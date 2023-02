La huelga de sanitarios para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo, a la que están convocados unos diez mil profesionales en la provincia, se mantiene de momento por la diferencia de criterios entre la Conselleria de Sanidad y el Sindicato Médico sobre la dotación, es decir, el refuerzo de plantillas. Este fue uno de los puntos, junto a las guardias, que hizo fracasar la sexta y última reunión, hasta ahora, entre las dos partes, mantenida ayer por la tarde durante cerca de cinco horas, y presidida por el conseller Miguel Mínguez.

"La última propuesta que nos enviaron no se puede firmar. No concretan las peticiones que hacemos ni cómo las van a gestionar. Se mantienen las movilizaciones y las pitadas", la primera de ellas el próximo miércoles ante la sede de Sanidad en València, de momento solo de delegados sindicales, para hacer patente "el malestar de la profesión médica", afirma el secretario general del sindicato CESM CV, Víctor Pedrera.

"Centramos la reivindicación en la mejora de las condiciones laborales para una mayor calidad del servicio que se presta a la ciudadanía más que puramente económicas y nos sorprende que la Conselleria sea reacia. Estamos pidiendo trabajar mejor, no que se doble el sueldo", añade.

El principal escollo está en cómo dotar las plantillas para que se pueda introducir un tope en las agendas de los médicos de Primaria (35 pacientes por facultativo y 28 por pediatra al día), así como las guardias. "Entendemos que los médicos no pueden ser utilizados para cubrir deficiencias estructurales de plantilla, y debe haber la suficiente para prestar servicio sin explotarles".

Sobre el tope de agendas, indica Pedrera que en caso de no acordarse, "seríamos la única Comunidad que no topa". Aunque creen que Sanidad tiene asumido que deberá ceder en este aspecto, "está por ver la distribución en la agenda de los pacientes y cómo se gestiona el exceso de demanda. Eso es importantísimo. Cuando llegue un paciente de más qué va a pasar. Hay que tenerlo claro porque se debe atender fuera del horario y eso implica tener plantillas adecuadas".

En cuanto a las guardias, el Sindicato Médico pone el acento en las fugas de profesionales que provoca en hospitales comarcales tener servicios dotados con un número insuficiente de profesionales y después tener que estar hasta 15 días localizable al mes para guardias. "Salen despavoridos", señala sobre estos profesionales.

"Deben adecuarse las plantillas al servicio que se pretende ofertar. Si quieres que sea con guardias presenciales, un hospital ha de tener, por ejemplo, un mínimo de once radiólogos, presenciales, y en el caso de los otorrinos, seis o siete de guardia localizada, pero si no tienes plantilla adecuada no puedes prestar el servicio. Hay que dotarlas las plantillas para ofertar el servicio que se pretende. No se puede prestar con dos o tres pediatras como ha ocurrido en el Hospital de La Vila. Ocurre sobre todo con los hospitales comarcales, que tienen a menudo servicios poco dotados pero pretenden que sea como en La Fe, a costa de esclavizar".

Tras el fracaso de la sexta reunión que han mantenido ambas partes desde el anuncio de convocatoria de huelga por parte de CESM CV, ambas partes se reunirán de nuevo la próxima semana en un día aún no fijado.

Fuentes de Sanidad han señalado que se mantiene la negociación, que ambas partes han quedado en volver a reunirse y que desde la Conselleria siguen "confiados en llegar a un acuerdo" que desconvoque la huelga de médicos.