Una carrera contrarreloj a la búsqueda de supervivientes entre las ruinas del terremoto que ha devastado Turquía. Un equipo de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante se encuentra trabajando desde el jueves para colaborar en las labores de rescate sin que aun hayan podido localizar a nadie con vida. La prioridad es localizar personas vivas y si en las ruinas donde estén trabajando no las hay, entonces tienen que pasar al bloque siguiente.

El equipo alicantino está formado por siete bomberos del Consorcio con tres unidades caninas; así como otro equipo de la ONG USAR13 que aportan un guía, un sanitario y un perro más. Durmiendo en tiendas de campaña, la primera jornada de trabajo fue cercana a las 40 horas. Su misión es la de localizar y rescatar a personas con vida entre la devastación. Todavía no han podido localizar a nadie con vida en los lugares donde han intervenido.

Nada más llegar, el equipo estuvo destinado en Adana, de donde fueron trasladados a Antioquía donde este viernes seguían volcando sus esfuerzos. Las condiciones son de gran dificultad por el estado de las infraestructuras, que se encuentran muy deterioradas. "Es muy complicado moverse por el país, porque no se sabe ni el estado en el que se encuentran las carreteras, ni si va a ser posible que los vehículos puedan acceder al suministro de combustible", señalaron fuentes del Consorcio.

Acompañados por el Ejército o por autoridades del país, los equipos van peinando zona por zona, a la búsqueda de lugares susceptibles de que se puedan encontrar supervivientes. Mientras unos buscan entre las ruinas, otros tratan de localizar el siguiente objetivo. Los perros recorren las ruinas primero y los equipos de sónar van indicando si hay algún signo de vida entre las ruinas, si pueden escuchar algún quejido o alguna respiración. También se apoyan en cámaras con las que pueden llegar a zonas totalmente inaccesibles para la localización de supervivientes. Una vez terminada la revisión, pasaban al siguiente edificio. El ejército turco se encarga de acordonar la zona mientras operan los efectivos de rescate.

Olor a cadáveres

El panorama en Antioquía era desolador. Edificios enteros de entre ocho y diez plantas totalmente derrumbados o semiderruidos, con gran acumulación de escombros. "El olor de cadáveres es terrible", aseguraba el jefe del grupo de rescate, Salvador Luque, mientras trabajaban excavando hacia las profundidades en los restos de un bloque de nueve plantas derruido en un barrio de Antioquía. "Las posibilidades de encontrar personas vivas son remotas, pero no dejamos de trabajar. Llevamos varias plantas y seguimos". Unas palabras que resumían la desolación en la que se encontraban. "No es que se hayan caído unos edificios. Hay barrios que han desaparecido por completo", explicaron a este diario fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que precisaron que pese a la adversidad en este equipo "están mentalmente preparados y saben que van contrarreloj. "Tienen que centrarse en lo que está por venir y no se pueden parar a pensar. Hay que sacar a la gente lo antes posible".

Uno de sus cometidos es el desescombro de las construcciones derruidas para facilitar el acceso a esas zonas susceptibles de tener a alguna persona con vida en su interior. Una vez que se descarta la presencia de supervivientes, hay que pasar a otro edificio, donde todavía puede haber esperanza para alguien más. "No hay tiempo para pensar", señalan.

Por el momento, estos equipos tienen autorización del gobierno turco por seis días, por lo que en teoría tendrían que abandonar el país el martes de la semana que viene. Sin embargo, no se descarta que pudieran pedir una prolongación. Por el momento, la prioridad está en la localización de supervivientes y a medida que van pasando los días es menor la posibilidad de localizar a personas vivas entre las ruinas.