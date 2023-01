La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública considera que aún es precipitado quitar la mascarilla del transporte público y que se debe esperar a que haga menos frío para que estos espacios cerrados a la vez que concurridos se ventilen mejor. Los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad son partidarios de que esta protección deje de ser obligatoria en el transporte público y se apunta a febrero aunque se esperará para tomar la decisión a la evolución del repunte de casos de covid en China.

También el catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante José Miguel Sempere aconseja esperar a primavera para tomar esta medida, dado que las temperaturas más elevadas permiten un mayor número de interacciones al aire libre.

"En esa época la gente está más en terrazas y el virus se va diluyendo". Sempere incide en que no es solo por el covid sino que ahora circulan otros virus respiratorios como la gripe, el sincitial o catarrales, que en un momento dado pueden saturar las Urgencias y después las plantas hospitalarias.

Sobre la retirada de las mascarillas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que no será muy tarde pero que esperará a tener el visto bueno de los expertos pese a la estabilidad de la situación epidemiológica. La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores el 20 de abril del 2022 pero sí hay que ponérsela en hospitales, farmacias, autobuses, metros, tranvías, trenes, taxis y en el resto del transporte público.

Por ahora, a la sociedad científica de Salud Pública en la Comunidad le parece que es precipitado. "Es difícil tener una opinión clara y uniforme. El transporte público son muchas cosas. Desde un autobús cerrado en invierno donde normalmente hay poca aireación y está la gente muy junta, a un viaje en AVE o en avión durante mucho tiempo y compartiendo muy poco aire disponible. Es complicado, pero creo que por prudencia todavía no se dan las condiciones para quitar la mascarilla de todos los sitios", señala Juan Francisco Navarro, que dirige también el servicio de Medicina Preventiva en el Hospital General de Elche.

"Hay un gran afán por decir que todo está muy bien, que ya se puede dar la normalidad. La inmunización está aguantando muy bien a pesar de que no ha sido completa y no está sobrecargando los hospitales pero está habiendo muchos casos leves de infecciones respiratorias agudas", es decir, covid, gripe y sincitial respiratorio

Vulnerables

La principal preocupación de los médicos preventivistas ante la retirada de la mascarilla son los vulnerables, porcentaje importante de la población para el que considera que deben adoptarse medidas muy concretas.

"Una persona mayor, enferma o que esté tomando inmunosupresores a lo mejor no tiene otro remedio que coger un autobús. ¿Cómo protegemos a esa persona si toda la gente que va allí son jóvenes, que no tienen miedo a la infección? Pese a llevar esa persona crónica o mayor la mascarilla no sería suficiente porque el confinamiento y el espacio son realmente muy pequeños", señala Navarro.

El experto vaticina incluso conflictos de tal manera si una persona que está tosiendo tiene que estar al lado de otras y las pueda contagiar, pudiéndole recriminar que se suba al autobús o al tren.

Asimismo, opina que hay que avanzar en sistemas de detección de la ventilación. "Veo que se quiere quitar todo de los transportes, la mascarilla, pero no se ha avanzado mucho en aireación. No tenemos detectores de CO2 ni hay manera de saber qué ventilación van a tener muchos medios de transporte público porque no se ha invertido en esos detectores".

En este sentido, su posición es esperar a marzo para tener más clara la posibilidad de retirar la mascarilla del transporte público, a lo que también ayudaría el clima, "que permitiría airear mejor determinados transportes públicos. Ahora mismo me parece algo precipitado".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Rafael Martí, considera que es una medida adecuada siempre que se refuerce la educación sanitaria en colegios y en los medios; y que se mantenga el uso de la mascarilla por parte de personas vulnerables y con síntomas respiratorios.

Apertura de China

"Con la apertura de China, y las restricciones a los viajeros que vayan y vuelvan, ¿tanto cuesta esperar a quitar la mascarilla a primavera o verano?, se pregunta el inmunólogo Sempere, quien afirma que hablar del tema en enero no tiene sentido en plena incidencia de virus respiratorios independientemente de que requieran o no ingreso hospitalario.

"Es el caldo de cultivo ideal para que los virus pasen de unas personas a otras. Soy partidario de esperar un poco", señala sobre el hecho de que viajeros puedan compartir sin mascarillas espacios cerrados con escasa ventilación como medios de transporte. Lo mismo piensa sobre cualquier sitio mal ventilado con multitudes hablando las personas muy cerca las unas de las otras.

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ya dijo el viernes que confía en que la evolución epidemiológica del coronavirus permitirá eliminar "en breve" la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. El conseller señaló que "vamos a pasar a ser usuarios responsables", aunque hizo hincapié en que siempre se acatará la decisión que tome al respecto la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad.

Mínguez recordó que este grupo de expertos epidemiológicos internacionales evalúa los factores de riesgo "que vienen de fuera", que actualmente se centran en los viajeros procedentes de China y en las subvariantes del virus presentes en Estados Unidos o Reino Unido.

A partir de ahí, los especialistas decidirán si mantener las mascarillas obligatoriamente "o si pasamos al uso responsable en el transporte público".