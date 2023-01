El doctor Climent Barberá, jefe servicio de Rehabilitación en el Hospital de Alicante durante 23 años (33 en el centro), se jubila. El grueso de su carrera de cuatro décadas lo ha desarrollado en el Doctor Balmis, donde obtuvo plaza tras desarrollar la especialidad en la Fe. Un médico que acumula entre 80.000 y 90.000 consultas, al mando de rehabilitadores y fisioterapeutas, coordinando un servicio multidisciplinar y multiprofesional para recuperar la función del paciente.

¿Cómo ha cambiado la Medicina en este tiempo?

Ha cambiado muchísimo. Tras acabar la carrera seguimos estudiando y construyendo el progreso de la Medicina. Hay una frase de Luis Vives que dice que todo el tiempo que el médico hurta al estudio se lo hurta a la salud de sus pacientes. El mensaje es que estudiar mucho y la generación de conocimiento tiene una repercusión muy buena sobre la mejora de la atención del paciente y su salud. Para seguir atendiendo bien hay que mantenerse muy bien formado.

¿Y los métodos de rehabilitación?

Se ha expandido la especialidad de una forma casi abrumadora. Cuando empezamos solo se hacía la rehabilitación convencional con ejercicios de fisioterapia para tratar problemas básicamente musculoesqueléticos y neurológicos, y con el paso del tiempo se ha producido una gran expansión. Cuando empecé también comenzaban los ejercicios para mejorar las enfermedades respiratorias. Una o dos décadas después surgió la rehabilitación cardiaca, que ahora mismo es la que más evidencia científica tiene y la que más prevención de nuevos infartos puede conseguir mediante la práctica del ejercicio. El efecto protector del ejercicio después de un infarto es el mismo que pueden tener los fármacos que se utilizan para bajar el colesterol. Hay una gran cantidad de avances aparentemente sencillos pero que han mejorado muchísimo la salud de los pacientes.

¿Qué otros avances se han producido?

Ha habido una ampliación enorme en varios aspectos. El más importante es el del intervencionismo. Ahí lo que hemos hecho es trabajar con ecografía en el punto de atención y en el mismo momento que vemos al paciente hacemos un diagnóstico y si es susceptible de un tratamiento por algún tipo de infiltración se le hace en ese momento o se le cita para hacerla de forma inmediata. Ha generado una nueva forma de actuación y muy rápida. Hemos introducido también los tratamientos biológicos, el plasma rico en plaquetas, que se hace en el hospital desde hace muchos años. Otro avance descomunal es toda la parte de tecnología. Cuando empecé en Rehabilitación solo existía la radiografía. Me formé en La Fe y estando en formación apareció el primer TAC y al final de mi residencia las primeras resonancias que llegaron a la Comunidad Valenciana. Lo que hoy en día es una rutina entonces ni existía ni se podía soñar con ello. Esos avances en tecnología han sido brutales.

¿Qué queda pendiente?

En el tratamiento de la rehabilitación de la incontinencia todavía se nos está quedando lo que son las unidades de suelo pélvico que en este hospital es un reto que tendrán que asumir los que vengan. Una de las bases sólidas es la neurorrehabilitación, por ejemplo, de los niños con parálisis cerebral, de los grandes discapacitados, de los lesionados medulares, los ictus, hemiplejias, es la más clásica de la rehabilitación, persiste y ahora se engloba bajo el concepto de daño cerebral adquirido y ahí se trabaja mucho. Y la parte que más se ha desarrollado es la musculoesquelética: los dolores de espalda, de cuello, hombro, rodilla...En todo este tipo de problemas extraordinariamente comunes hemos avanzado mucho y los atendemos en los servicios de rehabilitación también (el intervencionismo se hace con ecografía guiada por una aguja para tratamiento mediante infiltraciones).

"Una de las bases sólidas es la neurorrehabilitación de los niños con parálisis cerebral, de los grandes discapacitados, de los lesionados medulares, los ictus, hemiplejias. Se engloba bajo el concepto de daño cerebral adquirido y ahí se trabaja mucho"

¿Hasta qué punto ayuda la robótica en la rehabilitación?

En neurrorehabilitación una de las líneas de investigación más interesante es el desarrollo de todo el conocimiento de robótica aplicado a la discapacidad. Lo que más puede llamar la atención es la aparición de los exoesqueletos para una mayor movilidad a pacientes con parálisis cerebral, que permiten por ejemplo pasar de la posición de sentado a de pie, y dar algunos pasos, ya se ha visto en algunos proyectos de investigación. En Alicante hay un grupo muy interesante en el que participamos, que dirige el profesor Azorín de la Universidad Miguel Hernández, que tiene varios y colaboramos con ellos en dos. Uno de ellos es un estudio con unos cascos que mediante ondas de pensamiento permite gobernar movimientos en el ordenador. Esto se llama interfaz neuronal y la idea es proporcionar movimiento a la persona que no lo tiene a través del pensamiento.

"Me gustaría dejar escrito que la sociedad debería emplear muchísimos más recursos para los grandes discapacitados porque es totalmente insuficiente. El tratamiento de mantenimiento que reciben se lo tienen que costear ellos mismos"

¿Qué falta por hacer?

Realmente los sistemas de atención que tenemos son bastante insuficientes para grandes discapacitados como los hemipléjicos, los niños con parálisis cerebral que se hacen adultos, los lesionados medulares, los afectados por enfermedades degenerativas y las personas que van en sillas de ruedas. Se requieren muchísimos más recursos. Son pacientes que tienen que convivir de por vida con una gran discapacidad, que no pueden moverse, que dependen mucho de dispositivos como sillas, trajes, exoesqueletos...Hay muchos proyectos pero están en fase de investigación y son bastante inaccesibles para ellos. Me gustaría dejar escrito que la sociedad debería emplear muchísimos más recursos para los grandes discapacitados porque es totalmente insuficiente. El tratamiento de mantenimiento que reciben se lo tienen que costear ellos mismos. Nosotros en este hospital de agudos les ayudamos todo lo que podemos, pero no podemos mantener un tratamiento de por vida y mucho de ellos pueden necesitarlo. Es el vacío más grande que hemos encontrado, acompañar a un niño desde que nace y verlo cómo puede desarrollarse, cómo llega a caminar, cómo llega a la Universidad, el esfuerzo que tiene que hacer, cómo encontrar un trabajo...todo eso que he podido ver en 40 años de ejercicio profesional es muy valioso el esfuerzo que hacen y muy poco reconocido, con apoyos totalmente insuficiente. Son las barreras arquitectónicas, es todo. El sistema está montado en contra de ellos. Hay muchos intentos pero hace falta muchísimo más.

¿Qué opina de la telemedicina?

Hay varias líneas de interés en lo que se denomina telerrehabilitación. En ningún caso puede sustituir a las consultas presenciales pero sí ayudar a programas de ejercicios a personas que no se puedan desplazar porque los pueden ver por su teléfono móvil. Pueden recibir asistencia por wasap, se pueden enviar vídeos, supervisar si está haciendo los ejercicios a diario...Estos sistemas de rehabilitación apoyados en las nuevas tecnologías son de bastante utilidad en personas que no pueden venir porque están muy lejos o no desean venir al hospital y hacerlo en su domicilio. Incluiría la demostración y supervisión de ejercicios menos convencionales como para aprender a tragar, de las sustancias gelificantes para que los pacientes con discapacidad severa puedan tragar...Sí que hay una enorme cantidad de tratamientos que pueden ser apoyados por la telerehabilitación. Ya existía antes de la pandemia y con ella fue muy necesario. Al contrario que otros hospitales, no aumentamos la lista de espera sino que la disminuimos porque continuamos trabajando con telemedicina y nunca dejamos de ver pacientes, por supuesto con las normas que daba Sanidad.

¿Cómo de importante es la rehabilitación en la recuperación de un paciente?

En las enfermedades agudas, como una fractura, el potencial es enorme. Se puede llegar a conseguir la restitución completa del estado de salud previo a ese traumatismo, o quedarnos un poco a medias y recuperar un 70, 80%, un 90%de la función. Trabajamos sobre la pérdida de la función humana que produce una fractura, una enfermedad neurológica. En las enfermedades crónicas, por ejemplo, un niño que nace con un problema de movilidad que no tiene un tratamiento, la rehabilitación le acompaña desde el nacimiento, hace que la enfermedad le limite lo menos posible en su desarrollo; y después le apoya para conseguir la máxima función posible desde lo que permita su patología. Depende de la severidad que tenga. Hay algunas muy graves, muy severas, en las que por ejemplo un niño desde la adolescencia puede quedar en una silla de ruedas. Toda esta parte técnica de ayudas técnicas también forma parte de la especialidad para compensar la función mediante otros dispositivos.

¿Cómo ve la situación de la Medicina?

Ha habido un problema de planificación, un exceso de celo en el acceso a la formación médica, que está suponiendo un pago muy costoso para toda la sociedad. La falta de acceso a los estudios de Medicina hace 10, 12 años, está produciendo ahora un déficit de médicos y de otros profesionales de salud muy importante. Los incentivos que puede recibir la profesión sanitaria a lo mejor no son los adecuados porque hay una fuga obvia a otros países, a otros sistemas de salud con incentivos más satisfactorios y por eso la gente prefiere cambiar de lugar. Son dos fallos muy básicos que deben recuperarse rápidamente. La formación médica tardará por el decalaje que tiene la inercia de formación entre 8 y 10 años, pero una política adecuada de incentivos se puede realizar en cualquier momento para que el personal sanitario quiera seguir trabajando. La medicina estaba ya al límite de su capacidad cuando vino la bomba pandémica más inesperada. Esto ha destruido totalmente la capacidad de respuesta que ya estaba muy mermada y ha producido todos los desequilibrios que ahora se pueden ver.

"La medicina estaba ya al límite de su capacidad cuando vino la bomba pandémica más inesperada. Esto ha destruido totalmente la capacidad de respuesta que ya estaba muy mermada"

También tuvo mucho papel su servicio durante el covid…

Desde el punto de vista de la rehabilitación, el servicio formó parte del tratamiento de pacientes en fase aguda con mantenimiento de los pacientes en UCI mediante técnicas de rehabilitación y fisioterapia a diario desde el primer momento y después dar la salida en ejercicios respiratorios y musculoesqueléticos para los pacientes que habían sufrido mayor daño, así como la atención a pacientes con covid persistente que se está haciendo hoy en día.