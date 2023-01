Los festeros de la Hogueras de Alicante han aprobado con un 99,4% de los votos (172 de 173) modificar sus estatutos para adelantar las elecciones a la Federació de les Fogueres de Sant Joan. De esta manera, la votación para elegir a la próxima comisión gestora se realizará en la semana comprendida entre el 7 y el 12 de agosto, en lugar de en la primera quincena de septiembre.

Solo uno de los festeros presentes en la asamblea se abstuvo en la votación, que no ha recibido ninguna papeleta de oposición. De esta manera, la comisión gestora que preside Toñi Martín-Zarco ha recibido el apoyo de la Fiesta para modificar tanto el artículo 64.4 como el 67.1 de los estatutos. El plazo para elaborar las candidaturas también se va a reducir en una semana, pasando de unos quince días para elaborar las candidaturas a apenas nueve. El nuevo plazo será el comprendido entre los días 23 y 28 de julio, hasta 9 días antes de las elecciones, frente al actual 15 de agosto, que concluía 16 días antes de los comicios.

Antes de la votación, la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco, ha explicado el porqué ha llevado a la asamblea esta propuesta de cambio: "Entendemos que es ilógico que las elecciones de un ayuntamiento duren dos semanas y las nuestras casi tres meses". La asesora jurídica de la Federació, Míriam García, ha aclarado que la asamblea se ha elaborado de manera correcta y que se convocó una mesa de trabajo, cuyas conclusiones son las que se han votado por los festeros.

Derechos "barraquers"

En la asamblea de este miércoles, las comisiones fogueriles no han votado únicamente un cambio en los estatutos, sino también en el Reglamento de funcionamiento interno para otorgar más derechos a los "barraquers" en lo que compete a la descripción de las portadas y a los derechos de los festeros infantiles

Los festeros han aprobado con 171 votos a favor y solo 2 en contra modificar los artículos 3, 29 y 42 del Reglamento interno. Con este cambio, la portada de las barracas tendrá más normas para ser considerada como tal. En concreto, se ha añadido a la actual normativa que la portada "debe ser original y corpórea, que se sustente por sí sola, sin ningún tipo de anclaje mecánico ni tensor". También se ha especificado que "los materiales permitidos para la construcción de la portalada sean los mismos que para las Hogueras. Asimismo, en la portalada deberá de aparecer el nombre de la barraca".

Los festeros, tanto de las Hogueras como de las barracas, también han dado su visto bueno a otorgar más derechos a los "barraquers" juveniles y reconocerlos como ya se hace con los "foguerers" menores de edad. Así, con esta aprobación, se ha añadido un artículo que solo contemplaba a los festeros de las hogueras un reconocimiento para sus equivalentes en las barracas con carácter retroactivo, por lo que también podrán optar a los puntos para obtener las insignias festeras.

La presidenta de la Federació ha señalado antes de que los cambios fueran aprobados con un abrumadora mayoría que "llevamos muchísimos años escuchando al colectivo de barracas. No podíamos estar de brazos cruzados cuando lleváis tantos años solicitando esto. No estaba claro que no se regularizara esta situación, son niños y tienen todo el derecho del mundo a estar en una asociación igual que lo están los foguerers infantiles".