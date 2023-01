"Habrá una continua aparición de virus emergentes (y bacterias) porque pueden recombinarse, mutar...". Esperanza Merino, jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante y coordinadora en la Comunidad Valenciana del grupo interdisciplinar de trabajo PROA integrado por médicos preventivistas, microbiólogos, infectólogos y farmacéuticos, afirma que los profesionales están en alerta ante la aparición de virus y bacterias para conocerlos y vigilarlos con el fin último de estar preparados ante nuevas pandemias.

Entre ellos el virus que causa el síndrome respiratorio agudo por coronavirus. El SARS-CoV-2 ha venido a desequilibrar el comportamiento del resto de virus con mutaciones y brotes de la gripe en verano en todo el mundo occidental. Algo que no había ocurrido nunca pues ésta siempre ha sido una infección estacional. Otro ejemplo es el del virus respiratorio sincitial, que no parecía preocupante a los especialistas médicos y los científicos en adultos "porque no teníamos muy clara su posibilidad de causar enfermedad grave y ahora estamos viendo que descompensa a los pacientes con enfermedades crónicas y edad avanzada. Ya hay vacunas y estudios en desarrollo de tratamiento y se está investigando mucho para conseguirlo", apunta Merino. No obstante, un gran porcentaje de los virus respiratorios causan cuadros leves.

El hecho de que la mayor parte de los virus no tengan tratamiento (la comunidad científica ha descrito unos 5000 entre millones) y de que cambien continuamente preocupa a científicos y autoridades sanitarias, que en general extreman el control de microorganismos emergentes para minimizar esta amenaza. Los más relevantes están incluidos en el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades de declaración obligatoria que contempla el seguimiento de unas sesenta patologías, muchas de ellas causadas por virus, que "son tremendamente peligrosos por su capacidad de colonización del ser humano y de los animales", apunta el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro; también jefe de Preventiva en el Hospital de Elche. Entre ellas están las fiebres tropicales, las transmitidas por garrapatas, el rotavirus que causa infecciones graves en niños; el virus de Norwalk, o gripe intestinal; y el herpes zóster.

"Hay virus que por su capacidad de colonización del ser humano y de los animales son tremendamente peligrosos" Juan Francisco Navarro - Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

En el caso de este último, están aumentando los casos porque hay mucha población en tratamiento por enfermedades crónicas o autoinmunes que toman inmunosupresores . Estos predisponen a la reactivación de enfermedades por virus. "Es el mismo virus de la varicela, que la tenemos acantonada en las raíces nerviosas. Cuando se reactiva, sale la culebrilla y esa especie de lesiones cuyo principal riesgo es la neuralgia postherpética, una neuralgia terrible que no se cura con nada, que no cede con nada, y que puede amargar la vida a cualquier persona", señala el representante de los preventivistas.

Otros virus de especial vigilancia son los de la infancia, como el sarampión, la parotiditis y la rubeola; los de las hepatitis A, B y C, "que son tremendos como producción de enfermedades"; y entre los exóticos la fiebre del Nilo Occidental; las fiebres hemorrágicas causadas por el virus del ébola; y la transmitida por el virus chikungunya, entre otras, integradas en un sistema de alerta que integra los virus transmisibles por vectores y con enfermedades hemorrágicas relacionadas con el cambio climático. "Hay que tener mucho cuidado con la tropicalización de nuestro territorio", señala Navarro.

Bacteria Nueva Delhi

El sistema de vigilancia epidemiológica también incluye enfermedades causadas por bacterias en una lista cada vez más larga para intentar cortar cualquier brote "porque se ha demostrado que en siglo XXI pueden paralizar el mundo", señala Juan Carlos Rodríguez, jefe de Microbiología del Hospital Dr. Balmis, quien apunta a la creciente resistencia antibiótica y pone como ejemplo Nueva Delhi, un mecanismo de resistencia que puede aparecer en algunas bacterias, que surgió en India y que en cuatro días estaba en todo el mundo.

O la fiebre recurrente transmitida por garrapatas. En este sentido, Rodríguez abunda en que hace 40 años, cuando aparecieron los antibióticos, la gente pensó que las infecciones se habían acabado. Por contra, "la pandemia y la resistencia a los antibióticos han demostrado que no, que las infecciones son organismos vivos que van mutando". Hay billones de bacterias en el cuerpo, la mayoría beneficiosas.

En este punto, Navarro destaca que entre las infecciones bacterianas de las más terribles están las causadas por bacterias multirresistentes sobre todo en hospitales, en enfermos politratados y polimedicados, que "representan un problema terrible de salud pública porque llega el momento que no tienes forma de dar un antibiótico que sea efectivo. Opina que "tomamos demasiados antibióticos tanto a nivel empírico y con acceso libre como presentes en los alimentos y en formas de alimentación. Tratamos a las vacas y al ganado muchas veces con antibióticos y eso repercute en el hábitat microbiólogico. El Programa de Resistencia a los Antibióticos (PRAM) tiene toda una serie de acciones a nivel veterinario, ecológico y sanitario".

Las infecciones causadas por neumococo pueden también complicar la infección por gripe o covid de una persona y causar su muerte. Según Navarro, las tasas son "realmente altas y es una infección que tiene una vacunación clara". Aunque se hace vigilancia de la enfermedad neumocócica invasiva, la más grave porque pasa a la sangre, la tasa es de 15 casos por cada 100.000 habitantes. Puede parecer poco pero duplica la media de 2021, "una auténtica barbaridad".

Vacas locas

Otra enfermedad de especial control es la encefalopatía espongiforme bovina (mal de las vacas locas), causada por la acumulación de una proteína anormal denominada “prión” en el tejido nervioso que puede pasar al humano con el consumo de carne. Pese a todo, el jefe de Microbiología del General recuerda que la mayoría de muertes son por cáncer y enfermedades cardiovasculares, frente a lo que sucedía hace uno o dos siglos, cuando la gente fallecía sobre todo de tuberculosis o neumonía.

¿Qué es un microorganismo emergente? Son microorganismos que mutan a nivel genético o cambian de localización, como el Zika puede emerger desde Latinoamérica para extenderse al resto del mundo, con el objetivo de aumentar su capacidad de sobrevivir.

Aunque infecciones ha habido siempre y las grandes pandemias han sido mucho más fulminantes que las guerras a lo largo de la historia, causando una gran mortandad, la globalización, con los viajes internacionales y el tráfico de mercancías, aumenta el riesgo de que lleguen pandemias para las que no se está preparado, como ocurrió con el VIH originario de África y más recientemente, y con mayor propagación, con el SARS-CoV-2 que escapó de China. Otra "pandemia" es la resistencia a los antibióticos que obliga a los expertos a estar en alerta.

Globalización

Los tres expertos coinciden en que en la actualidad no hay más virus y bacterias ni son más virulentos, y tampoco le está ocurriendo nada al sistema inmune. Pero estos microorganismos son tan rápidos que pueden saltar en dos días al otro lado del mundo. Otro factor definitivo es es el hecho de que hay más población vulnerable porque vive cada vez más años, muchos pacientes de edad muy elevada frágiles e inmunodeprimidos a los que puede matar un virus o una bacteria, como ha demostrado el covid.

Por contra, Rodríguez enfatiza el desarrollo de antivirales, fármacos dirigidos contra virus que no tenían tratamiento; antibióticos y vacunas. Entre ellas, esta última "ha sido la herramienta más potente para evitar enfermedades que causaban una elevada mortalidad". Otra son los cribados. Los expertos destacan el peso que ha adquirido la Microbiología desde la pandemia al entender la sociedad la importancia de estas patologías aunque lamentan que España sea el único país de Europa que no tiene reconocida la especialidad de Enfermedades Infecciosas.