Ciudadanos intenta salir del letargo: se ofrece a mediar entre el PP y la oposición para desbloquear el Presupuesto de Alicante

Ciudadanos intenta salir del letargo ante la proximidad de las elecciones municipales del 28-M. No lo hace a través de su portavoz, la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ni tampoco el portavoz adjunto, José Luis Berenguer. La iniciativa ni siquiera es del portavoz del bipartito, Antonio Manresa. La voz cantante la ha tomado el concejal de Urbanismo y candidato de Cs a la Alcaldía de Alicante, Adrián Santos Pérez, quien propone que su grupo municipal medie entre el PP de Luis Barcala y las formaciones de la oposición municipal para intentar desbloquear la aprobación del Presupuesto de 2023, que a estas alturas no cuenta con los apoyos suficientes para ser validadas por el Pleno municipal.

"Desde el grupo municipal de Ciudadanos estamos dispuestos a escuchar a los grupos de la oposición para conocer las cuestiones sobre la transformación de ciudad que quieran incorporar al Presupuesto para llegar a un consenso", ha señalado el concejal de Urbanismo y aspirante a la Alcaldía, quien ha recordado que el "no" a las cuentas "pone en riesgo las obras que se están ejecutando con fondos europeos".

Hasta la fecha, Ciudadanos ha estado al margen en las negociaciones entre el gobierno municipal y la oposición, que se han limitado a dos reuniones por grupo. La primera se celebró a mediados de diciembre, antes de que el documento pasase por la Junta de Gobierno, y la segunda ha tenido lugar durante esta semana, dos semanas después de que Hacienda emitiera su informe sobre las enmiendas. En ambas rondas, la concejala de Hacienda, Lidia López (PP), ha sido la encargada de conversar con la oposición, sin éxito por ahora. "Ciudadanos se sentará a negociar con los grupos de la oposición para intentar que entre el PP y Ciudadanos se busquen las soluciones para aprobar el Presupuesto", añade el edil Pérez.

Si las palabras se convierten en hechos, no sería la primera vez que Ciudadanos interviene en una negociación de los Presupuestos en Alicante. En su día, cerró un acuerdo con el PSOE, que consiguió la abstención de los socialistas en las cuentas de 2020, aunque el pacto se quedó prácticamente en papel mojado al apenas cumplirse puntos recogidos en el documento. También hubo sintonía entre ambos grupos para aprobar el Catálogo de Protecciones a mediados de 2020. En esos años, la formación naranja intentaba dejarse ver dentro del gobierno municipal, marcando cierta distancia pública con el PP, una actitud que ha ido decayendo con el paso del mandato del bipartito.

Este movimiento de Ciudadanos, que falta ver que se concrete en reuniones con la oposición, se produce justo un día después de que el alcalde, Luis Barcala, decidiese desconvocar la Comisión de Hacienda en un intento de última hora para ganar tiempo ante su propuesta al PSOE y a Compromís, que busca desbloquear el Presupuesto a cambio de aprobar todas las enmiendas de ambos grupos que no sean de corte ideológico. Un día después, ninguno de los dos grupos recibió llamada alguna para reunirse con el gobierno, desde donde también guardaron silencio. Ni rastro de la negociación anunciada, vídeo mediante, por el alcalde este jueves.

Esa oferta no se trasladó a los otros dos grupos de la oposición, como son Unidas Podemos y Vox. La formación ultra había anunciado el mismo jueves que se abstendría en la Comisión de Hacienda para intentar forzar el debate en el Pleno. “Queremos seguir negociando con generosidad unas cuentas públicas para este año, que son muy necesarias para afianzar el crecimiento de la ciudad”, señaló Barcala, quien lamentó la actitud de la oposición a escasos tres meses de elecciones: “Tras la radical negativa de Vox, el PSOE y Compromís, el equipo de Gobierno va a seguir haciendo un esfuerzo para convencer a todos los grupos de la oposición, que se han enrocado en el rechazo a unas cuentas que necesitan los alicantinos, y por eso desconvocamos la comisión de Hacienda”.

Así, Barcala intentaba dar un giro de timón ante el callejón sin salida que se ha convertido el Presupuesto para el bipartito: “Hay que seguir intentando desbloquear unos Presupuestos especialmente importantes porque garantizan mejoras esenciales en servicios públicos prioritarios como son las nuevas contratas de limpieza y recogida de basura, transporte urbano en autobús y mantenimiento de parques y jardines”.

Esta propuesta parece haber caído en saco roto en la oposición municipal. Ni el PSOE ni Compromís han variado su discurso tras conocer la oferta de Barcala. La candidata socialista a la Alcaldía, Ana Barceló, ha mantenido la exigencia de retirar la ordenanza contra la mendicidad. "Este no es el presupuesto que necesita la ciudad Alicante y Barcala lo sabe. Un presupuesto que no contempla las inversiones que necesita la ciudad, que no atiende las necesidades sociales, educativas y de vivienda. Además, Barcala se olvida -según Barceló- de algo fundamental, como es el empleo y el turismo. Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno de Barcala es reformular las cuentas, pero desde el diálogo social y político. Los socialistas seguimos manteniendo que para abrir una vía de entendimiento tiene que retirar la ordenanza de la vergüenza", ha añadido Barceló.