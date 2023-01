El psicólogo de Alicante especializado en terapias para la población adulta y adolescente David López Rodríguez ha visto su consulta desbordada pese a ser un profesional privado por la demora en la Sanidad pública que crea listas de espera en las consultas de pago. Muchos de ellos, como es su caso, moderan precios para que la atención mental pueda llegar a más bolsillos.

¿Qué motiva la actual situación de la salud mental?

La crisis sanitaria y económica ha visibilizado problemas que ya existían, sobre todo para gente sin recursos. No se puede salir del médico con la papeleta de un fármaco y una cita a seis meses. Todo esto ha sacado los colores a la Sanidad pública porque se ha llegado a cuadriplicar la demanda. No puede ser que personas que se quieran tirar por el balcón o cortarse las venas no tengan un sitio donde ir. No se puede salir del médico con la papeleta de un fármaco y una cita a seis meses. Manda lo físico, no lo psicológico, cuando es más peligroso que tener un tobillo roto.

¿Por qué hay tanta desesperación entre los jóvenes?

Se ha visto un incremento de gente joven que pide ayuda a raíz de la pandemia, que ha sido un punto de inflexión serio y contundente para manifestar ese malestar, con problemas de alimentación, autolesiones, un estado anímico y emocional a peor que se ha complicado mucho en un tramo de edad más visible y complicado.

"Se ha visto un incremento de gente joven que pide ayuda a raíz de la pandemia, que ha sido un punto de inflexión serio y contundente para manifestar ese malestar, con problemas de alimentación, autolesiones, y un estado anímico y emocional a peor" David López Rodríguez - Psicólogo

Tanto les ha marcado la pandemia?

Este malestar se ha agravado en un grupo de edad complicado, en el que estar durante meses encerrado en casa y en la habitación ha provocado ruptura de núcleos sociales, una bomba de relojería a una edad en la que se necesita ese contacto. Eso ha incrementado los problemas, y se ha subido un escalón; al que no tenía le nacen, el que estaba más o menos bien ahora está mal y el que ya estaba mal está peor. Todo esto ha hecho más visible la estructura de Salud Pública que no puede dar servicio a la población que no tiene recursos para ir a un psicólogo privado.

¿Cómo están las consultas?

Con una gran carga de trabajo, desbordadas, con muchas más incidencias y llamadas. La sanidad pública en la provincia ha llegado a tener más de seis meses de demora en citas, la privada más de dos. Es un poco fuerte ante un incremento muy serio de estos problemas, que arrastran a gente nueva, que se multiplican. No tenemos descanso nunca, la consulta siempre está en movimiento.

"La sanidad pública en la provincia ha llegado a tener más de seis meses de demora en citas, la privada más de dos. Es un poco fuerte ante un incremento muy serio de estos problemas, que arrastran a gente nueva, que se multiplican"

¿Cómo les ve en consulta?

Veo a los chavales vagos, sin motivación, sin rumbo ni propósito, en una inercia negativa donde tiene gran protagonismo la parte tecnológica les atrapa que se agudizó cuando la pandemia interrumpió su socialización. A raíz del encierro por el confinamiento la habitación con los videojuegos es su guarida. Se han agravado los problemas de timidez, están tristes, desmotivados, desganados, sin ganas de nada con un sentimiento de vacío y un malestar que intentan compensar comiendo compulsivamente o autolesionándose al no saber gestionar una emoción, la ansiedad o los pensamientos. Siempre ha habido problemas de trastorno alimentario pero también se han agudizado y se nota en los datos cómo se ha desbordado.

¿De donde viene esa desmotivación?

En general la gente no quiere sufrir por nada. Es una sociedad débil. Si no sufres no te fortaleces. Mucha gente joven no quiere mover un pie por nada y para nada.