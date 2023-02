El Ayuntamiento de Alicante admite estar "preocupado" por la dificultad que tiene los vecinos para transitar por el entorno de la plaza de San Blas tras la paralización de las obras, que arrancaron en abril de 2022 y debían estar terminadas once meses después, es decir, durante este próximo mes de marzo. Así lo ha reconocido el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que, tras idas y venidas, con mensajes contradictorios con el paso de los días, ha reconocido que el Ayuntamiento finalmente "romperá" con la empresa adjudicataria por incumplimiento de contrato. Ese trámite, sin embargo, no se espera que sea inmediato, ya que debe contar con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu. Hasta que no se complete la rescisión del contrato, el Ayuntamiento no podrá actuar de urgencia para facilitar el tránsito peatonal en la zona.