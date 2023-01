A Vox parece que no le basta con el intento del bipartito de Alicante de rebajar a mínimos, al menos de palabra, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para finalmente no bloquear el Presupuesto de 2023, tras la anunciada enmienda a la totalidad por "hacer seguidismo a la izquierda" con "la decisión política más grave a la que se van a enfrentar los alicantinos en las últimas décadas", en alusión a la implantación de una herramienta a la que obliga Europa, pero cuya "letra pequeña" está en manos de los ayuntamientos. "En la memoria del contrato, dice exactamente lo contrario. ¿Por qué toman el pelo a los alicantinos de esta manera?", señala el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, quien pone en duda el compromiso público del gobierno municipal para que no haya restricciones en el tránsito de los vehículos.

Ortolá se refiere a la memoria de la ZBE, firmada por hasta tres concejales del PP, que fue la base de la propuesta de Alicante a la convocatoria de ayudas europeas para la implantación de unas zonas que buscan mejorar la calidad del aire y luchar contra el cambio climático. En ese documento se habla de restricciones, sobre todo en el anillo más interior, el que afecta al Centro Tradicional. "La implantación de nuevos sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula para controlar de manera automatizada el acceso de vehículos a la ZBE de Alicante, reduciendo los efectos contaminantes del tráfico urbano, tanto en el anillo de la Gran Vía como en el interior de la Zona Centro, tiene como objetivo principal la mejora de la calidad atmosférica, así como la salud de las personas. Este acceso restringido supondrá una disminución considerable de vehículos que funcionan por quema de combustibles fósiles, es decir, vehículos que emiten un gran porcentaje de gases de efecto invernadero", recoge el documento, lo que contradice las palabras del portavoz adjunto del bipartito y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, tras la Junta de Gobierno de este martes: "Los anillos no podemos cambiarlos porque figuran en el proyecto mandado a Europa, pero sí tenemos facultad para valorar qué vehículos entran. No se va a restringir ningún vehículo [en alusión al anillo exterior] porque no hay mediciones que nos digan que hay que tomar medidas. En el anillo interior habrá alguna limitación más, pero mínima". La provincia de Alicante, fuera de la ley: ningún gran municipio arrancará 2023 con la Zona de Bajas Emisiones exigida por el Gobierno Según el documento oficial del Ayuntamiento de Alicante, "la contaminación atmosférica en Alicante tiene su origen principalmente en el tráfico de vehículos". Además, añade que "Alicante no tiene un problema grave de contaminación, atendiendo a los límites marcados por la normativa estatal, pero no así los marcados por la OMS". Al respecto, el bipartito señalaba en ese documento que "se propone la implantación de una zona de bajas emisiones, donde una reducción del tráfico de vehículos, especialmente de aquellos más contaminantes, mitigará la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo aproximarse a los límites marcados por la OMS". La memoria, como ya se explicó al anunciarse el proyecto, recoge que la zona de bajas emisiones "se gestionará por listas blancas (para todos los residentes registrados y personas autorizadas) y listas negras (que se definirán durante la implantación de la actuación, siendo más restrictiva para los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT)". La controversia en torno a la zona de bajas emisiones de Alicante ha surgido con el cambio de año, cuando Vox anunció por sorpresa una enmienda a la totalidad del Presupuesto de Alicante, dejando en el aire su aprobación después de ser "aliado" del bipartito en cuestión presupuestaria durante todo el mandato. Ese pulso ha llevado a que el bipartito haya intentado reducir a la mínima expresión una herramienta que ya debería estar en marcha desde el pasado 1 de enero. El gobierno municipal de Alicante rechaza ahora que con la futura implantación de la ZBE se vaya a restringir el acceso a ningún vehículo al anillo exterior, dentro de la Gran Vía, al margen de los distintivos ambientales. Tampoco prevé limitaciones relevantes en el anillo interior, en torno al Centro Tradicional. Así, sobre el posicionamiento de Vox tras su enmienda a la totalidad, Villar defendió que la ZBE de Alicante "no será un motivo para ese voto". Los ultras, han registrad su enmienda, fueron contundentes: "Obviamente no vamos a facilitar la aprobación de un presupuesto que hemos enmendado a la totalidad por una decisión tan importante y tan grave como es la modificación radical en el día a día de los alicantinos como es el Alicante Central de Partido Popular y Ciudadanos". Tras rechazar el bipartito las restricciones a los vehículos de las que se habla en la memoria de la zona de bajas emisiones, Ortolá no ha variado en exceso su discurso: "O Vox o las restricciones a la libertad".