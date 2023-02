Los terremotos que han sufrido Turquía y Siria hace pocos días han dejado miles de muertos y se espera que esta cifra aumente según vayan pasando los días. Estos seísmos han tenido una magnitud de 7,8 y 7,5 grados en la escala de Richter, a los que han seguido casi 80 réplicas superiores a 6 grados.

Por todo ello nos preguntamos ¿qué debemos hacer durante un terremoto? El Instituto Geográfico Nacional nos ofrece un gráfico detallado para saber cómo actuar en caso de que un seísmo sacuda la provincia de Alicante.

En primer lugar lo que hay que hacer es protegerse y mantener una actitud calmada. La mejor forma de protegernos es agacharse, cubrirse y agarrarse a algún elemento estable como puede ser bajo una mesa o a estructuras fuertes como pilares. En este sentido, Cruz Roja también añade que mantener una actitud serena, calmada y constructiva es fundamental para abordar este tipo de situaciones de emergencia.

Igualmente, si nos quedamos en el interior de la vivienda (si el seísmo no es fuerte no hay motivo de preocupación, explica Cruz Roja) debemos alejarnos de muebles, ventanas y lámparas que puedan resultar peligrosos por el temblor.

Cruz Roja señala que “en ningún caso debemos entrar o salir de un edificio cuando se esté produciendo un terremoto, pues al atravesar su fachada nos pueden caer desde su vertical elementos como cristales de ventanas o elementos decorativos o constructivos como tejas”.

En el caso de que el temblor nos sorprenda conduciendo, debemos parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y no salir del vehículo. Si utiliza silla de ruedas, debe frenarla en un lugar seguro y cubrirse la cabeza con los brazos. Por último, el Instituto Geográfico indica que si estamos en un lugar de asistencia masiva (como puede ser un teatro o un cine) debemos protegernos la cabeza con los brazos o resguardarnos debajo de asientos y mesas.

Qué hacer después de un terremoto

Si el terremoto nos ha sorprendido en casa debemos evaluar los daños. En el caso de que no haya rotura de cristales, caída de objetos colgados o fisuras de gran recorrido en las paredes, no debemos preocuparnos. Pero si se dan estas circunstancias debemos abandonar el edificio. Antes de hacerlo es recomendable cerrar todas las llaves de agua, luz y gas. No debemos usar nunca el ascensor, hay que bajar por las escaleras.

Si se ha producido algún tipo de fuego debemos intentar apagarlo, siempre manteniendo nuestra propia seguridad. Si necesitamos iluminar alguna zona siempre hay que hacerlo con una linterna, nunca encendiendo fuego y no debemos entrar en edificios abandonados.

En el caso de quedar atrapado durante el terremoto debemos cubrirnos la boca y la nariz e intentar no gritar porque nos podemos asfixiar con el polvo. Para indicar nuestra posición a los servicios de emergencia debemos golpear con un objeto.

Por último, el Instituto Geográfico Nacional nos recomienda estar alerta a las posibles réplicas, no usar el teléfono a menos que sea estrictamente necesario y sólo hacer caso de informaciones de organismos e instituciones oficiales.