El tiempo seguirá muy desapacible este fin de semana en la provincia de Alicante. Después de una semana en la que hemos vivido días plenamente invernales con cielos nubosos, bajas temperaturas y lluvia, el fin de semana seguirá en esta línea, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También hemos tenido nieve por encima de los 1.000 metros de altura en la sierra de Mariola y Aitana, que han dejado estampas blancas dignas de fotografiar.

El tiempo para el sábado

Esta jornada de sábado será desapacible, fría y nubosa en toda la provincia de Alicante. El cielo de la Comunidad Valenciana presentará un aspecto nuboso en la mitad sur, con precipitaciones débiles y dispersas; subirán las mínimas, especialmente en el sur de Alicante y en el norte de Castellón y, y las máximas permanecerán sin cambios, según el pronóstico de Aemet. Las temperaturas extremas registradas en Alicante en las últimas 24 horas han sido 3,9 grados de mínima y 13,6 grados de máxima.

Durante toda la semana se han registrado anomalías negativas de temperatura para la época del año en la que nos encontramos, es decir, ha hecho más frío de lo que toca para el mes de febrero y el fin de semana continuará en la misma tónica. En la ciudad de Alicante, Elche y Dénia se espera que las temperaturas no superen los 14 grados. En Benidorm no se superarán los 13 grados durante la jornada del sábado. En Alcoy tampoco se esperan precipitaciones pero los termómetros no subirán de los 9 grados mientras que en Elda no pasarán de los 11ºC. Por contra en Orihuela los cielos estarán cubiertos durante todo el sábado, con probabilidad de lluvias durante toda la mañana y parte de la tarde y las temperaturas máximas serán de 13ºC.

El tiempo para el domingo

La inestabilidad en la provincia de Alicante continuará todo el fin de semana. El domingo se mantendrá el cielo nuboso en Valencia y Alicante, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas y subirán ligeramente las máximas, aunque se espera que se produzcan de nuevo heladas en el interior.