La dirección del colegio Liceo Francés de Alicante ha indicado a los padres que la sentencia que rebajó las cuotas a una familia durante la pandemia no afecta al resto y que no se les puede aplicar. Según una circular hecha pública por el centro tras conocerse que algunos padres se estaban movilizando para reclamar la aplicación de este fallo, el centro insiste en que la resolución debe considerarse de forma individualizada, diferente de las que se hayan podido dictar en otras provincias españolas, por lo que, según la legislación española no puede sentar jurisprudencia". Aunque los padres que están barajando acudir a la vía judicial sostenían que podían presentarse un centenar de demandas, desde el centro se ha indicado que solo tienen constancia de unas veinte hasta ahora.

Como ha venido publicando este diario, el centro llevó a los tribunales a un padre que se había negado a pagar los gastos de escolaridad argumentando un descenso de la calidad de la enseñanza on line recibida los tres meses del confinamiento durante el primer estado de alarma decretado por la pandemia. El juez exoneró al padre de abonar las cuotas reclamadas durante el último trimestre del curso, es decir, los meses en que estuvieron vigentes las restricciones. Cuotas "La decisión del juez alicantino ha hecho pensar a otras familias que podría ser posible la devolución de parte de las cuotas del tercer trimestre de 2019-2020", señala el centro, pero entienden que dicha resolución no puede sentar jurisprudencia. En este sentido, recuerdan que después de que las autoridades supervisoras y la escuela emprendiera acciones legales, la familia fue condenada a pagar el 66% de los gastos de escolaridad. Padres del Liceo Francés se movilizan para reclamar parte de lo pagado en el confinamiento Desde el centro se subrayó que durante toda la pandemia, en todas las escuelas francesas en el extranjero se mantuvieron las tasas escolares como parte de la comunidad educativa. "Todos los equipos educativos del Liceo Francés Internacional de Alicante han trabajado de forma activa en la enseñanza a distancia para garantizar la continuidad de las clases, lo que ha permitido mantener las tasas escolares", subraya, En este sentido, recuerdan que en aquel momento "familias de nuestra escuela agradecieron la movilización del personal de la escuela, así como la ayuda financiera proporcionada por el Estado francés a las familias francesas y extrajeras que la habían solicitado y que habían justificado una disminución consecuente de sus ingresos debido a la pandemia". "Aunque la gran mayoría de las familias ha depositado su confianza en el centro pagando las tasas escolares, una familia se ha negado a pagar", incide el centro, indicando que la resolución judicial debe considerarse de forma individualizada.