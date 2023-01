El Ayuntamiento de Alicante ha tramitado un total de 3.160 ayudas de emergencia a personas necesitadas de Alicante durante 2022, a las que concedió en total 3,1 millones de euros, "que han estado destinadas a cubrir gastos de alojamientos, suministros básicos de vivienda, alimentación infantil, uso de vivienda habitual, y ayudado a familias con embargos o desahucios, así como a cubrir el comedor escolar y las necesidades básicas de las personas más vulnerables", según el equipo de gobierno.

Las ayudas de emergencia son prestaciones económicas de carácter extraordinario, destinadas a paliar aquellas situaciones en que puedan hallarse las personas, afectadas por un estado de necesidad. Desde los equipos sociales de la zona se valoran y gestionan otorgándose a personas o unidades familiares o de convivencia para remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económicas, tal y como explican desde el Ayuntamiento.

Los programas de ayudas están divididos en dos tipos, las complementarias y prestaciones de Emergencia -ACPE- y las Económicas Individualizadas -PEI-. Las personas que han sido beneficiarias en 2022 "no disponían de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de situaciones de emergencia, y su renta per cápita anual de la unidad familiar o de convivencia no excedía del 100% del IPREM vigente, en cómputo anual con doce pagas", según el Ayuntamiento.

Dentro de los gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, se han entregado ayudas para "gastos imprescindibles destinados al uso de la vivienda habitual, así como en situaciones de desahucios o embargos, cobertura de las necesidades básicas familiares, alimentación infantil, desplazamientos para recibir un tratamiento médico urgente o para la realización de acciones que mejoren la ocupabilidad de las personas desempleadas".

El Ayuntamiento de Alicante durante el 2022 atendió a 55.000 personas en sus dependencias, según los datos facilitados por el gobierno local, a las que se les facilitó un diagnóstico y atención personalizada, llegando a triplicar la atención social ofreciendo 107.207 recursos a los usuarios en el último año a personas necesitadas en Acción Social, según el comunicado municipal.

La concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha destacado que “son más de tres mil las personas a las que este año se ha podido ayudar y atender dando solución a problemas graves y de urgente necesidad, ofreciéndoles una atención personalizada, y los equipos sociales han podido paliar situaciones límite con prestaciones económicas”.

La edil Llopis ha subrayado que “para el equipo de gobierno es prioritario y fundamental llegar y atender a los ciudadanos más desfavorecidos y que están pasando necesidades, por ello se impulsan y promueven estas ayudas económicas de emergencia más en estos momentos de crisis con un importante presupuesto de más de un millón de euros”.

La responsable de Acción Social ha puesto en valor “el excepcional trabajo que realizan los equipos sociales dando cobertura a las necesidades básicas urgentes con los más desfavorecidos”, así como ha destacado el compromiso municipal de “continuar otorgando desde el Ayuntamiento estas prestaciones que llegan directamente a las familias que se encuentran en situaciones graves e incrementando el personal para dar un mejor servicio público en los Centros Sociales”.