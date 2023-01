La A-70, la autovía que hace las veces de circunvalación de Alicante, ha crecido de repente cuatro kilómetros, sin que el Gobierno haya invertido un euro o haya movido un centímetro cuadrado de terreno. No se ha abierto ningún nuevo ramal, ni tampoco consiste la idea en sumar al kilometraje de la vía los carriles de entrada y salida a sus distintos accesos. La explicación es mucho más sencilla: la autovía ahora comienza oficialmente cuatro kilómetros más al norte que hasta la fecha. De esa forma, el que antes era el kilómetro 0 de la A-70 ahora es el 4, el antiguo 1 es el nuevo 5, el 2 es ahora el 6 y así sucesivamente, hasta el "exkilómetro" 31, ya en Elche, que pasa a ser el 35.

El cambio en el kilometraje de la A-70 ha sido detectado por este periódico hace escasos días, y no debe hacer más de una semana que se ha llevado a cabo. De hecho, puede decirse que aún está en fase de ejecución, puesto que se han cambiado de lugar los hitos kilométricos -y se han colocado los cuatro nuevos-, pero todavía no se ha cambiado la numeración de las salidas, que por lo general coincide con el punto exacto de la vía. Así, la salida de Alicante norte, a la altura del barrio de Vistahermosa, seguía señalada a finales de la pasada semana como la número 6, pero en el kilómetro 10. El desfase se repetía en los distintos accesos de la circunvalación. No obstante, es previsible que esto se subsane en cuestión de días.

¿Y por qué ha "movido" el Ministerio de Transportes el arranque de la A-70, dándole así estos cuatro kilómetros más? Pues en realidad, para deshacer lo que era un entuerto, pero que a la vez tenía una explicación. Ahora se sitúa en el punto donde resulta más lógico, el lugar donde la AP-7 procedente de Benidorm, Dénia y València se bifurca en dos trayectos, uno más cercano a Alicante, la autovía libre de peaje, y otro de contorno más amplio, la autopista de pago. Hasta hace apenas unos días, en cambio, el kilómetro 0 de la A-70 se encontraba cuatro kilómetros después, siguiendo por la autovía gratuita, justo antes del enlace hacia Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, Xixona y El Campello.

¿Por qué esto era así? Probablemente, porque hasta 2020 la concesión de la AP-7 procedente de València no terminaba en la mencionada bifurcación, situada en el kilómetro 674 de esa vía, sino un poco más al sur, en el kilómetro 678. De ahí que siguiera el kilometraje de la autopista hasta que, de repente, los conductores se encontraban el 1 de la A-70 después del 678 de la AP-7. Ahora que la autopista que recorre la costa de la mitad norte de la provincia es gratuita y directamente gestionada por el Ministerio de Transportes, tiene sentido que ese kilómetro 0 de la A-70 se "mueva" a su punto real de arranque.

Kilómetros "duplicados"

Pero además, trasladando el inicio oficial de la A-70 al lugar donde de verdad comienza se elimina lo que hasta ahora era una llamativa paradoja: la duplicidad de puntos kilométricos en dos vías distintas. Porque la autopista de peaje de circunvalación exterior continúa el kilometraje de la AP-7, y ¿qué quería decir eso hasta ahora? Que había dos "kilómetro 675 de la AP-7", y también dos puntos diferentes señalizados como los kilómetros 676, 677 y 678. Un conductor que, por ejemplo, notificara su ubicación por alguna incidencia en medio de uno de esos tramos "homónimos" bien podría estar en una vía o en otra, con los consiguientes problemas para ser localizado.

Así pues, este "traslado" del kilómetro 0 de la A-70 hasta la bifurcación con la autopista de peaje tiene toda su lógica, e incluso puede entenderse por qué no se hizo en 2007, cuando se abrió la citada vía de pago, aunque hubiera sido más comprensible que se llevara a cabo al inicio de 2020 y no tres años después. Eso sí, aunque la explicación al cambio sea más que razonable, también es evidente que en los primeros meses generará una cierta confusión, y más aún si la numeración de las salidas tarda en cambiarse, aunque luego desaparecerá. Porque la A-70, por lo demás, al margen de que mida 31 o 35 kilómetros, sigue igual. También igual de saturada y necesitada de una mejora en profundidad para reducir su siniestralidad.