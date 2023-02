Varias poblaciones de la provincia de Alicante, como Altea, Aspe, Benidorm, Calp, Xàbia, Novelda, Pego, Pilar de la Horadada, Teulada y La Vila Joiosa, entre otras, cuentan con servicio propio de ambulancia municipal con personal cualificado. Según la queja de varios trabajadores, la Conselleria de Sanidad llevan años sin movilizar estos vehículos para emergencias y envía sus propias unidades medicalizadas SAMU o de soporte vital básico aunque las municipales estén más cerca del accidente o de la persona infartada, que padece un ictus o cualquier otra situación de gravedad.

Una circunstancia que en principio nada tiene que ver con el desmantelamiento del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante, a mediados de enero, para su centralización en Valencia ya que se padece desde hace unos 5 años "aunque ahora se ha agravado un poco más".

"En muchas de las ocasiones surgen urgencias y emergencias de riesgo vital, denominadas prioridad 1, en las cuales las ambulancias de la Generalitat Valenciana pueden encontrarse más lejos que el recurso municipal, o incluso ocupadas en otras emergencias y el paciente sufre demora en la asistencia poniéndose en grave riesgo su vida. Esta situación también se ve agravada en algunas épocas del año, donde la población de estas ciudades se ve incrementada considerablemente, creándose por tanto una mayor demanda asistencial", señalan varios trabajadores de Emergencias, preocupados por lo que consideran un despilfarro de recursos.

"Surgen urgencias de riesgo vital en las cuales las ambulancias de la Generalitat pueden encontrarse más lejos que el recurso municipal, incluso ocupadas en otras emergencias y el paciente sufre demora en la asistencia poniéndose en riesgo su vida" Trabajadores de emergencias

La mayoría de vehículos municipales sanitarios, según explican, son unidades de Soporte Vital Básico -SVB- (dotadas con 2 técnicos en Emergencias Sanitarias); e incluso en algunas poblaciones se cuenta con unidades de Soporte Vital Avanzado -SVA- (formadas por uno o dos técnicos en Emergencias Sanitarias y una enfermera).

"La situación que vienen sufriendo los ciudadanos es que, desde la Conselleria de Sanidad, se niega la movilización de estas ambulancias a través del CICU (Centro información y coordinación de urgencias). Esto, sin duda, saca a relucir una situación cuanto menos injusta. Los ayuntamientos invierten dinero público en recursos para mejorar la asistencia de sus ciudadanos pero estos la mayoría de las veces no se benefician de la asistencia, puesto que los recursos no son movilizados".

Policía Local

Ante esta situación, explican que muchos ayuntamientos deciden movilizar las ambulancias a través del cuerpo de Policía Local al encontrarse integrado en el sistema de emergencias. Sin embargo, "muchas de las situaciones de emergencia que ocurren en domicilios o recintos privados no requieren de presencia policial, por lo que una ambulancia que pagan los ciudadanos, pudiendo acudir nunca llega".

Los trabajadores que exponen esta queja recuerdan que el teléfono de emergencias europeo desde hace algunos años es el 112, desde donde se coordinan todas las emergencias ocurridas según los recursos disponibles. "Cabe destacar que los minutos en una emergencia son primordiales. Las ambulancias municipales que están cercanas a sus ciudadanos pueden prestar una asistencia sanitaria como primeros intervinientes, colocar un desfibrilador, realizar una RCP, contener una hemorragia o aplicar maniobras salvadoras, y de este modo favorecer a la población la calidad asistencial sanitaria hasta la llegada de los recursos de la Generalitat Valenciana".

Aseguran que son muchos años con este conflicto, con urgencias sanitarias tipo parada cardiorrespiratoria, "estando una ambulancia cercana y no avisarla. Esto supone que el ciudadano ha de asumir la demora de los recursos de Sanidad y la poca supervivencia en los tiempos de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria".

Los denunciantes señalan que "hace unos 5 años dejaron de usar los servicios de ambulancia municipal y nadie pone remedio. Dicen que ellos movilizan lo suyo pero si es un centro de emergencias, ¿por qué no lo usan todo?". Consideran que los medios de los municipios no son suyos y no los utilizan". Solo los movilizan para emergencias sanitarias la Policía Local, los centros de salud o los particulares llamando al teléfono de la unidad, por lo que entienden que esas ambulancias "están infrautilizadas. Porque pasa algo en un municipio y llega otra de más lejos que envía el CICU estando más cerca la ambulancia municipal".

Incluso citan el caso de llamadas por parada cardiorrespiratoria en un domicilio, "estar la ambulancia municipal a 5 minutos y no ser avisada pese a estar más cerca de la emergencia. Como no es de Sanidad el CICU no la moviliza y envía a la suya que está a 15 minutos".

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad ha suministrado al personal de las bases del SAMU de zonas frías leggins y camisetas térmicas después de que la Inspección de Trabajo le instara a entregar uniformes de abrigo al personal de Emergencias de las unidades de Alcoy, Elda y Villena, entre otras.