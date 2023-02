Un nuevo escollo en el camino hacia la celebración del segundo juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez. El sorteo del que iban a salir a los 36 candidatos para finalmente conformar el jurado popular que el próximo mayo está previsto que juzgue a Miguel López por el crimen de su suegra ha tenido que aplazarse por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). El colectivo lleva más de dos semanas en pie de guerra para forzar al Ministerio de Justicia a que ejecute las mejoras salariales y laborales a las que se había comprometido.

El sorteo del jurado del caso Sala, que estaba previsto para la mañana de este miércoles, se suma a las más de 2.000 actuaciones judiciales que se ya han suspendido en la provincia desde que comenzó la protesta y, al no tratarse de una causa con preso, no había motivo que impidiera posponerlo.

Al acto estaban citadas la defensa del acusado y las acusaciones, tanto la púbica como la particular, que en hombre del hijo de la víctima ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco.

La viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala fue asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 en el negocio de automoción que regentaba el acusado, único sospechoso del crimen para el que las acusaciones reclaman una pena de prisión de un cuarto de siglo por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

El sorteo de los candidatos para formar el tribunal popular que por segunda vez juzgara este crimen se aplaza por tanto sine die a expensas de cómo evolucione la protesta de los LAJ. La ley establece que, una vez notificados los elegidos, será el momento de presentar las excusas. Algunas, las que vienen fijadas por la propia ley (ver anexo), no son objeto de discusión mientras que aquellas que no figuran se tienen que estudiar en una vista de la que al menos tienen que salir 20 candidatos válidos. De ellos, a su vez, las partes pueden recusar sin alegar motivo alguno un total ocho: cuatro la defensa y otras cuatro las acusaciones con independencia de cuántas haya. Es decir, que en este caso acusación particular y pública, de así estimarlo, tienen que consensuar sus cuatro.El jurado lo componen nueve titulares y tiene que haber dos suplentes.

El primer tribunal popular que juzgó a Miguel López por el asesinato de su suegra le declaró culpable pero la entonces presidenta, la magistrada Francisca Bru, devolvió el veredicto por una supuesta falta de motivación que nunca pudo ser cotejada ya se negó el acta a la partes y después se destruyo.

Un segundo veredicto, después de que uno de los jurados titulares tuviera que ser sustituido por un suplente por indisposición, fue de no culpabilidad. Una absolución que validó el Tribunal Superior de Justicia pero que anuló el Supremo por esas graves irregularidades ordenando repetir el juicio con un magistrado y un tribunal diferentes.

El juicio está señalado para el próximo 3 de mayo y está previsto que se prolongue a lo largo de todo el mes. El magistrado José María Merlos será el presidente del jurado y los fiscales Lourdes Giménez-Pericás y Martín López Nieto los representantes del Ministerio Público por la jubilación del teniente fiscal, José Llor, que había llevado el caso hasta ahora.