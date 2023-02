La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha exigido al equipo de gobierno que lidera Luis Barcala que actúe de inmediato para "garantizar la seguridad en torno a la obra del parque de San Blas". Los socialistas han alertado este sábado que mientras los trabajos de construcción llevan más de dos meses paralizados, los peatones se ven obligados a andar por la calzada, a cruzar por una rotonda que no está señalizada para el tránsito de personas y que, además, carece de iluminación. "Es algo que ocurre a la altura de la glorieta Poeta Vicente Mojica. Todo mientras uno de los sentidos de circulación de la avenida Martín Trenco continúa clausurado al tráfico de forma, por ahora, indefinida, con los inconvenientes que genera", ha explicado el PSOE.

“La incompetencia de Barcala es del todo alarmante. La gestión que rodea la obra del parque de San Blas evidencia que al equipo de gobierno no le importa la seguridad de la ciudadanía. Hablamos de una obra que lleva ya paralizada más de dos meses, que no sabemos cuándo se va a retomar y que, con todo, obliga a los peatones a cruzar por un paso que no está señalizado y a transitar por una rotonda sin acera que apenas tiene iluminación”, ha subrayado Barceló.

La también síndica del grupo socialista en Les Corts Valencianes ha asegurado que, a través del grupo municipal socialista, se exigirá a los responsables que adopten medidas urgentes para corregir una situación que preocupa a los vecinos de San Blas. “El alcalde debe asumir su responsabilidad y actuar antes de que ocurra una desgracia. Su dejadez es muy preocupante”, ha remarcado. Para Barceló, la cuestionable gestión de Barcala en torno a esta obra es una muestra más de que “gobierna de espaldas a la ciudadanía, sin escuchar lo que de verdad necesitan los alicantinos y alicantinas”.

Campaña "Barrio a barrio"

La candidata socialista a la Alcaldía de Alicante ha mantenido este sábado una reunión con representantes de colectivos vecinales y asociaciones del barrio de San Blas. En el marco de la campaña "Barrio a barrio" que impulsa el partido, Barceló ha escuchado las reivindicaciones y propuestas de representantes de las agrupaciones. Entre otras, ha recogido las quejas por la falta de iluminación en los pasos provisionales del futuro Parque Central, la escasez de luminarias en numerosas calles del barrio, la deficiente limpieza de los contenedores de residuos, el deficiente servicio de limpieza viaria y, por su puesto, la obra bloqueada en el parque.

En este encuentro han participado el eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa; la portavoz adjunta del grupo municipal, Trini Amorós, y los concejales Lola Vílchez y Raúl Ruiz. Por parte de los colectivos ciudadanos han asistido, entre otros, Pepe Gil, de la Asociación El Magro; Manoles Rodríguez, de la Asociación Doctor Rico; José Luis Ortuño, de Gatos en la Costa; Vicente Martínez y Miguel García, del Centro de Mayores de San Blas; y Fernando Navarro, de la Casa de Castilla-La Mancha en Alicante.