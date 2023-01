Hace algo más de un año, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, daba a conocer los proyectos que finalmente iban a ejecutarse a través de la primera convocatoria de los Presupuestos Participativos. Eran, en total, casi una veintena de iniciativas en la provincia de Alicante, con un coste aproximado de diez millones de euros, que se sumaban al resto repartidos por las provincias de Valencia y Castellón.

El tiempo, sin embargo, ha mostrado la dificultad de una ejecución de proyectos lastrada por la imposibilidad de la Generalitat de hacerse con la "joya" de la corona, al menos presupuestariamente hablando, al haber reservado una partida de 5,5 millones de euros que finalmente no servirán para que el antiguo cine Ideal, ubicado en la avenida de la Constitución de Alicante, pase a ser patrimonio de todos los habitantes de la Comunidad Valenciana con el objetivo de convertir en inmueble en una filmoteca. Por ahora, el edificio sigue sin uso, con los dueños jugando varias cartas, desde un hotel a convertirlo en un contenedor cultural.

Según recoge el informe de seguimiento, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte tuvo conocimiento en febrero de 2022 que el inmueble había sido transmitido a favor de Akra Leuke 2100, en enero de 2022, "todo esto sin notificarlo previamente a esta Consellería, de acuerdo con lo que exige la Ley 4/1998 de Patrimonio cultural Valenciano". "El 15 de febrero se formuló requerimiento al Registro de la Propiedad al efecto que se informara de la identidad del adquirente y el precio, la forma de pago y el resto de condiciones de la transmisión, a los efectos que esta Administración valorara el ejercicio del derecho de retracto previsto a la legislación de patrimonio histórico", prosigue el informe, que añade: "La notaría contestó al requerimiento aportante copia de la escritura de compraventa de enero de 2022, que acredita que la transmisión se ha realizado por importe de 4.000.000 de euros más lo correspondiente 21% de IVA , el que supone un importe total de 4.840.000 euros".

El informe añade que "el 23 de marzo, desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte se solicitó a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico tasación actualizada del Cine Ideal de Alicante, con el objetivo de valorar si resulta conveniente ejercitar el derecho de retracto según la citada Ley del Patrimonio Cultural Valenciano". A su vez, el documento recuerda que, el 6 de abril "el Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Dirección general del Sector Público y Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, emitió informe que concluye que lo valor de inmueble oscila en un tenedor entre 1.802.052 euros y 2.582.043 euros en función de dos hipótesis de aprovechamiento del edificio (una menor, de uso comercial en plata baja y resto por a oficinas, y un otra mayor de uso comercial en planta baja y primera, y resto para oficinas).

Según el seguimiento del proyecto, "el procedimiento de retracto exige la obtención del preceptivo informe favorable de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural valenciano que prevé el artículo 8.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat de Patrimonio Cultural Valenciano". Este órgano, según los técnicos de la Generalitat, "se pronunció de forma desfavorable en julio de 2022 a la vista de que la valoración económica realizada por la Dirección general del Sector Público y Patrimonio divergía de forma ostensible del importe de la operación de compra efectuado por el propietario del inmueble, por por lo cual este centro directivo desistió de ejercer el derecho de retracto y no ha estado posible su adquisición".

Otros resbalones: Alacantí a Vinalopó

Pero la frustrada compra del antiguo cine Ideal no ha sido el único traspié, aunque sí el más relevante por su presupuesto, dentro de esta iniciativa de la Generalitat Valenciana. Tampoco ha podido promover la rehabilitación de la Casa Geralda, en Xixona, que contaba con un presupuesto inicial de 18.000 euros. Según el informe de seguimiento, "durante el 2022 por parte de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Alicante se ha estado estudiando la viabilidad técnica de la propuesta dado que, con el crédito disponible se considera que no es posible la realización de un análisis con el grado de detalle necesario sobre el estado de conservación del mencionado inmueble, así como la elaboración de un proyecto técnico sobre los diferentes usos que este podría tener". A su vez, según los técnicos, "además hay otros condicionantes que limitan a la administración en la hora de realizar esta actuación, a pesar de tratarse de una propiedad de titularidad pública". " Desde el Servicio Territorial de Alicante se propuso su declaración como Bien de Relevancia Local, lo cual fue notificada desde la Dirección General al Ayuntamiento y este le ha manifestado a la Dirección General que no lo piensa declarar BRL, ni incluirlo en su Catálogo", finaliza la ficha de seguimiento.

Tampoco ha tenido más suerte el proyecto previsto para la rehabilitación de la Colonia Santa Eulalia, entre Sax y Villena. Según el informe de "no ejecución" de la iniciativa, "el proyecto presupuestado con 200.000 euros tenía por objetivo la puesta en valor de la Colonia Santa Eulalia y, a tal efecto, preveía la realización de un estudio o plan de viabilidad para la compra y rehabilitación de las distintas propiedades, con el que se diagnosticaría el estado de conservación actual de los edificios y las posibilidades de adecuación a diferentes usos, así como las actuaciones críticas.

Alcoy, protagonista

También está encontrando problemas, entre otros, la rehabilitación del Teatro Principal de Alcoy, con 120.000 euros de presupuesto, pese a que según el informe de seguimiento "durante el 2022, desde la Dirección Territorial se ha consensuado con el Ayuntamiento de Alcoy las características técnicas del contrato a realizar para la redacción del proyecto de rehabilitación". Sin embargo, según prosigue el documento, "el presupuesto del proyecto unificado para la rehabilitación del Teatro Principal de Alcoy presentado por el Ayuntamiento asciende a 377.181,72 € más el IVA correspondiente". "Supervisado el proyecto unificados de referencia, con fecha del 29 de noviembre de 2022, se informa de las deficiencias detectadas en el proyecto que no permiten licitar la obra".

No está siendo sencilla la tramitación para la rehabilitación del conjunto histórico del Molinar, en Alcoy, con 940.000 euros de presupuesto de la Generalitat. "El proyecto inicial fue aprobado por el Ayuntamiento en 2019. En 2021 el Ayuntamiento encargó la redacción del Proyecto modificado del Centro de Interpretación de la Sociedad Industrial en el Conjunto Histórico del Molinar, para refundir el proyecto museográfico y el proyecto de arquitectura", según relata la conselleria, que añade: "Actualmente, el proyecto de 2021 está pendiente de subsanación del informe emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Generalitat Valenciana y de la posterior autorización correspondiente de la Consellería de Cultura".

Siguiendo en Alcoy, para la rehabilitación del centro histórico del municipio había prevista una partida de 200.000 euros. Según el informe, "en septiembre de 2021 se recibe propuesta de Presupuesto Participativos de la Generalitat Valenciana, por la cual se solicita la colaboración de la administración autonómica en la ejecución de un plan integral de rehabilitación del centro histórico de Alcoy".

En de febrero de 2022, se presenta al Ayuntamiento de Alcoy, por parte de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, propuesta para acometer la rehabilitación integral del centro histórico de Alcoy, para lo que se preparan los documentos como "la propuesta inicial que consiste en la Redacción en un ámbito de actuación previamente delimitado y teniendo en cuenta las actuaciones realizadas y los edificios afectados en el temporal Gloria". También se avanza con el "borrador de los pliegos de prescripciones técnicas para la elaboración de un contrato de servicios que consista en la redacción de informes de evaluación de edificios en las áreas de actuación del centro histórico de Alcoy", entre otros.

En marzo de 2022, la conselleria recibió escrito del Ayuntamiento solicitando "reconsiderar la propuesta inicial al existir ya una línea de ayudas autonómicas destinadas a subvencionar la redacción de y dirigirla a la realización de acciones recogidas en el Convenio para la actuación y gestión en el sector de suelo urbano Del Partidor”.

En respuesta, la Generalitat opta "por reconsiderar la propuesta inicial, enfocándolo a una actuación en el barrio del Partidor, que consiste principalmente en la realización de un estudio del estado de conservación del barrio y la planificación de su rehabilitación en el marco de los fondos Next Generation". Para la materialización de la propuesta se prevé, mediante un contrato de servicios, la realización de un análisis pormenorizado de la edificación y de los espacios públicos situados dentro del área. Como primer paso, se prevé licitar en septiembre de 2022 un contrato menor con objeto de recibir asesoramiento y apoyo en materia socioeconómica a la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas del contrato de servicios, así como el seguimiento y valoración de los trabajos desde el punto de vista de regeneración social que se realicen en el marco del contrato de servicios, de forma que se asegure el éxito de la actuación integral. "La recepción de estos contratos se prevé a finales de 2023", según la conselleria.

Memoria

Respecto a la compra terrenos campo de Albatera y activación de un centro de interpretación, que tenía un presupuesto de 100.000 euros, "se ha iniciado el procedimiento declaración Lugar de la Memoria Democrática, la delimitación de terrenos y se han obtenido datos catastrales y registrales de las parcelas, además de realizarse gestiones ante el Ayuntamiento para valoración del suelo". "Y se ha mantenido una reunión con propietarios de los terrenos", según la última actualización del informe de seguimiento de la conselleria.

Sobre la restauración y puesta en valor de la Antigua Muralla Almorávide de Elche, que tenía 105.000 euros de presupuesto, "durante el año 2022 se ha contratado el proyecto por 17.968,50 euros". "Actualmente está en redacción. Durante el 2023 se prevé licitar y adjudicar el contrato de obras", según añaden desde la conselleria en un informe de finales de 2022.

Otros proyectos

Para la red verde en Elche, con 18.000 euros de coste previsto, los técnicos aseguran que entre las fases realizadas está la preparación del expediente de contratación y el procedimiento de adjudicación del contrato menor. "La previsión de ejecución es de un año, con el final de ejecución prevista para junio de 2023", según el informe.

Para la adquisición y restauración del despoblado morisco de Atzuvieta, la conselleria informa que "durante el ejercicio de 2022 se ha contactado desde la Dirección Territorial con la propiedad y se han iniciado negociaciones a fin de adquirirlo". "En este sentido, en septiembre de 2022, desde la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte se envió una carta al Ayuntamiento de la Vall d'Alcalà, en la que se identifican las parcelas afectadas y el nombre de sus titulares, solicitándole al ayuntamiento la cooperación en las gestiones conducentes a la adquisición de las mencionadas parcelas por parte de la Generalitat Valenciana", según recoge el informe de seguimiento, que añade: "En concreto localizar a las personas propietarias, hacerlos conocedoras del interés de la Generalitat Valenciana por su adquisición y, si es el caso, convocarlas a una reunión. Desde el Servicio Territorial de Alicante estamos esperando para poder cuadrar esa reunión". Con todo, el proyecto, que tiene un presupuesto de 90.000 euros, la conselleria prevé ejecutarlo en el "primer trimestre de 2023".

Para mediados de este año se prevé tener lista la redacción de un programa para la preservación de paisajes de alto valor en el entorno del pantano de Tibi, con la mejora paisajística de áreas degradadas y la puesta en valor del paisaje como recurso turístico. Este proyecto, con un presupuesto de 18.000 euros, no incluye la ejecución de las medidas a adoptar.

No ha habido pasos determinantes para otros proyectos como la creación de Museos de la Memoria Histórica, con 100.000 euros de presupuesto, según la última actualización. O para el homenaje a las víctimas del franquismo, la dictadura y la guerra civil en Cocentaina, con 18.000 euros, según los informes de la conselleria.

Respecto al proyecto para llevar el Palmeral de Elche a los centros educativos, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección de Innovación y Calidad Educativa, concretó la propuesta en el diseño de una guía docente dirigida a los centros escolares. "Esta propuesta se concreta en seis guías didácticas sobre el Palmeral de Elche que se adecuan a las enseñanzas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato y que permitirán una mejor comprensión y valoración de este espacio y que servirán para reforzar las materias y asignaturas del aula", explican los técnicos de la conselleria, que añaden que "para la ultimación definitiva del material se han destinado más recursos de los presupuestados inicialmente, ya que el importe de autoría del material asciende a 8.470 euros y el diseño y edición a 3.751 euros".

Sobre el proyecto para la exhumación de todas las fosas comunes en las que están los represaliados por el franquismo en las fosas comunes del cementerio de Alicante, la conselleria recuerda en su informe que en julio de 2022 se publicó la resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a la realización de actuaciones sobre apertura de fosas, exhumaciones y acciones en cumplimiento de la Ley 14/2017, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con un presupuesto máximo de 150.000 euros.

En las fichas de seguimiento publicadas por la conselleria no hay ni rastro de otros dos proyectos aprobados en su día como son la compra del convento de Jesús Pobre, que tenía un presupuesto de 1,5 millones de euros, y la compra de una antigua fábrica en Alcoy para el Ateneo, que tenía reservada una partida de 600.000 euros, o la construcción de un aparcamiento en el hospital de la localidad de la montaña alicantina, con 500.000 euros de fondos autonómicos.

Valoración negativa

Desde la plataforma Salvem l'Ideal hablan abiertamente de "fracaso" de los Presupuestos Participativos de la Generalitat. "La noticia de que el 92% del presupuesto participativo asignado a las comarcas del sur no va a ser ejecutado llega como un jarro de agua fría para los colectivos y asociaciones de Alicante y viene a corroborar el fiasco del proceso participativo", apuntan desde la entidad, donde señalan que "de los 21 millones disponibles para esta área fueron asignados 6.191.000 euros por la Generalitat Valenciana y van a ser ejecutados 518.000 euros, solamente un 8% del presupuesto total asignado a esta zona". A ese presupuesto se deben añadir los proyectos del entorno de Alcoià, que la Generalitat los incluye en las "comarcas centrales".

Según la entidad, "el montante presupuestario perdido en esta ocasión es lo suficientemente importante como para preguntar a la directora general de Cultura y Patrimonio y a la directora general de Sector Público y Patrimonio si habrá ocasión más delante de recuperarlo y llevar a cabo estas propuestas o se trata de inversiones definitivamente perdidas y en tal caso depurar responsabilidades".