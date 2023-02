El concejal de Limpieza de Alicante pide multar a los incívicos para evitar la sensación de "impunidad": "No estoy satisfecho" El Ayuntamiento no ha puesto ninguna sanción en seis meses por no recoger las heces de los perros o por sacar la basura fuera del horario establecido, pese a que anunció mayor presión policial - El 84,5% de los alicantinos ven la ciudad "sucia o muy sucia", según una encuesta de una entidad social