La hostelería reclama a la Generalitat que se permita fumar de nuevo en las terrazas de la restauración al aire libre al entender que la prohibición, amparada en el marco de la prevención de los contagios de covid, decae desde el mismo momento en que el Consejo de Ministros elimina, casi tres años después, la obligatoriedad en el uso de las mascarillas en el transporte público desde hoy al ser medidas limitadas a la pandemia de coronavirus. En esta primera jornada, en los autobuses y tranvías de la provincia se veía de todo, desde personas que optaban por llevar cubrebocas a otras que directamente han desechado la protección.

Una vez que las mascarillas se reservan de forma obligatoria solo para hospitales, centros de salud, residencias de mayores o farmacias, el sector de la restauración aboga por la permisividad en las terrazas al no estar prohibido el acto de fumar en la calle. De hecho, los empresarios de los negocios consideran que ya se podría fumar. Pero, ante la ambigüedad de la situación, reclaman a la Conselleria de Sanidad reunirse lo antes posible porque en caso de multa repercutiría en los propios hosteleros.

La Generalitat, por su parte, mantiene la restricción mientras siga vigente la resolución actual o se mantenga la medida en la nueva.

El Consell implantó en el verano de 2020 la prohibición de fumar en las terrazas de los restaurantes con el argumento de que se reducirían los contagios de coronavirus. Casi tres años después, el sector reclama el levantamiento de la normativa al entender que actualmente ya no existe razón para mantenerla.

La prohibición de fumar en las terrazas de los restaurantes es la única derivada de la pandemia que se mantiene en la Comunidad Valenciana una vez eliminada la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho entender "las críticas de la hostelería" pero destaca "el efecto tan positivo de la ley antitabaco", además de recordar que el tabaco provoca enfermedades, por lo que ha abogado por "adoptar posiciones de corresponsabilidad en la prevención de enfermedades".

"Todos los profesionales vinculados a enfermedades pulmonares nos están advirtiendo de que se ha estancado la disminución del uso del tabaco. Por tanto, tenemos que hacer una gran reflexión: que debemos proteger al máximo la salud de los ciudadanos".

Es decir, da a entender que esta prohibición permanecerá en la Comunidad Valenciana, no así en la mayoría de autonomías, donde hace meses que se levantó. Para poder prohibir de manera permanente fumar en las terrazas de bares y restaurantes, la Generalitat deberá estudiar un nuevo marco legal en la normativa autonómica, ya que la prohibición actual está limitada a la pandemia de coronavirus.

Legislar contra el tabaco

En esto se amparan los hosteleros para pedir que se permita fumar de nuevo en las terrazas. Estos negocios entienden que si se quiere frenar que se fume por salud entonces habría que legislar contra el tabaco y regularlo "pero mientras tanto en la calle es legal", señalan desde la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana.

"Mientras se pueda fumar y no esté prohibido, los hosteleros abogamos por la permisividad. Las terrazas son espacios privados y están al aire libre. Hay espacio para los no fumadores porque el cliente puede elegir entre interior y terraza", recuerdan desde esta asociación.

Abundan asimismo en que que para poder prohibir de manera permanente fumar en las terrazas de bares y restaurantes, la Generalitat deberá aprobar un nuevo marco legal especifico al respecto, ya que la prohibición actual está ligada a la restricciones de la pandemia por decreto.

De hecho, consideran que desde hoy mismo se debería poder fumar en las terrazas porque "las medidas contra la pandemia han decaído, ya no se entiende que no se pueda. Se supone que si decaen las medidas se puede fumar porque no ampararían ya la prohibición pero existe falta de claridad y una gran ambigüedad". Los negocios temen que se les sancione, de ahí que metan prisa a Sanidad para reunirse y aclarar en todo caso en qué circunstancias se mantendrían las restricciones. Es decir, la necesidad de conocer de primera mano las intenciones del Consell al respecto.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Restauración y Locales de Ocio (Alroa), y abogado de profesión, entiende que la prohibición de fumar en las terrazas y del uso de las cachimbas, shishas y pipas de agua deberían decaer y no seguir vigentes tras la eliminación de las mascarillas en el transporte público.

"La justificación que ha llevado al Ministerio de Sanidad a eliminar la mascarilla del transporte público es la misma para levantar esta prohibición pero no se produce de forma automática, sigue estando ahí", señala.

Los hosteleros entienden que es una competencia del Estado, no de la Generalitat, por lo que pedirán oficialmente la eliminación expresa de la prohibición de fumar en las terrazas y del uso de cachimbas ya que entienden que si no lo hacen seguirá vigente y el perjuicio para sus negocios será importante. De momento no quieren judicializar la cuestión, pero adelantan que si no dejan a la gente fumar y se sanciona en caso de que el cliente lo haga, recurrirán las multas "alegando la motivación del Estado español para eliminar las mascarillas del transporte".

Con la nueva norma que suprime los cubrebocas en el transporte público, tampoco hay que usar la mascarilla un establecimiento óptico u optométrico, pero sí en residencias y resto de centros sociosanitarios para las personas que trabajen en ellos, siempre que estén en contacto con personas residentes y para los visitantes cuando estén en zonas compartidas.

También seguirá siendo obligatoria en hospitales, farmacias, botiquines o centros de salud, así como en clínicas dentales, de estética o fisioterapeutas, una lista de más de un centenar de centros en los que Sanidad considera que su uso sigue siendo indispensable.

La situación epidemiológica actual, según considera el Ministerio de Sanidad, permite retirarlas en trenes, aviones, autobuses o metros, donde eran imperativas desde el 4 de mayo de 2020, así como de establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas y centros de audioprótesis, en los que se mantuvo obligatoria en abril del año pasado cuando se quitaron de interiores.