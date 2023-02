Otro concurso que queda desierto en el Ayuntamiento de Alicante. En este caso, se trata de la reforma y ampliación de los vestuarios y la mejora eficiencia energética del edificio del campo de fútbol municipal de "Florida-Babel, que tenía un presupuesto de 595.808 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar este próximo martes la declaración de desierto del procedimiento para contratar las obras del proyecto después de que la única empresa presentada al concurso retirase finalmente su oferta.

A principios de año, la Mesa de Contratación requirió al único licitador, Nerco Infraestructuras, para que subsanara los defectos de la documentación aportada y presentara la documentación previa a la adjudicación, que no obraba en el expediente.

Sin embargo, la secretaria de la Mesa de Contratación dio cuenta del escrito presentado a finales del mes de enero por la mercantil en el plazo previsto para presentar la documentación requerida a la adjudicación, en el que manifestaba que la empresa no estaba clasificada en el grupo correcto en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Además, "aunque no tenga que ver con la subsanación o no subsanación de la oferta, si sirve de ayuda de cara al futuro para que se puedan adjudicar estas obras, permitirles saber que en el cálculo de nuestra oferta económica, también se había producido un error, al no haber considerado los costes incurridos en gestión de residuos y seguridad de salud, ya que en el presupuesto de la obra, no existen ni capítulos ni partidas referidos a los conceptos de gestión de residuos y seguridad y salud, como en cualquier proyecto deben de existir".

En el campo de Florida-Babel, según la documentación oficial, existen dos edificios de vestuarios, sobre los que se propone la realización de obras de reforma y ampliación con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad de los vestuarios deportivos, para "satisfacer así las necesidades de los usuarios". Además, según el Ayuntamiento, se trata de mejorar energéticamente la edificación, dotando a los vestuarios de una mayor eficiencia energética, mediante el aprovechamiento del sol, acumulando el agua sanitaria e incorporando recuperadores de calor.

Esta no es la primera obra que se queda sin empresa para su ejecución. Recientemente, la Junta de Gobierno resolvió el contrato de la reforma del centro cívico de Villafranqueza, cuyos trabajos ni habían empezado ni tenían fecha prevista de arranque. Al final, tras un tira y afloja entre la empresa -que pedía más dinero o romper el contrato con indemnización de por medio de 6.700 euros- y el Ayuntamiento, el gobierno municipal ha impulsado la ruptura del contrato "por causa imputable" al contratista, al que se le incautará la garantía (9.300 euros) y al que se le pueden además poner penalizaciones.

También se ha sabido ahora que el Ayuntamiento prevé romper la relación contractual con la adjudicataria de la obra de construcción del parque del PAU 2, que también es la encargada de la reurbanización del parque de San Blas. Ambos proyectos llevan tiempo paralizados. En su día, por motivos, distintos también se quedaron sin empresa el proyecto de construcción de una pasarela en el Tossal para mejorar la accesibilidad a centros educativos como el colegio La Aneja y el Conservatorio de Música y la última fase del acceso sur de Alicante, donde se pretendía conectar el carril bici y habilitar una pasarela peatonal.