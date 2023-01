El Ayuntamiento de Alicante, a través de un acuerdo sobre la bocina de la Junta de Gobierno, se ha sumado oficialmente este martes a la bonificación del 50% del precio de los abonos de transporte y títulos multiviajes existentes en el servicio del autobús urbano de Alicante. La cuantía de la bonificación, estimada según los datos de viajeros previos a la pandemia, se establece en 1,63 millones de euros, del que el 20% lo abonará el Consistorio (643.380 euros) y el 30% restante, el Gobierno central (992.137,37 euros).

Desde el este miércoles, 1 de febrero, y hasta el 31 de julio de 2023, los nuevos precios de los bonos multiviaje, bonificados en un 50%, serán los siguientes: Tourist Card 24H se reduce de 13 a 6,50 euros; Tourist Card 48H, de 16 a 8 euros; Tourist Card 72H, de 18 a 9 euros; Bono Móbilis Oro Alicante, de 5 a 2,50 euros; Bono Ruta 4/30 Joven, de 15 a 7,50 euros; Bono 30 días, de 40 a 20 euros; Bono Móbilis Multiviaje (10 viajes), de 8,70 a 4,35 euros; Bono Móbilis Multiviaje (30 viajes), de 26,10 a 13,05 euros; Bono Móbilis Jove, de 21,20 a 10,60 euros, y Bono Móbilis Escolar de 16,50 a 8,25 euros.

Los títulos adquiridos dentro del periodo de vigencia de la reducción temporal de las tarifas serán susceptibles de utilización hasta el 31 de agosto de 2023 (periodo de convivencia). Las personas que obtengan el título con un descuento del 30% con anterior a la entrada en vigor de dicha subvención podrán continuar utilizando el título durante la vigencia de la misma (en el conocido como periodo de convivencia). Por su parte, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023, los títulos integrados no consumidos, adquiridos con la reducción temporal de la tarifa prevista por la reducción del 50% podrán canjearse por idéntico título con arreglo a la tarifa que esté vigente, abonando la diferencia que corresponda, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante.

Según se recoge en el acuerdo aprobado este martes por la Junta de Gobierno, "el criterio esencial para la implantación de la medida ha sido que no suponga para la ciudadanía ningún tipo de gestión, y que pueda implantarse con la mayor rapidez que las cuestiones técnicas para su implementación permitan".

Esta reducción de precio será, según se explica en el acuerdo, "voluntaria para las administraciones gestoras de los distintos servicios, que deberán presentar antes del 31 de enero de 2023 la solicitud, que deberá incluir, en todo caso, el compromiso de implantación, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, de una reducción de precio de los abonos y títulos multiviaje de, como mínimo, el 50% de los cuales al menos el 20%, en el precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, será financiado, con cargo a los propios presupuestos municipales".

"Hay que promocionar el transporte púbico colectivo, frente al vehículo particular altamente contaminante para impulsar un cambio en la movilidad cotidiana"

El Ayuntamiento de Alicante, según añaden en el expediente, "es plenamente consciente del papel que deben adoptar las administraciones públicas, en aras a implantar las medidas precisas para promocionar el papel dinamizador del transporte púbico colectivo, frente al vehículo particular altamente contaminante para impulsar un cambio en la movilidad cotidiana, hacia un modelo de movilidad más segura, fiable, cómoda, económica y sostenible".

Por ello, según añaden desde el gobierno municipal, "se ha considerado conveniente y oportuno, seguir con las medidas de impulso, promoción e incentivo del uso del transporte público urbano colectivo de calidad, por los beneficios que este modo de desplazamiento reporta al modelo de movilidad que se quiere que impere en la ciudad, para hacer de Alicante una ciudad más habitable, así como colaborar a paliar el efecto de la inflación en la ciudadanía".

Los jóvenes menores de 30 años podrán beneficiarse de esta rebaja al igual que el resto de los alicantinos pero no al mismo nivel que otras ciudades de la Comunidad Valenciana donde viajan gratis. Mientras el TRAM de Alicante sí que es gratuito, el Ayuntamiento no se ha sumado a la iniciativa de la Generalitat para que el autobús no tenga coste para los menores de 30 años. En la actualidad, el Consell financia el 50% del transporte municipal para que sea gratis para los jóvenes, pero el bipartito ha rechazado asumir el 50% restante como sí ocurre en otras ciudades como València. Recientemente más de una treintena de asociaciones de vecinos de Alicante reclamaron al Ayuntamiento que asumiera el coste de financiar el servicio de transporte municipal sin ningún éxito.

La bonificación del 50% en el coste de los bonos de viaje entra en vigor al mismo tiempo que las mejoras en el servicio del transporte, que "estrena" este miércoles el nuevo mapa de líneas. Entre las principales novedades, la línea 14 será circular por la Gran Vía entre las avenidas de Denia y Orihuela conectando las líneas radiales. La línea 28, por su parte, permite desde este miércoles conectar la Playa de San Juan, el Cabo y la Albufereta con el Hospital de Sant Joan, provocando cambios en los recorridos de las líneas 9 y 22. De hecho, se extiende el servicio al PAU 5 en Playa San Juan con la línea 22, que deja de pasar por el Camino del Faro y el Cabo.