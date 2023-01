Diez años investigando casas encantadas, misteriosas desapariciones y fenómenos «poltergeist» ofrecen una amplia colección de historias espeluznantes. La Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños (Seife) con sede en Elda, pero con colaboradores repartidos por todo el país, ha sido recientemente reconocida por el Ministerio del Interior e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Sus integrantes se dedican a la investigación, experimentación y divulgación de los llamados fenómenos extraños y psicoparabiofísicos. Actúan de forma completamente desinteresada, huyen de la notoriedad, guardan la confidencialidad y preservan el anonimato de personas y lugares para evitar circos mediáticos y «peregrinaciones vandálicas» a los siniestros lugares donde ellos despliegan sus sofisticados equipos para tratar de cazar lo paranormal.

Uno de los enclaves más misteriosos en el que el grupo Seife ha registrado numerosas experiencias ultra físicas se encuentra en una fábrica textil abandonada en Monóvar. La vicepresidenta de la asociación, Ana Juan Mataix, la recuerda como una de las más impactantes en las que ha participado. «Acudimos seis investigadores y procedimos a colocar todo nuestro material y equipos para obtener algún registro. Nada más comenzar la grabación pedimos alguna prueba física a las entidades allí presentes y, acto seguido, reventó una de las bombillas de las lámparas que siempre llevamos. Poco después nuestras baterías se descargaron por completo y tuvimos que usar los teléfonos móviles como linternas. En las grabaciones de psicofonías recogimos una voz muy fuerte y clara que nos invitaba a marcharnos del lugar. La mayor parte de las voces eran hostiles y agresivas. Al final pudimos obtener el nombre de una persona y, tras ciertas averiguaciones, comprobamos que aparecía en el registro como el antiguo dueño ya fallecido. También recuerdo en otra ocasión que a un compañero se le averió el micrófono que estaba utilizando. Lo curioso es que la voz que se registró en la grabación dijo: «¡Te lo rompo!» y, a continuación, el micrófono dejó de funcionar para siempre».

Un lugar que atrapa nada más verlo, y que ha sido escenario de numerosas experimentaciones por parte del colectivo, es un antiguo albergue situado en Salinas. El presidente de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, el sajeño David Duro, relata el episodio más terrorífico ocurrido en una noche que jamás olvidará. «Estábamos en silencio y de repente todos escuchamos unos alaridos escalofriantes que hizo que huyéramos despavoridos hacia el coche. Solo un compañero mantuvo la serenidad y se quedó en el lugar. Nos llevamos una buena sorpresa cuando, al rebobinar la cinta de la grabadora que utilizamos para registrar los sonidos del habitáculo, nos dimos cuenta de que no se habían grabado los alaridos que todos habíamos escuchado. Se había grabado otra cosa. Una voz femenina que se dirigía a un compañero, por su propio nombre, con el mensaje: «no te metas, la cosa es personal».

Precisamente la psicofonía o parafonía es una demostración tangible de lo que más ha obsesionado al ser humano desde que tomó conciencia de serlo. Y es saber si hay o no trascendencia. Es decir, si después de la muerte existe algo. «Pues bien, estas voces quedan registradas en las experimentaciones de campo. Sobre todo en lugares con cierta actividad paranormal, contestando de manera inteligente a alguna de las preguntas que formulamos, hablando en idiomas que desconocemos o, incluso, llamándonos por nuestro propio nombre como ocurrió en Salinas», explica Duro.

Preventorio de Aigües

Desde finales de los años 60, cuando se cerró el Preventorio de Aigües, muchos investigadores y expertos en Parapsicología han estado realizando expediciones para dar luz al misterio que se esconde entre sus muros. En sus últimos años este recinto abandonado se usó para el tratamiento de niños con tuberculosis y fue testigo de numerosos fallecimientos y un sufrimiento vital que parece seguir impregnado en sus amplias y vacías dependencias. Actualmente se encuentra vallado pero antes de que su acceso no estuviera permitido los componentes de la asociación también pudieron comprobar la presencia de espíritus. «Realizamos una experimentación donde nos fue imposible utilizar sensores de infrarrojo pasivo porque se disparaban constantemente. Los detectores y aparatos registraban continuas variaciones en los campos electromagnéticos. Notamos también esos cambios bruscos de temperatura y obtuvimos numerosas psicofonías. Una de ellas muy relevante ya que hicimos la pregunta de si hay alguien ahí y la respuesta fue tajante: «Sí, estoy aquí». En este lugar -indica el vicepresidente Carlos Bentivegna- es evidente que hay una energía cautiva por las traumáticas emociones que se vivieron antaño».

Casa Adelina, a los pies del monte Bolón de Elda, es otro sitio fascinante para la investigación parapsicológica por el crimen que se produjo en la recóndita y abandonada vivienda. El marido de Adelina, un policía retirado de 62 años, la asesinó en 1977 de un disparo de escopeta en presencia de su hija Rosa María, que entonces tenía cinco años. Posteriormente trasladó el cadáver a un barranco cercano y lo sepultó bajo unas piedras amenazando a la niña para que no contara a nadie lo ocurrido. Pero cinco años más tarde la pequeña se lo reveló a su tía materna y el parricida fue detenido y encarcelado en Fontcalent, donde falleció antes de cumplir la condena. En casi todas las visitas que el grupo ha realizado a Casa Adelina se han obtenido registros de actividad. Según explica el eldense José Juan Requena Rico, presidente de honor de Seife y reputado investigador de la dimensión paranormal, «hay un fenómeno muy curioso que pudimos constatar también en la última ocasión que estuvimos allí. La mayoría de las psicofonías que obtuvimos son del tipo A debido a la claridad y entendimiento del mensaje que ofrecen. Es lo que llamamos voces in situ, es decir, voces características de un lugar concreto. Pues bien -precisa el experto- nos topamos con la inclusión de la misma voz en varias grabaciones, algo que es poco común, sobre todo por lo claras que son. Destaca una voz con tono y timbre claramente juvenil y femenino que nos deja mensajes tan inquietantes como: «aquí estoy, pregúntale a mi hermana» o «quiero reunirme con ella». ¿Se trata de la voz de Adelina pidiendo reunirse con su hija? Probablemente nunca lo sabremos…», se pregunta y se responde Requena.

Para David Duro «no existe un más allá ni un más acá. Simplemente coexistimos. Lo único que nos separa de estos seres etéreos es el estado que compone nuestra materia, que no es otra cosa que energía». Una energía que lleva a estos apasionados del ocultismo a enfrentarse a lo desconocido, desde un punto de vista científico y analítico, pero asistiendo a episodios que, sin embargo, ponen a prueba la razón humana.

Espectros y escenas del pasado en la Colonia de Sax

La Colonia de Santa Eulalia de Sax posee una gran actividad paranormal y el grupo suele visitarla con frecuencia. La semana pasada fue la última vez. Destacan las alteraciones en las linternas y los sonidos de pisadas de arrastre y de puertas cerrándose donde no las hay. «La alta capacidad del lugar lleva a las personas sensitivas a percibir presencias y también a revivir situaciones del pasado», explican los integrantes de Sefie, para quienes lo paranormal no se puede concebir sin la figura de estos catalizadores de dicha fenomenología. «Ese don -señala David Duro- es esencial para conectar dos realidades: el mundo físico y el mundo ultra físico. Es una facultad con la que todos nacemos, pero no en todos se despierta».