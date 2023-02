La llamada ley del "sí es sí" ha generado una tormenta política en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de las revisiones de condenas de agresores sexuales. Los socialistas han presentado sin contar con sus compañeros de coalición su propia contrarreforma con un aumento de las condenas para tratar de frenar el goteo de rebajas y excarcelaciones. Sin embargo, los juristas advierten de que el aumento de penas propuesto ahora por el PSOE no va a frenar la revisión de sentencias.

En la provincia de Alicante, ya son cuarenta los condenados por agresiones sexuales a los que se les ha tenido que bajar la condena; y tres los reos que han quedado en libertad como consecuencia de la revisión. Como ya publicó este diario, entre los reos a los que se les ha rebajado la condena se encuentran los cuatro componentes de la manada de Callosa d’En Sarrià. La Audiencia les rebajó la condena pero esa disminución no ha supuesto su libertad. Fueron agresiones sexuales como ésta y la alarma social que causaron las que motivaron la aprobación de la ley.

Insistiendo en que no se toca nada sobre el consentimiento de las víctimas, la modificación presentada por los socialistas vuelve a subir las condenas pero además introduce una disposición transitoria en la que establece que los delitos se juzgarán conforme a la legislación que estaba vigente en el momento en que se cometieron los hechos, un añadido que hubiera evitado los efectos no deseados del polémico texto legal. Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas por este diario precisaron que habiendo estado la norma ya en vigor, no se va a poder revertir, ya que el sistema español consagra que se debe aplicar la norma que más beneficie al reo.

Juristas consultados por este diario precisaron que las nuevas penas que proponen ahora los socialistas solo se podrían imponer para aquellos delitos que se cometen una vez que la nueva norma esté en vigor. Las estimaciones barajadas desde la judicatura apuntan a que las previsiones apuntan a que al menos durante ocho años van a continuar las revisiones de condenas y que podrían llegar a las 80.000 sentencias en toda España.

Con la Ley de Libertad Sexual desapareció la diferencia entre abuso y agresión sexual. Todo pasaba a ser agresión sexual con independencia de que se hubiera empleado violencia o no. Un cambio que obligó a adaptar las penas mínimas. El efecto indeseado vino al detectar que delitos que antes estaban castigados con penas de entre seis y doce años de cárcel, ahora pasaban a estarlo por entre cuatro y doce. La consecuencia jurídica era una reducción de la pena.

La enmienda

Si el agresor sexual fue condenado a la pena mínima con la ley anterior sin que se le aplicara ninguna agravante, se le tenía que imponer la nueva. Aquellas condenas que fueran por encima del mínimo, no son susceptibles de ser revisadas. La enmienda presentada por los socialistas vuelve a subir las penas en aquellos casos en que el agresor hubiera empleado la violencia para someter a la víctima, o ésta tuviera su voluntad anulada.

Desde la Agrupación de Mujeres Juristas Themis, una de las asociaciones feministas que ya alertó en su día de estos efectos indeseados del texto, valoró que aparentemente los cambios en la ley que plantea ahora el PSOE «no afectan al consentimiento», el pilar en el que se apoya esta ley. «Lo triste de esta polémica es que se ha difuminado el contenido de la ley y con el ruido de la rebaja de las condenas se ha desdibujado su contenido», aseguró a este diario la vocal de Themis Paloma Rey Novo. A su juicio, la norma aprobada por el Ministerio de Igualdad era buena. «Si el legislador no buscaba un aumento de las penas, sino poner el foco en el consentimiento era algo que se tenía que haber explicado a la ciudadanía», aseguró y lamentó el hecho de que «siempre hay una resistencia tremenda cada vez que se legisla por los derechos de la mujer».

Juzgados de lo Penal

Las revisiones de penas para los delitos sexuales había causado que algunos de estos casos por hechos leves de abusos a menores se dejaran de enjuiciar en los juzgados de lo Penal. Estos jueces los estaban derivando todos a la Audiencia, porque con las nuevas leyes la pena de inhabilitación para trabajos con menores iba desde los cinco a los veinte años. La enmienda presentada por el PSOE establece que la competencia de la Audiencia solo venga determinada por la condena de prisión, no por la de inhabilitación. Se justifica en que esta circunstancia podría colapsar a este órgano causando demoras en los procedimientos. Ése era precisamente el criterio que ya se estaba aplicando en la Audiencia de Alicante.