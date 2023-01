Primeras citas para Oftalmología y Otorrinolaringología en octubre y noviembre de este año. Es la fecha para recibir atención que se está dando a los pacientes que necesitan que sus patologías sean examinadas por el especialista, al que son derivados por el médico de Familia.

La demora en los centros de especialidades es la antesala de la lista de espera quirúrgica, que Sanidad no contabiliza en sus cifras oficiales pero que existe y que alarga en el tiempo la espera de los enfermos pues si se suma lo que tienen que aguardar para que les vea el especialista al tiempo hasta la posterior intervención quirúrgica en caso de que sea necesaria se puede alargar más de dos años. Unas listas de espera muy abultadas en especialidades como Oftalmología o Traumatología tras la pandemia que está costando mucho absorber.

Una de las medidas para paliarlo es la reactivación del Plan de Choque, es decir, el envío de un mayor número de personas pendientes de operarse a una clínica privada. Sanidad ha incrementado en 2023 el presupuesto destinado a las intervenciones en centros colaboradores hasta los 22 millones, frente a 15 millones de euros de 2022.

"Tardé un mes y medio en obtener cita con el médico de cabecera, que me mandó en noviembre al especialista en Otorrinolaringología y me dieron cita para que me vea en octubre de 2023. Mientras tanto sigo con mi patología si no quiero gastar dinero en ir al médico privado, que no puedo porque soy jubilado", explica un paciente de Alicante. Asegura que está casi sordo, que sufre terribles dolores de oído y que está a base de analgésicos. Tiene familiares en la Sanidad y asegura que "están padeciendo mucho", afirma como defensor de la Sanidad pública.

El centro de salud que le corresponde es Lo Morant, el mismo que a otro paciente, en este caso, derivado por su médico de cabecera al centro de especialidades de Babel para una primera visita a finales de noviembre de este año. Le remite su facultativo por manchas en la visión.

La clave para acabar con esta demora también en la atención a las especialidades es aumentar plantillas con más recursos humanos, afirma María José Gimeno, secretaria provincial del Sindicato Médico. "Nunca se habla del recorrido entre Primaria y hospitalaria pero el paciente está y se queja", señala. Es un proceso genérico intermedio entre la visita al médico de Familia, que ahora mismo tiene una espera media de dos semanas, y el de la lista quirúrgica pura y dura.

"Efectivamente hay demoras por encima de lo que es aceptable. Desde que el paciente sale de la consulta del médico de Familia o del pediatra hacia el especialista pasan meses" María José Gimeno - Secretaria provincial del Sindicato Médico

"Efectivamente hay demoras por encima de lo que es aceptable. Desde que el paciente sale de la consulta del médico de Familia o del pediatra hacia el especialista pasan meses". Cuando éste ve al paciente en el centro de especialidades y lo deriva al hospital para operarse, es incluido en lista de espera, donde pasan meses entre las primeras pruebas y la cirugía o intervención. Es decir, hay que sumar dos demoras, la primera hasta que le ve el especialista y la segunda cuando decide que está para operar y lo mete en lista de espera quirúrgica.

Plan óptima

Sobre las listas de espera de quirófano, de cuyos datos sí informa Sanidad, Gimeno destaca que se han conseguido reducir ligeramente pese a lo cual siguen siendo altas. En este sentido, cita el Plan Óptima aprobado por la Conselleria para que el paciente desde el minuto uno pueda pedir ser derivado a una clínica privada para ser intervenido sin tener que esperar los 60 días preceptivos hasta ahora en las especialidades con más demora, como son Traumatología, Oftalmología y Cirugía General. De esta posibilidad ha de informar al paciente la Sanidad pública.

Gimeno señala que tampoco la privada puede asumir mucho más porque se está derivando mucho. La reactivación del Plan de Choque es una de las medidas aprobadas por la Conselleria de Sanidad para reducir las abultadas listas de espera.

La representante del Sindicato Médico considera que se se debe ofrecer el autoconcierto en la sanidad pública. Para ello, la Generalitat paga horas extras a equipos quirúrgicos para que operen por las tardes fuera de su horario laboral o la programación de operaciones también los fines de semana. La administración autonómica ha incrementado hasta 25 millones de euros la partida para este tipo de operaciones frente a los 16 millones del 2022.

De hecho, Sanidad informó de que en diciembre se realizaron en la Comunidad 2.792 intervenciones en horario vespertino, es decir, por las tardes, lo que supone casi un 64 % más que en diciembre de 2021.