El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no ha podido contener la emoción durante la lectura de la lista de las víctimas de violencia de género producidas desde el último pleno ordinario, celebrado el 22 de diciembre. Han sido doce los nombres, acompañados de una breve reseña, que ha leído Barcala, al que se le ha quebrado la voz -algo pocas veces visto- y se le han humedecido especialmente los ojos en la recta final de la "larga y dramática" relación.

El regidor popular ha pedido extender a tres minutos el habitual minuto de silencio. Y así ha sido. "En señal de la más absoluta repulsa de una violencia que no tiene ningún sentido, ni sobre las mujeres ni sobre los niños", ha añadido Barcala.

Tras el intenso momento vivido durante el homenaje a las víctimas de género, ha arrancado la sesión del Pleno de enero, con la aprobación por unanimidad, y sin debate, de los cuatro puntos incluidos por el equipo de gobierno en la parte resolutiva. La Corporación, sin el concejal de Deportes, José Luis Berenguer (ausente), ha dado luz verde a la concesión de compatibilidad a dos funcionarios, además de a las propuestas de Urbanismo, tanto para desbloquear un plan urbanístico con viviendas, zona verde y parcela educativa en el entorno de Vía Parque y para rechazar un recurso de reposición sobre la suspensión de licencias en el entorno de la plaza de Toros.

En cambio, la Corporación municipal ha rechazado la petición de Unidas Podemos para la creación de una comisión sobre el Plan de Inclusión y Derechos Sociales, con los votos en contra de la bancada de la derecha y el respaldo innecesario de la izquierda.

Durante la sesión, en torno a las 10 horas, una treintena de trabajadores de La Alcoyana se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Alicante ante el conflicto laboral que mantienen con la adjudicataria. La huelga dura ya seis meses y afecta a los autobuses interurbanos que conectan Alicante con los municipios de El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig y en especial a sus líneas nocturnas, las principales afectadas por la huelga. También a los diurnas, tanto en las líneas 21, 23 y 24 como en otras interurbanas y en la C-6 que conecta Alicante y el Aeropuerto.

La situación está, por ahora, enquistada: los trabajadores exigen una mejora en sus horarios y otras condiciones laborales, pero no llegan a un acuerdo con la empresa ni con conselleria, que es quien administra el consorcio al ser varios los ayuntamientos implicados. Desde el comité de empresa aseguran que si el conflicto laboral no se resuelva en un mes, incrementarán la presión con más paros, con una huelga general con más efectos sobre el transporte.

Ruegos y preguntas

Desde Unidas Podemos han preguntado sobre El Somni, que ha servido para que el PP arremeta contra la Conselleria de Educación y la izquierda municipal por "utilizar a las familias de niños de educación especial". También han cuestionado sobre la negativa del gobierno local a impulsar la gratuidad para los jóvenes del transporte municipal, que no ha dado pie a ningún cambio de opinión desde el ejecutivo de Barcala. Tampoco ha servido para mucho, sigue la misma incertidumbre, la pregunta sobre las obras paralizadas en la plaza de San Blas, que continúan sin fecha para su reactivación tras más de dos meses paralizada por problemas económicos de la adjudicataria, que, en ese debate cada vez más partidista ante la inminente cita con las urnas, se ha achacado "al Gobierno de Sánchez".

Los socialistas, por su parte, se han interesado por las "no" campanadas, en un punto en el que el concejal Manuel Jiménez recitando la letra de "Ni tú ni nadie" de Alaska y Dinarama, en un momento para restar tensión a un pleno ya muy marcado en sus mensajes por las elecciones municipales, previstas para el 28 de mayo.

También ha sido tensa la pregunta de Compromís sobre el plan Reforesta, ante las acusaciones de Rafa Mas dirigidas al edil Manuel Villar (PP) por mentir. El popular, que no ha dado detalles sobre el futuro del plan medioambiental, ha asegurado que el Ayuntamiento "echará de menos a Natxo Bellido [que no repetirá como concejal], que se ha ganado sus votos y no necesita ir de la mano de nadie para que le conozcan, como sí sucede con usted".

En la pregunta de Vox sobre la limpieza de los barrancos de la ciudad, se ha hablado más de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) si cabe que del contenido de la cuestión. "Dejen de meter miedo a los ciudadanos", ha reclamado Villar a los concejales ultras.

¿Y los Presupuestos, para cuándo?

La concejala de Hacienda, Lidia López, ha rechazado dar fecha para la aprobación de los Presupuestos de 2023, que están ahora a la espera del informe de Hacienda, que a su vez dará pie a una nueva ronda de conversaciones del gobierno municipal con la oposición ante la falta -por ahora- de los apoyos necesarios para sacarlos adelante ante la negativa inicial de todos los grupos, desde la izquierda a Vox, de desbloquearlos.

En las preguntas "in voce", el PSOE ha preguntado sobre cuándo serán llevas a Pleno unas cuentas que Barcala quería tener en marcha en enero de 2023, para así no tener que prorrogar las cuentas de 2022. Por su parte, el alcalde tampoco ha respondido a otra pregunta sobre el Presupuesto, en este caso de Unidas Podemos, sobre si finalmente se va a convocar el Consejo Social. Ambas cuestiones quedan a la espera de respuesta hasta el próximo pleno, a finales de febrero. Para entonces, ya se espera conocer el futuro del Presupuesto, ya sea para su aprobación como para que se queden en un cajón por la falta de respaldo.