estará en torno a los 600 metros. En Alicante está en 1.500 metros.

Las temperaturas máximas bajaran de forma generalizada en la Península y Baleares, con un descenso notable en puntos del nordeste y del sudeste peninsular. Las mínimas también bajarán ligeramente en el noroeste peninsular, pero lo harán de forma más apreciable en Baleares y el resto de la Península, especialmente en el interior del sureste y en Pirineos.

Habrá heladas fuertes en Pirineos, moderadas en el resto de las áreas montañosas y débiles en gran parte del interior peninsular. En el caso de Canarias, se esperan pocos cambios térmicos.

Los vientos soplarán del oeste o noroeste, serán fuertes o con intervalos de intensidad fuerte en los litorales gallego y cantábrico, Ampurdán, Baleares, bajo Ebro, interior de la comunidad valenciana y Alborán. En Canarias, alisios del noreste.

Críticas

Por otro lado, la Asociación Española de Meteorología ha hecho público un comunicado en el que lamenta que en los últimos meses “asistimos con perplejidad a la difusión en medios de comunicación importantes de informaciones en que se presentan predicciones meteorológicas con técnicas como las denominadas cabañuelas, poniéndolas a la par con las técnicas científicas de predicción estacional”.

A este respecto, “recordamos que técnicas como las Cabañuelas carecen por completo de fundamento científico, y su interés es meramente histórico o costumbrista. Difundirlas hoy en día como válidas tiene aproximadamente el mismo sentido que recomendar a los enfermos de hipertensión un tratamiento con sanguijuelas”.

“También señalamos que el hecho de que alguna persona acierte en la predicción de un suceso meteorológico relevante en alguna ocasión, no es ninguna prueba de que posea habilidades especiales, por la misma razón que no prestamos un interés especial a la predicción del número gordo de lotería del próximo año hecha por algún agraciado este año. Terminamos apelando a la responsabilidad de los medios de comunicación serios para que no contribuyan a propalar este tipo de supercherías”.