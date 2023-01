En torno a 150 médicos de familia más necesita la provincia de Alicante para solucionar el colapso actual en los centros de salud, entre los que se incorporarán una vez terminada su formación en los próximos años para sustituir a los facultativos que se irán jubilando y los que demandan aparte las organizaciones médicas y científicas ante el déficit estructural de profesionales en el primer nivel asistencial. Actualmente la provincia cuenta con 7.700 médicos, de ellos 1.723 de Atención Primaria (3. 290 en toda la Comunidad).

En los exámenes MIR celebrados el pasado sábado, en los que Alicante ha sido sede, la oferta para la titulación de Medicina es de 8.550 plazas, un 5% más que en la convocatoria previa, y la especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria, con 2.455 plazas, en un momento de crisis por la falta de médicos, sobre todo en Atención Primaria, y con conflictos en varias comunidades. A ellas aspiran 12.668 médicos, un 74% procedentes de universidades españolas y un 22% extracomunitarios.

El Foro de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana teme que el hecho de que el nivel asistencial de Atención Primaria esté tan colapsado pueda ir en detrimento de que los estudiantes que se acaban de examinar elijan su especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria pese a ser hasta hace poco una de las favoritas por su proximidad al paciente. Una situación que se tornó en la convocatoria de 2022, cuando quedó un centenar de vacantes por cubrir en todo el país.

"La realidad es que el año pasado sobraron plazas y de un año a otro las condiciones de Atención Primaria no solo no han mejorado sino que han empeorado. También puede ocurrir lo contrario porque a veces la tendencia de los MIR fluctúa. La situación en algunas comunidades se ha estancado pero en la Valenciana está peor. No aventuramos que sea una especialidad atractiva", señala Federico Segura, portavoz de este foro en la Comunidad.

Habrá que esperar a mayo para saberlo pues es entonces cuando los MIR elijen. Contrariamente al temor en el seno del Foro, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic) confía en que el atractivo de la especialidad en la Comunidad y el del propio territorio sean suficientes pues frente a lo que ocurrió en la convocatoria pasada, cuando en algunas zonas del país quedaron vacantes, en las provincias de Alicante, València y Castellón, se cubrieron todas las plazas.

"En la Comunidad nunca se ha quedado ninguna desierta aunque sí en la convocatoria MIR en otras zonas. No esperamos contratiempos en la adjudicación de las plazas de Medicina Familiar en la Comunidad Valenciana", afirma la presidenta de esta sociedad científica, Mari Ángeles Medina, quien no obstante pone el acento en que hay una necesidad estructural de plantilla en medicina de Familia, que se agudiza con las jubilaciones en próximos años.

Esta sociedad científica realiza actividades para potenciar el atractivo de la especialidad, "la más valorada entre los estudiantes de Medicina. Les gustan mucho las prácticas en los centros de salud. Pero no todos deciden ser médico de Familia ni todo el mundo sirve. Queremos que la elijan personas que quieran ser médicos de verdad, es cuando más cercanía y humanidad a las personas se requiere. Seguro que se van a cubrir".

Entre las actividades, las realizadas con estudiantes de 4º, 5º y 6º de las distintas facultades de Medicina de la Comunidad. Medina también destaca que ya está en consulta pública el nuevo borrador de la especialidad. La presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Familiar del Ministerio de Sanidad pertenece a Sovamfic "y se ha presentado un programa modernísimo adaptado a los nuevos tiempos que haga más atractiva la especialidad para los residentes y sea un empujón", afirma Medina.

Plazas

En la convocatoria de plazas MIR de este año se reservan 233 de Medicina Familiar y Comunitaria para toda la Comunidad Valenciana, unas 80 de ellas para la provincia de Alicante. Al margen de las convocatorias oficiales, el Foro de Atención Primaria ha reclamado reiteradamente ante Sanidad la necesidad que tiene el primer nivel asistencial en la Comunidad Valenciana para normalizar la situación de aumentar unas 150 plazas de médico de Familia más a distribuir entre los centros de salud del territorio, de ellas unos 70 para la provincia de Alicante.

Según el Colegio de Médicos de Alicante, la Atención Primaria puede resolver un 90% de los problemas que atiende; y la asistencia por un mismo médico prolongada en el tiempo puede reducir hasta en un 30% la mortalidad, la hospitalización aguda y las Urgencias, por lo que no se explica que un tercio de los médicos de Primaria tengan contratos eventuales ya que una Atención Primaria de calidad "mejora los resultados en salud, con mayor equidad y con menores costes".

La demanda de pacientes ha crecido en los centros de salud de la provincia hasta un 25% desde la pandemia, según la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, que ha alertado reiteradamente sobre la saturación en las consultas, con entre 50 y 60 pacientes de media al día que atender por médico pese a que los profesionales consideran que las agendas no deberían sobrepasar las 35 visitas diarias contando todo tipo de asistencia para que ésta sea de calidad, por lo que ahora mismo "lo urgente tapa lo necesario".

Tanto las sociedades científicas como el Foro de Médicos de Atención Primaria alertan del colapso en los centros de salud, con plantillas muy ajustadas de médicos y también de pediatras, a las que se suma un aumento de la demanda de pacientes que explica esas puntas de atención. Una suma de factores que aúna la falta de especialistas y los retrasos acumulados desde la crisis sanitaria pese a que los médicos se van poniendo al día en el seguimiento de las patologías crónicas.

El Foro de Atención Primaria considera clave una mejora de las condiciones laborales para los médicos se queden en la provincia y en la Comunidad si se quiere frenar el éxodo a otras comunidades autónomas donde son más atractivas y al extranjero, otro aspecto que abunda en la merma de especialistas.

Como recuerda Segura, cuesta "un dineral" formar a un médico para que después se vaya a ejercer fuera de España. Entre 300.000 y 400.000 euros entre las retribuciones y la infraestructura, que se eleva en el caso de los resientes de cirugía para quirófano. Otro aspecto que consideran que hay que corregir es el hecho de que los tutores de los residentes en España no reciban ningún emolumento y tengan que impartir la formación en hospitales fuera de su horario laboral, algo que no sucede en Europa.

Vicente Matas Aguilera, del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada pero que hace informes sobre la situación de la profesión en todo el país, coincide también en que la situación de Atención Primaria cada vez es más complicada por las cargas de trabajo, la saturación de las consultas, el incremento de las demoras, las acumulaciones por falta de sustitutos y las jubilaciones que dejan vacantes sin cubrir sobre todo en zonas de difícil cobertura.

"La Atención Primaria es cada vez menos atractiva para los nuevos egresados de las facultades de Medicina hasta el punto que en la convocatoria pasada quedaron 93 plazas MIR sin elegir y de las elegidas unos 70 no llegaron a tomar posesión" Vicente Matas - Centro de Estudios de Sindicato Médico de Granada

Todo esto "está haciendo cada vez menos atractiva la Atención Primaria para los nuevos egresados de las facultades de Medicina hasta el punto que en la convocatoria pasada quedaron 93 plazas MIR sin elegir y de las elegidas unos 70 no llegaron a tomar posesión y esto se ha producido a la vez que quedaban 1.895 aspirantes que se presentaron al examen y no superaron el corte del 35% de las diez mejores notas, de ellos 866 de nacionalidad española. Es decir quedaron vacantes y casi dos mil candidatos sin opción a plaza por no pasar el corte, en un examen cuyo único objetivo es ordenar por méritos a la hora de elegir la especialidad y el centro para formarse como especialistas. Sin duda ha sido una gran torpeza que han corregido este año en parte, bajando hasta el 25% la nota de corte, pero hemos perdido tener 93 nuevos médicos de Familia en 2026 y otros 70 por una adjudicación a ciegas".

Según uno de sus estudios, en la Comunidad Valenciana el 62,6% de los médicos de Familia, un total de 2.090, tienen 50 o más años. "España necesita, ahora y durante unos años convocatorias con más plazas MIR de Medicina de Familia, para formar a los licenciados de años anteriores que no han conseguido plaza para formarse", afirma.