Autolesiones, anorexia nerviosa e ideas suicidas, con retos en las redes sociales sobre cómo cortarse el cuerpo. Los profesionales describen cómo han pasado de tratar en las Unidades de Salud Mental Infantil a chavales con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algunos miedos y ansiedades pero apenas depresiones a ver casos de chicos y chicas con 200 cortes en brazos y piernas. Una preocupante realidad que explotó hace dos veranos al aflorar cientos de situaciones de adolescentes y jóvenes que quieren "desaparecer". Supone "una bofetada de realidad", señala una psicóloga clínica de la Sanidad pública, que ha visto, afirma, "la fragilidad del ser humano" a raíz de una situación que los profesionales coinciden en que nos ha hecho más vulnerables ante eventos de la vida que hasta ahora se superaban.

El último informe realizado por expertos de la Fundación FAD de ayuda a la juventud y el Centro Reina Sofía entre jóvenes de la Comunidad Valenciana, de 15 a 29 años de edad, revela que hasta el 40% de la muestra admite tener ideas suicidas. Otro estudio de la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes de diciembre alerta de que más de la mitad de los jóvenes de entre 13 y 17 años que han contactado con ellos en los últimos 3 años por ideas o intento de suicidio ha recibido atención psicológica pública o privada.

"Han aumentado mucho las ideas suicidas, se han recrudecido. Se ha puesto de moda entre ellos en Tik Tok cómo hacerse autolesiones, además de que les resume rápidamente que diez paracetamoles de un gramo son letales. Chicos que lo han intentando y alguno lo ha conseguido", explica la psicóloga clínica Lydia Cremades. "Escuchamos esto de que me quiero morir, chavales de 16 años con depresión, con los que hablas y te quedas perpleja porque te hablan como adultos. El chaval que se deprime es maduro, sabe mucho de la realidad, capta lo que está pasando, con él mismo, con los demás y con el mundo".

"No se sabe la mitad de la mitad. Autolesiones, suicidio, depresiones en niños y trastornos obsesivos compulsivos que no había visto. También hay muchísimo bullying y transgresiones sexuales en el entorno familiar. El abanico es muy variopinto. En la pandemia se ha agudizado todo y también el adulto está triste e infeliz. Ha descubierto que estar en casa está bien, que es su fortaleza". Porque la crisis sanitaria ha aflorado algo que estaba latente: un deterioro del sistema y una crisis generalizada de valores.

Entre adultos, también

Porque no es exclusivo de adolescentes y jóvenes, también ocurre entre los adultos. La demanda de asistencia en Salud Mental ha explotado con la pandemia como punto de inflexión y está desbordada. Hasta los psicólogos privados tienen ya lista de espera de más de dos meses ante la imposibilidad de la Sanidad Pública de absorber tantos casos con una ratio muy baja de profesionales, en torno a media docena de psicólogos clínicos y de psiquiatras por cada 100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea. Según el INE, entre enero y junio de 2022 se quitaron la vida en la provincia 83 personas frente a 71 en el mismo periodo del año anterior.

La primera consulta en algunas áreas de Salud del sistema público se va más allá de los seis meses, incluso llega al año en la provincia, aunque algunos departamentos empiezan a contener la demanda infantojuvenil. No así la de adultos, con casos de citas derivadas de hace hasta un año que se están viendo ahora dado el atasco. El exponencial crecimiento de la necesidad de atención psicológica ha multiplicado la carga de trabajo también en las consultas privadas, desbordadas en llamadas, incidencias y petición de citas sin tregua.

Ya hay profesionales privados que contienen honorarios para poder atender a gente sin recursos, algo que está sucediendo en todo el país. En Madrid se conocía esta semana el caso de un joven de 23 años sin medios económicos que acudió a un servicio de Urgencias con un altísimo riesgo de suicidio y salió con la receta de un antidepresivo y una hoja con su primera cita en Psicología para dentro de un año. Una situación que ha dado a conocer la psicóloga Belén Hernández, que ha contado cómo los psicólogos privados reducen sus tarifas para atender a pacientes sin recursos ante la falta de especialistas en la sanidad pública. En la provincia de Alicante también está pasando y hay especialistas que abaratan precios para poder asistir casos urgentes.

Sin futuro

Pero, ¿qué les pasa a los jóvenes? A los profesionales les cuentan que no ven futuro. Están desesperanzados y no tienen ganas de esforzarse en los estudios porque pueden pasar de curso con asignaturas sin aprobar, admitiendo claramente que "me lo van a regalar". Los especialistas encuentran que en la provincia y en general en la Comunidad Valenciana los chavales son menos competitivos que en el interior del país, donde se valora más el esfuerzo y el estudio. Al margen, ven adolescentes de 14 años en adelante preocupados por lo que será de ellos en este mundo, por la economía, el trabajo y la salud, que se confiesan inadaptados o que se "rallan" con "pesadas mochilas" que les debilitan.

"Luego las familias son muy disfuncionales, hay mucho divorcio, los niños van de aquí para allá...Hay familias que lo llevan muy bien pero hay casos en los que los padres no pueden acabar de divorciarse físicamente porque no hay dinero para deshacerse del bien común y comprarse cada uno una vivienda. Están viendo en casa insultos, malos modos, discusiones, porque el tema del maltrato está ahí y eso les desestabiliza enormemente", señala Cremades. Luego están los menores inmigrantes, que "sienten que tienen que compartir camino con gente que no les quiere, en un país que está saturado y que ven que son un problema".

La profesional alerta del elevado consumo de benzodiazepinas (medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes y ansiolíticos), no solo en adultos para dormir. También chavales de 16 años "inflados a medicación por la impotencia de no poder darles más citas con psicología y psiquiatría con más asiduidad". Los médicos de Primaria, de por sí desbordados, no tienen recursos ni el tiempo para tratar problemas de índole psicológica y acaban recetándoles ansiolíticos ante la imposibilidad de derivarlos a terapia.

Asimismo, le preocupa que para muchos jóvenes sea un hábito tomarse veinte cubatas y fumar porros, y están viendo episodios psicóticos de aquellos que toman derivados de la marihuana.

Falta de profesionales

A los hospitales llegan cada vez más jóvenes que intentan suicidarse y muchas autolesiones, sobre todo en chicas, muy jóvenes. Psicólogos y psiquiatras claman contra la precariedad de personal, "no hay en las bolsas de trabajo y estamos un poco saturados. Desde que la pandemia ha desencadenado esta especie de incertidumbre se ha generado mucha clínica asociada y la demanda infantojuvenil se ha triplicado según se constata en Atención Primaria y Urgencias.

Como ejemplo, el área de Salud Mental del departamento de Sant Joan d'Alacant cuenta con una población de 80.000 personas con dos psiquiatras y dos psicólogos. La ratio recomendada es de un psiquiatra por cada 20.000 habitantes. Los profesionales reclaman más plazas ante la demanda creciente. Este año han salido 231 plazas en los exámenes PIR (MIR de Psicología) para lo que hay 4.079 aspirantes; y para llegar a estándares europeos harían falta más del doble. De ellas 22 plazas serán en la Comunidad.

También escasean los psiquiatras pues de media en España hay 11 por cada 100.000 habitantes. Se han convocado 312 plazas, de ellas 26 en la Comunidad. En cuanto a Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, la Comunidad solo tendrá 1 plaza, por veinte en toda España.

El Colegio Oficial de Psicólogos defiende la inclusión de la Psicología en Atención Primaria e insta a la reducción de las listas de espera en las consultas porque esta atención "es un derecho, no un privilegio". José Luis Serra, psicólogo clínico y asesor del Colegio, explica que mientras durante la pandemia las personas mayores fueron las más vulnerables, ahora son los jóvenes los que presenta una sintomatología más intensa y severa asociada al estrés postraumático tras la crisis sanitaria mundial, lo que moviliza creencias, alterna la rutina y genera miedo, incertidumbre y ansiedad.

"Lo más llamativo son las conductas autolesivas en las Urgencias de los hospitales sobre todo chicas con manifestación suicida. La claudicación del deseo de vivir que presentan estos jóvenes se reactiva como representantes más sensibles de la sociedad tras las situaciones que hemos vivido con la pandemia. Se presentan en Salud Mental siendo víctimas de una dinámica social y familiar profundamente alterada", señala Serra.

Entre la revolución tecnológica que cambia la forma de comunicarse y el sistema de valores, y lo abrupto de la situación pandémica, se ha abierto "una brecha de dificultad bastante importante y una situación de incertidumbre, que llevamos muy mal los humanos". En el caso de los jóvenes, tienen el grupo como referencia fundamental, viven en la sociedad de la representación y la cuestión de la imagen en las relaciones, y todo eso quedó cortado con la crisis sanitaria, "con consecuencias importantes".

La pandemia, la guerra y el cambio climático son factores, afirma el psicólogo clínico, que afectan directamente a la población más sensible que ahora son los jóvenes. "Los seres humanos somos sistemas complejos, vulnerables y únicos, pero su daño y dolor se manifiesta a nivel personal en su ámbito más concreto, generalmente a nivel familiar y de relación. Los estados de incertidumbre causan tensión y cuando hay tensión psicológica se rompe el equilibrio interno y genera una clínica que se manifiesta en el comportamiento".

Sin salida por suspender

El Teléfono de la Esperanza de Alicante ha observado también un repunte de llamadas en el grupo de población de 19 a 25 años desde el confinamiento, y un malestar creciente de menores que sufren acoso escolar, inmersos en conflictos familiares o que incluso temen el castigo en casa por malas notas, que en algún momento puede precipitar una relación suicida.

"Se pone de manifiesto una idea general de que no lo van a poder soportar, que no van a poder superarlo, ideas de desesperanza que pueden traducirse en un plan para quitarse la vida. Las estadísticas de 2020 duplican las cifras de suicidios en menores de edad. Es un indicativo bastante serio de que un plan suicida puede llevarse a cabo. Se buscan antecedentes que tienen que ver con el sufrimiento continuado al que la persona no ve salida, lleva a la desesperanza y a ese plan", afirma desde la asociación el doctor en Psicología Germán Ricardo.

En resumen, los expertos ven incluso chavales con fobia a salir a la calle y al colegio, y absentismo. Los más extremos, es decir, con brotes psicóticos, autolesiones e intento de autolisis (suicidio) que gestan un trastorno de personalidad son derivados a centros externalizados concertados con la Seguridad Social muy caros, de ahí la urgencia del hospital de día de Salud Mental infantojuvenil prometido por la Generalitat Valenciana.

Más recursos

La Conselleria de Sanidad prevé abrir a lo largo de este año el primer hospital de día infantojuvenil de Salud Mental de la provincia en Alicante para 30 pacientes entre 8 y 18 años. Rafael Tabares, comisionado en Salud Mental para afrontar problemas causados por la pandemia, avanza que se completará con un hospital de día para intervenciones complejas y una unidad residencial en crisis para niños, jóvenes y adolescentes, todo en el mismo entorno. La adquisición del complejo está muy avanzada, pendiente de un trámite administrativo.

Tabares afirma que actualmente la demora en atención de Salud Mental va desde días a meses en función del departamento y que se están contratando a más profesionales para atender y apoyar los problemas de salud mental, 69 el pasado año y más de 250 en este 2023. "Hay que atender la gran demanda. Todo lo que tiene que ver con la pandemia y con la situación de crisis económica también la están aumentando, no solo aquí sino en todo el mundo".