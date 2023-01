El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur) ha logrado el reconocimiento a su apuesta por la innovación y la inteligencia en los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. En el marco de la VI edición de los Smart Destinations Awards de Fitur, impulsados por la AMT y el Instituto Tecnológico hotelero, el Invat.tur se ha alzado con el primer premio en la categoría de “Gestión integral del destino” gracias a la pionera herramienta de autodiagnóstico que forma parte del conjunto de aplicaciones tecnológicas que desde el centro, en el marco de la estrategia de Destino Turístico Inteligente de la Comunidad Valenciana, se desarrollan para facilitar a los destinos su adaptación al enfoque de destino turístico inteligente.

La entrega del premio ha tenido lugar en el contexto de Fitur Tech, el principal foro de tecnología en turismo organizado por el ITH que acoge Fitur desde hace más de una década, y donde se presentan y analizan tendencias en materia de innovación y tecnología en turismo. El Invat.tur ha estado representado por su director, Francisco Juan, quien ha defendido la candidatura como finalistas, que el centro ha compartido con la empresa Accessible Spain Travel y el ente de gestión de destino Visita Gijón.

En la presentación Francisco Juan ha destacado el “carácter pionero tanto del propio sistema como de la estrategia y del modelo de destino turístico inteligente de la Comunitat Valenciana a nivel nacional”. Asimismo, ha insistido en la “utilidad de la herramienta para permitir a los destinos planificar y gestionar su desarrollo en base estrategias y acciones medibles, un reto para el cual trabajamos con el apoyo de más de 120 destinos en el marco de la Red DTI-CV”.

La herramienta de autodiagnóstico DTI-CV permite a los destinos turísticos valencianos abordar una planificación y gestión basada en 155 indicadores repartidos en los ámbitos de gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, información, innovación, tecnología y marketing online, y con ello tomar decisiones basadas en la medición de variables que relacionadas con la transversalidad de la actividad turística. El autodiagnóstico, único en dicho ámbito de gestión turística, está siendo utilizado actualmente por 70 destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, tanto de carácter municipal y como supramunicipal.

Modelo de planificación y gestión inteligente. Dicho impulso se desarrolla desde el año 2014 y se lleva a cabo con el refuerzo de un marco legislativo, estratégico y operativo adaptado para facilitar su transformación en un territorio turístico inteligente (inclusivo, innovador, sostenible y resiliente), gestionado de manera colaborativa y corresponsable, garantizando así su competitividad presente y futura.

Ya en la edición de 2022, la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes -principal comunidad mundial sobre el debate sobre las nuevas tecnologías en el turismo- concedió al Invat.tur en colaboración con varias universidades, el tercer premio al mejor artículo de investigación de los Journal Paper of the Year, en el marco de la conferencia internacional “ENTER 2022” que organiza la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes y Turismo (IFITT) y que reúne a los principales referentes del mundo académico. En concreto, se ha premiado la investigación “Measuring the progress of smart destinations: The use of indicators as a management tool” basada en el modelo de destino turístico inteligente (DTI-CV) de la Comunidad Valenciana. En concreto, ha recibido el tercer premio al mejor artículo de investigación de los Journal Paper of the Year Award 2022. Además, el trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Destination Marketing & Management, situada entre las principales del ranking ScienceDirect.

El trabajo, resultado de la colaboración administración turística y Universidad para la transferencia de conocimiento al sector turístico, ha sido desarrollado por los investigadores de la Universidad de Alicante Josep Ivars, Marco Celdrán y Jose Perles, Francisco Femenia, de la Universidad de Nebrija, y David Giner, técnico del Invat.tur y coordinador de la estrategia DTI-CV. El objetivo del mismo se centra en poner de relevancia la importancia del uso de indicadores para la planificación y gestión inteligente, tomando de referencia el sistema de indicadores desarrollado por el Invat·tur en el marco de la estrategia que lidera Turisme Comunitat Valenciana y que utilizan actualmente los destinos que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (formada por 97 destinos).