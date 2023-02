El cáncer de endometrio es el sexto en frecuencia en la mujer. Su incidencia aumenta con la edad y con la obesidad. En Europa se diagnosticaron 130.000 nuevos casos en 2020. Es más frecuente en mujeres postmenopáusicas pero también afecta a jóvenes y el tratamiento estándar consiste en la extirpación quirúrgica del útero, los ovarios, las trompas de Falopio, los ganglios y los vasos linfáticos, lo que se conoce como histerectomía con doble anexectomía. Un procedimiento que afecta a la calidad de vida de la mujer y que elimina las probabilidades de las más jóvenes de ser madres.

Esta semana se ha presentado en el campus de Sant Joan de la Universidad Miguel Hernández una nueva guía médica basada en evidencias científicas, con un abordaje multidisciplinar, para mejorar el tratamiento de las pacientes con el fin de preservar la fertilidad en aquellas que requieran un tratamiento contra el cáncer de endometrio, en el marco de un curso con expertos en ginecología y oncología para intentar reducir la infertilidad asociada al cáncer de endometrio.

Esta guía, coordinada por la doctora danesa Kirsten Louise Tryde Macklon, especialista en preservación de la fertilidad, se publicará mañana en las revistas de tres sociedades científicas europeas. La Sociedad Europea de Reproducción (ESHRE); la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica (ESGO), y la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica (ESGE). La doctora promovió dentro de la primera de ellas un grupo específico dedicado a la preservación de la fertilidad, del que fue su primera coordinadora.

¿Qué razones han llevado a elaborar esta guía?

La guía se ha desarrollado porque se ha visto que está habiendo un incremento progresivo de la incidencia del cáncer de endometrio, que es cierto que en la mayor parte de los casos ocurre en la postmenopausia. El hecho de que la incidencia esté aumentando junto con que las mujeres cada vez más estamos retrasando nuestra maternidad supone que estamos viendo que hay un mayor número de casos de la enfermedad que sí que se presentan en mujeres jóvenes, que todavía no han tenido un hijo. El tratamiento estándar del cáncer de endometrio consiste en histerectomía y doble anexectomía , es decir, quitar el útero, con las trompas y los ovarios, y eso automáticamente significa eliminar la posibilidad de concebir a esas mujeres.

¿Se puede evitar?

Teníamos que dar alguna oportunidad de cuál sería el mejor tratamiento para esas mujeres jóvenes que todavía no han tenido a sus hijos y que, aún así, se encuentran con el diagnóstico de un cáncer de endometrio.

¿A qué se puede deber ese incremento de los casos de cáncer de endometrio?

Por un lado está habiendo un incremento del cáncer en general porque estamos viviendo más años. Al aumentar la longevidad tenemos más cáncer, no solo el de endometrio, pero éste está especialmente relacionado con el otro mal de las sociedades occidentales, que es la obesidad, y uno de los factores de riesgo más importantes precisamente en las mujeres jóvenes que lo desarrollan es el peso. La prevención tiene que ver con el peso en gente joven. Es el motivo por el cual también está aumentando. Una de las cosas que nos planteamos es la posibilidad también de que estén influenciado por factores medioambientales y de la mala dieta, independientemente de que consigas mantener un buen peso. Es decir, las comidas procesadas.

¿Puede influir también la contaminación?

Si, esto es algo que se plantea, aunque no hay nada en literatura científica al respecto pero es un tema que se nos ha planteado.

¿Qué aporta el desarrollo de esta guía para el manejo de las pacientes?

La guía lo que ha hecho es revisar la literatura científica para tratar de establecer qué grupo de mujeres son las que se podrían beneficiar de un tratamiento conservador. Para eso hemos definido que tienen que ser cánceres de endometrio especialmente localizados en mujeres que realmente tienen una buena capacidad fértil, un tratamiento con el objetivo de que después puedan quedar embarazadas.

¿En qué estadio ha de estar el cáncer?

Por un lado un cáncer de endometrio en sus estadíos muy, muy precoces, que no esté diseminado ni haya invasión uterina, es decir, grados muy localizados; y por otro una mujer que tenga posibilidades de concebir reales. Para esas mujeres, esta revisión de la literatura además ha establecido cuál es el mejor tratamiento conservador. En este caso es la resección local del cáncer por vía histeroscópica, junto a cuál es el mejor tratamiento oral, todo basado en la literatura científica, en la revisión que se ha ido haciendo de los diferentes aspectos, que consiste en la administración de progesterona, o de progestágenos, que es una hormona femenina, bien por vía oral o bien mediante un dispositivo intrauterino.

¿Es un tratamiento por tiempo limitado?

Hemos puesto también las recomendaciones de cuánto sería el tiempo máximo de tratamiento que podríamos llevar a cabo con una paciente en aras de asegurar que está curada y que consigue después una gestación mediante un tratamiento de reproducción. Hemos establecido ciertos tiempos en los cuales la mujer tiene que ir dando buenos resultados, es decir, responder a la medicación; hasta cuándo esperar para que quede embarazada, y hasta cuándo una vez dé a luz al hijo moverla al tratamiento definitivo, que sigue siendo el mismo, la histerectomía con doble anexectomía para intentar asegurar que cura lo suficiente para quedar gestante; y a continuación el tratamiento definitivo para evitar las recurrencias.

Esto es algo novedoso que antes no se podía hacer...

Cuando uno va a la literatura científica no hay tanto publicado. Solo son pequeñas series, pequeños números de casos. Lo que ha hecho la guía es tratar de juntar toda la evidencia científica que había para intentar establecer este tipo de recomendaciones y ahora, una vez armonizadas, que todas las mujeres reciban el mismo tipo tratamiento en cualquier centro, que todas tengan las mismas oportunidades.

Porque antes una mujer con cáncer de endometrio no se podía quedar embarazada…

Se iban directa a la histerectomía y doble anexectomía. No solamente se perdía la capacidad de gestar al perder el útero sino que además al quitarte los ovarios entrabas en menopausia directamente.

¿Cómo se puede prevenir un cáncer de endometrio?

De forma general la mejor manera de evitar el cáncer de endometrio es mantener un estilo de vida saludable entre dieta y ejercicio fundamentalmente para evitar la obesidad. Adicionalmente en este grupo de pacientes con cáncer de endometrio hay dos temas. El fundamental es el síndrome de ovarios poliquísticos y otro menor que es el llevar una mutación que te predispone al cáncer. Obviamente, dentro de este grupo de pacientes si llevas la mutación el estilo de vida saludable es lo único que puedes hacer porque si has heredado la mutación, la has heredado.

¿Y las mujeres con ovario poliquístico?

En el grupo de pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, ellas también han nacido con ese defecto enzimático que les predispone, pero en estas mujeres hay dos cuestiones, que tienen una mayor tendencia a la obesidad y la otra cuestión es que, si no se tratan, pasan largos periodos sin regla, en lo que se llama amenorrea. Eso también hay que evitarlo con sus controles en el médico y los fármacos que se les prescriban, muchas veces en forma de píldora anticonceptiva. Simplemente para asegurar que menstrúan, y el endometrio, que es el moco dentro del útero, se recambia. Así también se evita el cáncer.

¿Qué tasa de mortalidad tiene el cáncer de endometrio?

Depende del estadio de la enfermedad. La mayoría de los cánceres de endometrio los cogemos a tiempo porque con mucha frecuencia producen hemorragia y en las mujeres postmenopáusicas ellas lo tienen claro. Si sangras en la postmenopausia vas a ir a que te vea el ginecólogo. En esas mujeres, que son las que constituyen el grupo más grande, lo solemos coger en estadíos relativamente precoces. Como el tratamiento definitivo es fuera el útero, las trompas y los ovarios, la supervivencia que tiene es buena. Sin embargo, aquí estamos hablando de lo contrario, mujeres jóvenes en las que a lo mejor una hemorragia no llama la atención, o lleva mucho tiempo sin regla por un ovario poliquístico y piensan que no pasa nada. Entonces ese es el punto contrario y es en ellas en las que estamos intentando que se siga si se puede un tratamiento conservador. Ahí es por lo que el porcentaje de recurrencias es alto y la guía recomienda que los tratamientos conservadores no se alarguen en el tiempo.

¿Cada cuánto hay que hacerse revisiones ginecológicas para evitar este tipo de cáncer?

En general la recomendación sería la general de salud para cualquier mujer desde el punto de vista ginecológico, no solo para el cáncer de endometrio: hacerse un chequeo una vez al año para asegurarse de que está todo correcto. En las mujeres con ovario poliquístico o con una predisposición al cáncer hereditaria es más específico y tienen que seguir otro tipo de controles.

¿Cómo ha afectado el parón de la pandemia a la detección de los casos?

En este caso el covid no ha influido tanto porque incluso durante el confinamiento estaba permitido que las personas pudieran salir a contactar con su médico y el cáncer de endometrio en sí no es un cáncer que no produzca síntomas. Los produce, que son el manchado, el “spotting”, que se llama, pequeñas manchas, o la hemorragia y que las mujeres en general suelen tener claro en la postmenopausia que ningún tipo de manchado debería acontecer, y eso las ha prevenido de salir a consultar al experto. Es más complicado en la mujer joven, que igual piensa que se le ha alteraba el ciclo por el estrés de la pandemia, y que pudieron atribuir esos manchados irregulares a que no estaban haciendo su vida normal.