La vicealcaldesa de Alicante tira la toalla: no cambiará los estatutos del Patronato de Turismo por la falta de apoyos

El mandato municipal acabará sin realizar los ajustes, necesarios según el bipartito, a los estatutos del Patronato de Turismo. La vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, reconoció este miércoles a la oposición, a preguntas de Unidas Podemos durante el Consejo de Comercio, que la modificación estatutaria se deja en manos de la próxima Corporación municipal. Así lo confirmaron minutos después desde el entorno de Sánchez, alegando que a tres meses de las elecciones ya no tiene sentido un cambio en los estatutos, y más aún cuando "aún faltan informes por llegar".

Hace justo cinco meses, el Patronato de Turismo dio el visto bueno inicial al cambio de sus estatutos con el "no" de toda la oposición en bloque y ante la indiferencia de la mayoría del sector. Ni los hoteles, ni la hostelería, ni los restaurantes ni tampoco los aparcamientos turísticos estuvieron representados en esa reunión del Patronato, a la que sí asistió, y su voto a favor fue clave, el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano. También respaldó el cambio el Patronato provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Alicante.

Un mes y medio después, se cerró el plazo para que los grupos de la oposición presentaran sus enmiendas. Y así lo hicieron. Ahí se acabó la historia del cambio de los estatutos, promovido por el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. La vicealcaldesa Sánchez señalaba en su momento que "el objetivo de estos nuevos estatutos es su actualización para adecuarlos a la ley, al tiempo que agilizarán la labor del Patronato a nivel administrativo". La oposición, en cambio, lamentaba que se mantenga fuera del Patronato al sector comercial y que se quite "peso" al ahora denominado Consejo Rector, entre otras cuestiones.

Desde Unidas Podemos, su portavoz, Xavier López, lamentaba este miércoles que el bipartito ya empiece a aplazar decisiones para el próximo mandato. "Se nos ha dicho que no habrá reforma los Estatutos del Patronato de Turismo para incluir el comercio local y que las inversiones para mercados se van a fiar a remanentes cuando no hay ni siquiera perspectivas de que el PP saque adelante las cuentas. Es evidente que el comercio de proximidad no es una prioridad en la gestión de Barcala", ha apuntado López tras el Consejo Local de Comercio, donde por otro lado también se ha aprobado posponer la supresión prevista de los puestos de los "hippies" de la Explanada.