El tratamiento de graneles en el puerto de Alicante sigue dando que hablar a pesar de que la nave cerrada desarrollada específicamente con este fin se encuentra ya construida (aunque en fase de pruebas).

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la Conselleria de Transición Ecológica ha iniciado dos expedientes sancionadores -uno contra la Autoridad Portuaria y otro contra una de las empresas que operan en el puerto- por "la deficiente operativa del movimiento de graneles" a finales del pasado año.

En cuanto a la propuesta de sanción contra el Puerto de Alicante, los técnicos del servicio de Inspección Medioambiental revisaron el pasado 13 de octubre las instalaciones de los muelles 11, 13, 15 y 17 para comprobar la carga de graneles y las condiciones de almacenamiento.

El resultado de la inspección fue que podría haberse cometido una infracción de carácter grave, incumpliendo la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, que fija las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras.

Por ello, la Conselleria propone una sanción de 20.001€, el mínimo estipulado para las infracciones graves, que pueden alcanzar los 200.000€. Un importe que podría verse reducido hasta en 8.000€ si la Autoridad Portuaria reconoce su culpa y abona la cantidad de manera inmediata.

Los detalles de la inspección

En su informe, los técnicos señalan que en los muelles 13 y 15 las diferentes acumulaciones de material "no emiten polvo" al ser manipuladas, algo que sí ocurre en el muelle 17, donde se trabaja con montones de caliza y fluorita, ambos "materiales pulverulentos".

También en el muelle 17 advierten los funcionarios públicos de que el acopio de material supera el lado menor de la celda y de que, al finalizar la visita, "un operario está retirándolo hacia la parte interior de la celda".

Además, el informe técnico revela que tanto el muelle 13 como el 17 "no tienen marcado en el suelo el límite que no debe sobrepasarse por los acopios de pulverulentos" - incumpliendo la resolución de 29 de octubre de 2018, para la carga, descarga, transporte y almacenamiento a la intemperie de mercancías a granel- a lo que el representante de la Autoridad Portuaria responde que el marcado "desaparece enseguida debido a lo abrasivo del material y al trasiego de maquinaria".

Tras la inspección, los técnicos autonómicos consideran que existen circunstancias "susceptibles de motivar la incoación de expediente sancionador" al detectarse "indicios racionales y elementos objetivos de una posible existencia de hechos ilícitos" así como "la presunta responsabilidad de los infractores identificados".

El Puerto alega por ser "desproporcionado"

Una visión que no comparte la Autoridad Portuaria de Alicante. Respecto a la propuesta de sanción que realiza la Conselleria de Transición Ecológica, el portavoz David Hermoso confirma que el Puerto ha presentado alegaciones "principalmente porque nos parece desproporcionado que se proponga una sanción clasificada como grave".

En este sentido, consideran que las líneas de delimitación de la zona de tratamiento de graneles son "simplemente un recurso técnico que sirve de referencia" y el hecho de que se hayan podido borrar "no significa que la carga haya excedido el límite correspondiente", aunque el informe de los técnicos autonómicos indica que sí lo hizo.

Además, en la Autoridad Portuaria confían en que sus alegaciones sean atendidas y advierten de que, de lo contrario, recurrirán legalmente en caso de que la sanción se hiciese efectiva.

Polémica por el retraso de la nave cerrada

En cuanto al segundo de los expedientes sancionadores, el emitido contra una mercantil encargada del tratamiento de graneles en el citado muelle 17, no ha trascendido el importe de la sanción propuesta.

Sin embargo, la conselleria sí ha constatado que, durante la noche del 2 al 3 de enero, "se produjo una operación de carga de materiales pulverulentos a un barco desde la nave ubicada en el muelle 17" que generó "grandes nubes de polvo visibles desde la ciudad".

La "Plataforma por un Puerto Sostenible" recuerdan que la conselleria autorizó la manipulación de graneles al aire libre "exclusivamente durante la construcción de la nave" tal y como se recoge en un escrito del director general de Calidad y Educación Ambiental firmado en julio de 2020.

Esta plataforma ciudadana entiende que la nave -que ha sufrido numerosos retrasos en su desarrollo- se encuentra "construida y terminada" por lo que "ya no hay ninguna razón para no paralizar la actividad". Por ello, consideran que, si los expedientes sancionadores no van encaminados a frenar la descarga al aire libre, "son puro postureo político y una manipulación de la opinión pública".

Por su parte, la Autoridad Portuaria -aunque desconoce la existencia de un expediente contra la mercantil- entiende que esta autorización no habría caducado ya que el funcionamiento de la nave se encuentra "en periodo de prueba". Su portavoz mantiene que el Puerto está "en contacto continuo con la empresa" que afirma estar realizando "ajustes en el proceso de producción" y "pruebas reales de funcionamiento".

Concienciación ciudadana

La Plataforma por un Puerto Sostenible también está organizando una serie de charlas informativas en diferentes barrios de la ciudad sobre las actividades "contaminantes y peligrosas que se realizan en el puerto de Alicante".

Estos encuentros se iniciaron el pasado 14 de diciembre para los barrios Benalúa y Alipark, y continúan su programación este mes de enero con tres sesiones para San Gabriel y Gran Vía Sur, para la zona de playas, Albufera y Cabo de la Huerta, así como para los centros escolares de la zona sur.

El objetivo de la PPS es, una vez terminado el ciclo de conferencias, convocar una manifestación a finales del mes de marzo "para recordar a todos los partidos políticos tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana que el conflicto puerto-ciudad sigue sin resolverse y que los cuatro grandes y graves problemas mencionados afectan de forma directa a la salud, el medio ambiente y la seguridad de la población".