La Corporación municipal salida de las urnas el próximo 28-M será la encargada de encontrar una ubicación alternativa a los puestos de la Explanada de España, los conocidos como "hippies". El bipartito, pese a su voluntad inicial de suprimir el mercadillo, finalmente ha promovido aplazar la decisión hasta octubre de 2024. "La necesidad de recuperar, por completo, la Explanada para el disfrute y esparcimiento del conjunto de la ciudadanía" motivó inicialmente la propuesta del traslado, que contó con el respaldo de las concejalías de Urbanismo, Comercio y Turismo, además de distintas asociaciones de vecinos del Centro Tradicional y de la Junta de Distrito 1. Sin embargo, tras la recogida de firmas promovida por la Asociación de Vendedores de la Explanada, el bipartito optó por dejar la decisión en manos de la siguiente Corporación.

El Consejo de Comercio del Ayuntamiento de Alicante ha avalado este miércoles la nueva propuesta del equipo de gobierno, con los votos a favor de todos los asistentes a la reunión celebrada esta mañana, salvo la abstención de Unidas Podemos, Compromís, el sindicato CCOO y Copibad, una asociación de comerciantes. El Mercado de Artesanía de la Explanada permanecerá, por tanto, hasta el 31 de octubre de 2024. "Ahí seguirá hasta que se encuentre un espacio público alternativo consensuado con la Asociación de Vendedores de la Explanada", según ha explicado el concejal de Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez, durante el transcurso del consejo.

Sobre la mesa ya existen varias ubicaciones alternativas, entre ellas el entorno de Postiguet y también el paseo de Gadea, lo que sería una improbable vuelta a los orígenes. "Una de las propuestas que se ha hecho pública en la reunión del Consejo ha sido el traslado hasta el estacionamiento de vehículos situado en el Paseo de Gómiz, a falta de conocer el proyecto de remodelación de este enclave y de saber el número de mercadilleros interesados en la propuesta", según ha añadido Jiménez, quien ha apuntado que "variará -si así lo considera oportuno el próximo gobierno municipal- el sistema de concesión, pasando a ser un procedimiento abierto para el que será necesario la presentación de ofertas". Jiménez también ha señalado que el gobierno actual se plantea "un nuevo diseño para las casetas, que sirva como reclamo para los posibles compradores, y una oferta de productos relacionada con las verdaderas necesidades de los comerciantes”.

En la actualidad, en el emblemático paseo existe una treintena de puestos del mercado, que hace más de una década también se pretendió quitar de la Explanada. El caso acabó en los tribunales, según explicaron los comerciantes al saltar la polémica por el nuevo intento de supresión del mercadillo.

Según el documento impulsado en un primer momento por el gobierno municipal para promover el traslado, "la Explanada es el paseo más emblemático de la ciudad de Alicante, siendo uno de los iconos turísticos de la ciudad, constituyendo el foco de atención y esparcimiento por antonomasia de la ciudadanía y de los numerosos visitantes que acuden a la ciudad".

"En los últimos meses -según proseguía la propuesta inicial- se han venido ejecutando obras en dicho paseo que tienen como objetivo dotarla de nuevo pavimento, nuevo alumbrado, arbolado y mobiliario urbano, además de un carril bici que circula de forma paralela al paseo", añadían desde el ejecutivo en la explicación de la supresión del mercado cuando se promovió en julio de 2022, cuando apuntaron a que "la existencia de instalaciones tales como las que conforman el Mercado de Artesanía de la Explanada, que ocupa la zona mas cercana a la fachada litoral del paseo central de la Explanada, desde la conocida Concha hasta la plaza de Canalejas, se ha venido cuestionando reiteradamente desde amplios sectores y colectivos de la ciudad, por considerar que dificulta de forma determinante la utilización o disfrute del paseo por el resto de los usuarios, convierten el espacio en un sucesión de casetas, desvirtúan su capacidad y reducen la calidad comercial".

Al respecto, según el documento en el que se promovía la supresión de los puestos, tanto desde el Patronato de Turismo de este Ayuntamiento, como desde las concejalías de Urbanismo y de Comercio, "se viene sosteniendo la necesidad de recuperar este espacio emblemático para el disfrute y esparcimiento de alicantinos y visitantes, debiendo también tener en cuenta la reivindicación efectuada por colectivos vecinales que han manifestado la necesidad de retirar el citado Mercado de Artesanía de la Explanada". Finalmente, el cambio de ubicación no llegará, si llega, hasta finales de octubre de 2024, cuando el nuevo gobierno ya haya superado su primer año de mandato.

El bipartito consiguió en su momento el visto bueno del Consejo de Comercio para la supresión del mercadillo, en la reunión celebrada hace medio año, con seis votos a favor (los de los representantes del PP, Ciudadanos, Vox y la patronal de las grandes superficies Anged), cinco en contra (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y una representante del comercio del Pla) y nueve abstenciones, según fuentes del gobierno municipal.

Reacciones de la oposición

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha criticado que en este mandato "solo ha habido tres reuniones del Consejo, lo que demuestra el escaso interés que tiene Barcala en este importante sector productivo de la ciudad". Respecto al traslado aplazado de los puestos de la Explanada, el concejal Manuel Marín ha lamentado la toma de decisiones inicialmente sin "contar" con las asociaciones de comerciantes, "que se han tenido que enterar por los medios de comunicación que se les iba a trasladar". "Al final, gracias a la presión de los comerciantes que nosotros hemos apoyado desde el primer momento, el gobierno de Barcala ha llegado a un acuerdo”, ha añadido Marín.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha explicado que su grupo "apoya la prórroga de la concesión del mercado de la Explanada, pero pide certidumbre y propuestas por parte de Barcala, que ha llevado un expediente al Consejo de Comercio sin prácticamente avanzar en la reubicación tras seis meses de su metedura de pata cuando intentó suprimirlo". "El Partido Popular le da una patada al balón para después de elecciones esta cuestión", ha lamentado López.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha explicado que su grupo se ha abstenido en la votación "porque, a diferencia del de la playa de San Juan donde sí hay una nueva ubicación clara y consensuada con los comerciantes y vecinos, en este caso solo hay buenas intenciones que no se han plasmado todavía en una decisión". "Apoyamos que se de más tiempo para encontrar soluciones pero no podemos avalar la práctica del bipartito de retrasar las decisiones por la parálisis de su gestión en este final de mandato, ya que la misma respuesta nos han dado ante la petición de incorporar al comercio en el Patronato de Turismo", ha apuntado Bellido, quien ha criticado que el gobierno local "no haya querido explicar el recorte del 50% en su proyecto de presupuestos".

Nuevo espacio para el mercadillo artesano de Playa de San Juan

Por otro lado, el Consejo de Comercio del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, por unanimidad, el traslado del mercadillo artesano de la Playa de San Juan a la zona comprendida entre las avenidas de Nápoles y Niza, en la parte del arenal más próxima al Cabo de las Huertas, a partir de este mismo verano. El concejal Jiménez ha explicado que “con el acuerdo de comerciantes y asociaciones de vecinos, se ha procurado plantear las soluciones menos perjudiciales y, al tiempo, satisfactorias para los vendedores".

El Mercadillo de Artesanía de Verano se ha situado en las últimas décadas en el estacionamiento de vehículos localizado frente a la calle Milán, colindante con la avenida de Niza, desde el 1 de julio y hasta el primer domingo de septiembre. El proyecto de instalación de una nueva zona deportiva en la avenida de Niza, promovido por la Concejalía de Urbanismo, convierte en "incompatible la existencia del mercadillo", según el gobierno local. La nueva ubicación, dependiendo de la Generalitat al tratarse de un área afectada por la servidumbre de protección litoral del dominio público marítimo-terrestre, abarcará el área comprendida entre el número 1 de la avenida de Nápoles y el número 3 de la avenida de Niza. El cambio, a expensas de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, será efectivo este mismo verano