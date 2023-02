La Conselleria de Sanidad está derivando urgencias de especialidades a los hospitales para verlas en 15 días ante el colapso de un año para la primera visita en Oftalmología, Traumatología y Otorrino para patologías "normales" como revisiones, diabéticos y cataratas. Sin embargo, las consultas preferentes se atienden en un plazo medio de dos semanas e incluso menos en algunos departamentos de Salud, y son los médicos de Familia y los facultativos de los Puntos de Atención Continuada los que normalmente envían los casos urgentes a los hospitales.

Hay pacientes con patologías no preferentes que están recibiendo primeras citas para octubre y noviembre de este año para ser examinados por el especialista, al que son derivados habitualmente por el médico de Familia. Son citas ordinarias para las que Sanidad señala que el tiempo medio de espera es muy variable en función de las bajas de las plantillas. "Conforme estos puestos se vayan cubriendo, se incrementará la actividad", se compromete la Conselleria.

La presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Mari Ángeles Medina, explica que las consultas urgentes son las que tienen prioridad de atención; y también las hay preferentes y ordinarias. "La derivación ordinaria tiene estos tiempos (en torno al año) pero el médico de Familia en el centro de salud, el facultativo del Punto de Atención Continuada e incluso en atención hospitalaria el criterio clínico determina si es urgente o preferente", es decir, no demorable. Si es urgente, el paciente entra incluso por la puerta de Urgencias de un hospital "ya que si es urgente, no es demorable ni siquiera un día".

Variabilidad

Hay variabilidad entre departamentos de Salud y en algunos se atienden estos casos incluso en menos de 15 días ya que según la patología también serían excesivos. Sin embargo, hay profesionales de Especialidades que señalan que es cierto que los pacientes urgentes y preferentes se visitan antes y que según protocolo debe ser antes de los citados 15 días pero "eso no es posible, porque no hay infraestructura para ello", ya que normalmente, señala, las consultas preferentes también se ven en el centro de especialidades.

Desde la Sociedad de Medicina Familiar explican que hay pacientes que no son considerados urgentes, ni siquiera, preferentes, y acuden a urgencias hospitalarias buscando salida a una situación de demora con citas para un año. "Intentan adelantar la lista de espera de forma equivocada con efectos secundarios para urgencias como el colapso del servicio", pues además no se les opera pero se pierde un tiempo, según esta sociedad científica, que se hurta a otra asistencia necesaria.

"Ante el tiempo de respuesta en consultas externas hay personas que se buscan sus propios medios viniendo a Atención Primaria exigiendo que se les incluya en la lista preferente y se enfadan con el médico de Familia si no lo hace. Después se van a urgencias".

"Hay pacientes que intentan adelantar la lista de espera de forma equivocada con efectos secundarios para urgencias como el colapso del servicio" Mari Ángeles Medina - Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Los médicos empatizan con los pacientes porque, por ejemplo, de cataratas nadie muere pero entienden que han de esperar mucho tiempo sin ver bien ni siquiera para tareas cotidianas. "Si va con cataratas a urgencias el médico le atiende pero le intenta explicar que tiene que esperar o poner una reclamación, pero está dejando de atender algo más urgente. Se va muy enfadado y vuelve al centro de salud que se le ponga preferente en el volante y vuelta a empezar". Una frustración que a veces culmina en agresiones a sanitarios.

De ahí que esta sociedad científica inste a los afectados a no quedarse en la queja ante los médicos sino a ponerlas por escrito ante los Servicios de Atención al Paciente para hacer fuerza de cara a las reformas estructurales que se necesitan puesto que "estas quejas institucionales sí llegan a los dirigentes". Por ello, consideran que las asociaciones de pacientes deben canalizar mejor las quejas, no tanto hacia el médico de Familia, el pediatra o la enfermera, sino ante altas instancias. Para que entiendan que la dotación de recursos en la Sanidad de la Comunidad no es un gasto sino una inversión.

La demora en los centros de especialidades es la antesala de la lista de espera quirúrgica, que Sanidad no contabiliza en sus cifras oficiales pero que existe y que alarga en el tiempo la espera de los enfermos pues si se suma lo que tienen que aguardar para que les vea el especialista al tiempo hasta la posterior intervención quirúrgica en caso de que sea necesaria se puede alargar más de dos años en total. Unas listas de espera muy abultadas en especialidades como Oftalmología o Traumatología tras la pandemia que está costando mucho absorber.

Una de las medidas para paliarlo es la reactivación del Plan de Choque, es decir, el envío de un mayor número de personas pendientes de operarse a una clínica privada. Sanidad ha incrementado en 2023 el presupuesto destinado a las intervenciones en centros colaboradores hasta los 22 millones, frente a 15 millones de euros de 2022.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, considera que dar cita para un año no es normal en una asistencia sanitaria que presume de dar respuesta al ciudadano.

"Habría que estudiar especialidad por especialidad. Pienso que hace falta una asignación clara de recursos, que no se ha hecho" Juan Francisco Navarro - Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva

"Habría que estudiar especialidad por especialidad. Pienso que hace falta una asignación clara de recursos, que no se ha hecho, porque se han estado dando las plazas estructurales como si fuera una pedrea. Como si en lugar de recursos covid se dieran otros recursos necesarios y un análisis un poco normal de la situación hace pensar que no eran los necesarios. Se han seguido dando muchos a especialidades que tenían suficientes recursos y muy pocos a la prevención, como los servicios de Medicina Preventiva, lo cual es absolutamente lamentable y tiene sus consecuencias para el control de infecciones".