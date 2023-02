No habrá Comisión de Hacienda este viernes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido desconvocar la reunión prevista ante la negativa de todos los grupos de la oposición a desbloquear el Presupuesto de 2023. Así, Barcala gana tiempo en su objetivo de convencer a al menos un grupo de la oposición municipal. En esa estrategia, Barcala ha ofrecido al PSOE y a Compromís aprobar sus enmiendas parciales, salvo las ideológicas (vinculadas a la Memoria Histórica), a cambio de que desbloqueen las cuentas para este año.

La oferta no se ha trasladado a los otros dos grupos de la oposición, como son Unidas Podemos y Vox. La formación ultra había anunciado este mismo jueves que se abstendría en la Comisión de Hacienda para intentar forzar el debate en el Pleno. “Queremos seguir negociando con generosidad unas cuentas públicas para este año, que son muy necesarias para afianzar el crecimiento de la ciudad”, ha señalado Barcala, quien ha lamentado la actitud de la oposición a escasos tres meses de elecciones: “Tras la radical negativa de Vox, el PSOE y Compromís, el equipo de Gobierno va a seguir haciendo un esfuerzo para convencer a todos los grupos de la oposición, que se han enrocado en el rechazo a unas cuentas que necesitan los alicantinos, y por eso desconvocamos la comisión de Hacienda”.

Así, Barcala intenta dar un giro de timón ante el callejón sin salida que se había convertido el Presupuesto para el bipartito: “Hay que seguir intentando desbloquear unos Presupuestos especialmente importantes porque garantizan mejoras esenciales en servicios públicos prioritarios como son las nuevas contratas de limpieza y recogida de basura, transporte urbano en autobús y mantenimiento de parques y jardines”.

En esta línea, Barcala ha trasladado al grupo socialista y a Compromís su decisión de aceptar la “gran mayoría” de las enmiendas parciales que han planteado a las cuentas municipales y que han sido admitidas por la Oficina Técnica Presupuestaria, aunque sin concretarlas. Desde su entorno han añadido posteriormente que las enmiendas que quedarían fuera del pacto son las vinculadas a la Memoria Histórica. En el caso del PSOE, serían 11 las alegaciones que se incorporarían -todas las admitidas-; y en el de Compromís, 10 de sus 14 enmiendas válidas. “Salvo aquellas propuestas de marcado carácter ideológico -ha apuntado el alcalde-, estamos dispuestos a incorporar todas las enmiendas que contribuyan a mejorar las cuentas municipales para 2023”.

En saco roto

Esta propuesta parece haber caído en saco roto en la oposición municipal. Ni el PSOE ni Compromís han variado su discurso tras conocer la oferta de Barcala. La candidata socialista a la Alcaldía, Ana Barceló, ha mantenido la exigencia de retirar la ordenanza contra la mendicidad. "Este no es el presupuesto que necesita la ciudad Alicante y Barcala lo sabe. Un presupuesto que no contempla las inversiones que necesita la ciudad, que no atiende las necesidades sociales, educativas y de vivienda. Además, Barcala se olvida -según Barceló- de algo fundamental, como es el empleo y el turismo. Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno de Barcala es reformular las cuentas, pero desde el diálogo social y político. Los socialistas seguimos manteniendo que para abrir una vía de entendimiento tiene que retirar la ordenanza de la vergüenza", ha añadido Barceló.

En una línea similar se ha mostrado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido. "Hemos llegado al mes de febrero sin presupuestos por la prepotencia, la irresponsabilidad y la incompetencia del PP de Barcala y Mazón. Ahora el alcalde se ve solo y con el agua al cuello y por fin parece que quiere sentarse a dialogar", ha afirmado Bellido, quien se ha mantenido también firme en sus exigencias: "Compromís siempre está dispuesto a sentarse, dialogar y negociar. Por eso entendemos que hay dos caminos para desbloquear presupuestos. O bien destituye a la concejala Julia Llopis como responsable de buena parte de las políticas de mal gobierno de la derecha que han atacado los servicios públicos y las personas más vulnerables o bien, ya que han demostrado no tener ninguna prisa en aprobar presupuestos, nos sentamos -ha proseguido Bellido- a negociar unos nuevos presupuestos que sean útiles para el futuro de Alacant y desechan su actual proyecto que no hay por donde cogerlo".

Para Bellido, "Barcala tiene que ser responsable y honesto, por una vez, y no tratar de engañar nuevamente a la ciudadanía alicantina". "Aceptar un puñado de enmiendas simbólicas sin contenido económico no sirve para tapar su prepotencia, incapacidad e incompetencia en su manera de afrontar los presupuestos municipales. Esperemos que el PP de Barcala y Mazón recapaciten y pongan toda la carne en el asador para no quedarnos por primera vez sin presupuestos municipales, lo que sería un triste fin al fracaso de sus cinco años en el gobierno de la ciudad", ha apuntado el portavoz de la coalición valencianista.

Fuera de la ecuación

Barcala ha dejado fuera de la propuesta a los "extremos" de la Corporación. Ni Unidas Podemos, que es el grupo con más enmiendas presentadas, ni Vox, que se ha quedado sin enmiendas vivas al ser rechazada técnicamente su propuesta de enmienda a la totalidad, han recibido oferta ninguna del bipartito. El portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, ha dado por bueno que el alcalde lo haya dejado fuera de la negociación, pese a haber sido hasta ahora su socio preferente. "Son los presupuestos de la Zona de Bajas Emisiones, lo normal es que el alcalde los saque con la izquierda porque el proyecto de ciudad basado en el cuento climático es el mismo. Además coinciden en el mantenimiento del impuesto de la plusvalía porque Barcala lo blindó con toda la izquierda. La alianza natural viendo los últimos movimientos del PP a nivel nacional, autonómico y local es con la izquierda. El Partido Popular prefiere al PSOE y a Compromís antes que a Vox. Desgraciadamente ya no nos sorprende", ha defendido Ortolá.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "hay silencios que llaman la atención". "Agradezco a Barcala que me identifique como su oposición política. El objetivo de Unidas Podemos es tumbar las cuentas y que el gobierno de progreso en mayo impulse unos presupuestos siguiendo los procesos de participación pertinentes", ha finalizado López.