Las Hogueras votan este miércoles varios cambios relevantes en el funcionamiento de la Federació de les Fogueres. El más llamativo de ellos, el adelanto de las elecciones, que pasarían de la primera quincena de septiembre a la segunda semana de agosto. Para ello, es necesario modificar el artículo 64 de los estatutos fogueriles, que señalan la fecha en la que se deben realizar las elecciones. Una modificación que se vota este miércoles en asamblea, de la que algunos festeros han puesto en duda su validez.

En concreto, los representantes de la Fiesta que plantean dudas señalan que, según el artículo 40.19 de los estatutos, la comisión gestora puede "modificar, previa aprobación en una asamblea extraordinaria convocada al efecto, el articulado de estos Estatutos y los reglamentos que se desarrollen o sus ampliaciones. La autorización deberá ser otorgada por al menos la mitad mas una de las asociaciones federadas".

Sin embargo, los mismos comisionados apuntan que, atendiendo a los artículos 22 y 23 de los estatutos, la asamblea de este miércoles sería de carácter ordinario, no extraordinario, por lo que, atendiendo al texto literal de los estatutos, no se podría votar una modificación de los estatutos en ella.

Asamblea extraordinaria, sin preguntas

El artículo 22 reza lo siguiente: "El orden del día de las sesiones ordinarias que celebre la Asamblea General, será confeccionado por la Comissió Gestora y al menos contendrá los siguientes puntos: 1. Aprobación del acta anterior; 2. Informe del presidente/a, en todo caso, y de los delegados/as de las Comisiones, cuando se considere necesario; 3. Ruegos y preguntas".

En el 23, por su parte, que rige las asambleas extraordinarias, se puede leer: "En el orden del día de las asambleas extraordinarias no podrán incluirse otros asuntos que no sean aquellos para cuyo tratamiento específico fueron convocados, no admitiéndose por lo tanto ruegos y preguntas".

En la asamblea convocada para este miércoles se contempla tanto la aprobación del acta de la asamblea anterior como ruegos y preguntas, lo que para los festeros que muestran sus dudas sobre la validez de la votación supone que se trata de una asamblea ordinaria, por lo que no se podría votar en ella un cambio en los estatutos, hecho que debería producirse en una extraordinaria.

Postura de Federació

Por el momento, desde la Federació de Fogueres no se han pronunciado a preguntas de este medio sobre la legalidad de la asamblea que se celebra este miércoles, 25 de enero, en la Casa de la Festa, así como de la validez de las votaciones que se efectuarán este miércoles.

La aprobación del cambio en las fechas también supone modificar otras jornadas y plazos relevantes. Por ejemplo, el plazo para que la Federació elabore el censo de votantes, para lo que será necesario modificar el artículo 64.4 de los estatutos. La campaña también se vería reducida en prácticamente una semana, pasando de unos quince días para elaborar las candidaturas a apenas nueve. También tendrían más días para presentar el equipo votable para dirigir la comisión gestora. Si la asamblea aprueba el cambio del artículo 67.1 de los estatutos de las Hogueras, las candidaturas tendrían que presentarse entre el 23 y el 28 de julio, ambos inclusive, mientras que la fecha actual es el 15 de agosto.

La modificación supondría un nuevo cambio en el calendario, tras los ya realizados de fechas relevantes como la Elección a la Bellea del Foc. El último de los cambios de fecha que pretende aprobar la comisión gestora de Martín-Zarco es adelantar el cierre del ejercicio de Federació del actual 31 de julio al 22 de julio.