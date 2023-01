El nuevo mapa de líneas del autobús urbano de Alicante, que entra en marcha el próximo miércoles, 1 de febrero, incluye importantes novedades, como dos líneas circulares, mejoras generalizadas en las frecuencias y nuevos recorridos en las líneas ya existentes. Sin embargo, los cambios no gustan a todos por igual.

Hay barrios que reclaman recuperar paradas perdidas para promover entre sus vecinos el uso del transporte público, mientras otros piden que líneas como la circular por Gran Vía amplíe su recorrido previsto para que llegue hasta la zona sur de la ciudad. Entre las principales recomendaciones también destaca que los horarios se extiendan para hacerlos más nocturnos.

Entre las voces más elevadas estos días han resaltado las de Princesa Mercedes. Desde la asociación de vecinos no dudaron, nada más presentarse el nuevo mapa de líneas, mostrar su indignación: "Nos sentimos engañados. Indignación y rabia al ver que el barrio de Princesa Mercedes se queda de nuevo sin la línea 04 de transporte público. Nos encontramos que siguen manteniendo la línea 07 que tenía parada en el barrio, una línea que no es necesaria, ni los vecinos queremos, que prácticamente no sube nadie y que según para ir a qué sitios hay que hacer hasta 2 transbordos", señalaban desde la asociación de vecinos, para añadir: "Nuestra sorpresa es que la línea 04, que es la que hemos pedido por activa y por pasiva, y tan necesaria es, nos la siguen denegando. Tan sólo pedíamos una parada del 04, que apenas tiene que desviarse unos pocos metros, ya que pasa por la avenida Aguilera. Nos la quitaron sin contar con los vecinos, con nocturnidad y alevosía, y siguen sin contar con los vecinos".

Tal fue la indignación inicial de los vecinos, que la asociación anunció movilizaciones al tratarse de un barrio "con una población de gente mayor, que no pueden desplazarse andando a largas distancias". Esas protestas, por el momento, se han quedado en "stand by" tras una llamada del concejal de Transportes, Manuel Villar, que ha intentado calmar los ánimos. "Se ha comprometido a buscar una solución y que sea lo más pronto posible. Queremos es una solución".

También existe malestar, tal y como están mostrando los vecinos al Ayuntamiento, por los cambios en la línea 22, que deja de pasar por el Cabo de la Huerta, donde pasa la nueva línea 28, para ofrecer servicio al PAU 5. "Me parece fatal que la línea 22 no pase por el Camino del Faro. A los vecinos de esa zona los dejáis desprotegidos. Y somos muchos los que vivimos ahí", señala Tere en un mensaje al gobierno local. Otra vecina añade: "¿Y la gente que vivimos en el Camino del Faro? ¿Cómo volvemos del centro de Alicante? ¿Hacemos transbordo con el nuevo 28 y pegamos más vueltas que un tonto? ¡Nos dejáis incomunicados! Vaya luces".

Por otro lado, respecto a otra nueva línea, la circular que pasará por Gran Vía, también se suceden las quejas. "Me parece perfecto la nueva línea 14, pero la Gran Vía no termina en la Plaza La Viña. ¿Qué pasa con los vecinos de la parte sur de la Gran Vía?", apunta una vecina. Otra agrega: "La línea 14 está genial para conectar varias zonas de Alicante. Podría llegar hasta la rotonda del barco de San Gabriel y dar más opciones de transporte público en esa zona".

Los cambios en la línea 27, que une el centro con Urbanova, también han generado quejas. Ahora la cabecera pasará de Óscar Esplá a Luceros, y dejará de circular por el entorno de los centros de salud de Florida-Babel. "La línea 27 se le ha quitado conexión con barrios tan necesarios como la Florida-Babel para tener asistencia del centro de salud de especialidades Babel y con Benalúa. Es un despropósito", afirma Concepción, en un mensaje de las decenas que se han enviado estos últimos días al Ayuntamiento.

Otras de las reclamaciones que más se repiten, entre las dirigidas al Ayuntamiento, son los horarios. En cuanto a los nocturnos, no son pocos los usuarios que piden una extensión del servicio. "Os olvidáis de que Alicante es una ciudad turística y que ni los fines de semana hay autobús a partir de las 22 horas, sin hablar de las mujeres que tienen que buscarse la vida para volver a sus casas a partir de esa hora", afirma Pedro, a lo que Marina apunta: "El gran problema son los nocturnos. Mucha gente dejaría el coche en casa si hubieran". Otra vecina, en la línea, afirma: "Aún no entiendo cómo una ciudad como Alicante no tiene líneas de bus nocturno. Eso sí que sería una buena mejora y usaríamos menos el coche". Mientras otro alicantino, Roberto, añade: "Vendría bien alargar un poco las horas de funcionamiento, al menos hasta las 12 de la noche".

También los hay que reclaman mejoras reales en las frecuencias. "Me gustaría que las líneas 05 y la 12 no tardaran tanto en pasar. Bajar sólo un minuto en la línea 12 me parece un cambio insignificante", apunta una vecina, a lo que otra residente en la zona de los PAU 1 y 2 agrega: "Los tiempos de espera en fines de semana son eternos en muchas líneas. Los PAU deberían estar mejor conectados hacia el centro añadiendo otras líneas. Si queremos cortar el tráfico en centro queda mucho por hacer". La línea 12, la del PAU 1, mejorará ahora su frecuencia: un minuto entre semana, tres los sábados y catorce los domingos.

Entre los mensajes dirigidos al Ayuntamiento desde que se anunció el nuevo mapa de líneas, que entra en vigor el miércoles, también se acumulan los que reclaman que se habiliten de nuevo todos los paneles informativos, afectados en su día por un problema informático que tuvo lugar el pasado mes de junio. "Que arreglen pronto los carteles de tiempo de frecuencia", señala un alicantino. En la misma línea se muestra otro: "Enhorabuena por conseguir esas mejoras. Igualmente sería conveniente que los paneles de tiempo de espera funcionaran correctamente y no estén fuera de servicio. En la avenida Villajoyosa 103, lleva muchísimo tiempo que no aparece el tiempo estimado de espera y eso dificulta su uso, sobre todo para la gente mayor".