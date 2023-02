El PP y Vox han "escenificado" su "ruptura" en la ciudad de Alicante a poco más de tres meses de elecciones con un elevado cruce de declaraciones, no visto hasta la fecha. Y todo porque los ultras, fieles aliados del gobierno de Barcala durante este mandato, rechazan aprobar el último Presupuesto antes de la cita con las urnas del 28-M.

En este inaudito nivel de tensión entre ambos grupos políticos, Vox también "forzará" el Pleno extraordinario de Presupuestos, aunque en esta ocasión exclusivamente para no "hurtar" el debate y llegar a la votación definitiva en sesión plenaria, donde todo apunta a que el bipartito no podrá sacar adelante las últimas cuentas del mandato, ya que todos los grupos de la oposición han anunciado su "no", incluso tras la reciente ronda de negociaciones.

Para ello, para llegar a un Pleno que el bipartito ya había dejado caer que no convocaría si el dictamen previo era negativo, Vox se abstendrá en la Comisión de Hacienda prevista para este viernes, 10 de febrero. “Vox se abstendrá en la Comisión de Hacienda porque queremos que se produzca el debate de presupuesto en el Pleno, ya que los alicantinos deben conocer que el Partido Popular en oposición dice una cosa y cuando gobierna hace exactamente lo contrario. Nos mantenemos firmes en el voto en contra al presupuesto pero invitamos al alcalde a que convoque el pleno para que, al menos, el debate sea público y no encerrados en comisión”, ha señalado Ortolá. Luego será el alcalde el que decida si convocar el Pleno tras el dictamen favorable de Hacienda o directamente no convocar el pleno para evitar ser el centro de la diana de toda la oposición municipal, desde Unidas Podemos a Vox, pasando por el PSOE y Compromís.

Previamente a ese anuncio, el portavoz de Vox ha respondido este jueves con dureza a las acusaciones que recibió en la jornada previa del PP, que se produjeron, nota mediante, justo tras salir de la reunión entre ambos grupos, incluida en la ronda de contactos del bipartito con la oposición. "Veo al Partido Popular muy preocupado por la actuación de Vox, que no es otra que la de no acatar la imposición del 'Alicante Central' de Barcala que busca que los alicantinos tengan prohibido circular por gran parte de la ciudad con un coche considerado como contaminante, yendo acorde al cuento climático que se ha inventado la izquierda y que el PP ha comprado por el terror a ser señalado por PSOE, Podemos y Compromís", apunta Ortolá, en respuesta a las palabra de ayer del bipartito a través de la concejala de Hacienda, en las que lamentaba que "Vox se una a los grupos de la izquierda para bloquear unos Presupuestos necesarios para que la ciudad siga avanzando”.

Tras una nueva ronda negociadora con la oposición, la edil cargó especialmente contra los ultras: "“Estamos convencidos de que los alicantinos tomarán buena nota de la actitud de Vox, que se ha alineado con las tesis de los socialistas, de Compromís y Unidas Podemos para bloquear las cuentas públicas de 2023 en una clara demostración de que no son partidos de Gobierno para defender los intereses generales de la ciudad”.

Mientras la actitud de Vox no gustó en el gobierno de Barcala, las palabras de éste no ha gustado en el grupo ultra. "Desde Vox no entendemos las declaraciones de la señora López ya que Vox ha sido leal con los alicantinos desde el primer día. Las acusaciones infantiles no son otra cosa que un intento por tapar su hipocresía empleando la típica demagogia barata que suele emplear la izquierda", señalan desde Vox, a la vez que añaden que están "de acuerdo en que los alicantinos van a tomar buena nota de lo sucedido en este mandato". Desde Vox también recuerdan el "pacto" entre el bipartito y la izquierda para impulsar la revisión de la plusvalía municipal, tras la sentencia judicial que obligó a modificar la ordenanza municipal.