Más de una veintena de asociaciones vecinales de la ciudad de Alicante se han unido para criticar la gestión de la concejala de Acción Social, Julia Llopis, apuntando directamente al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por no tomar cartas en el asunto en las políticas sociales de la ciudad tras casi cuatro años de continuas polémicas.

En una carta, las entidades reclaman a la concejala que "asuma sus responsabilidades y exija a la responsable del centro social Gastón Castelló que se expida la renovación de los certificados de vulnerabilidad para que las personas necesitadas de la ayuda alimenticia puedan recogerla en el Banco de Alimentos". A su vez, las asociaciones piden que "haga lo necesario para facilitar las dependencias necesarias para el almacenaje y distribución de los alimentos". Para que así, según añaden, "los vecinos, muchos muy mayores, no tengan que desplazarse a otros barrios para poder retirar los alimentos".

Las asociaciones dicen no entender cómo la concejala de Acción Social, centro de las críticas durante todo el mandato, "no toma cartas en el asunto, en lugar de mantenerse de perfil y hace todo lo necesario para solucionar esta situación de dejadez total lo más rápido posible". Le exigen que atienda "las necesidades básicas de las personas que momentáneamente no pueden ser cubiertas por ellas mismas", como dice en la página web de su Concejalía, realizando esta "atención desde los centros sociales"

Los vecinos piden a Barcala, "como máximo responsable de toda esta dejadez, que arregle los graves problemas" que afectan a barrios como Colonia Requena, entre otros. Y es que en la misiva firmada se respalda al presidente de la asociación de vecinos de Colonia Requena, Antonio Colomina, que ha sido protagonista de sonados choques con la concejala Llopis por la gestión de Acción Social, sobre todo durante la pandemia. "La señora Llopis no puede, ni un día más, seguir bloqueando la solución de todos estos problemas que afectan de una manera urgente a personas vulnerables de todos los barrios alicantinos", aseguran las entidades, que piden a Colomina que siga al frente de su labor social en un barrio con numerosas necesidades entre su población.

El escrito está firmado por las asociaciones de vecinos Alipark y adyacentes, Nuevo Moralet, Laderas del Benacantil, Amigos de Fontcalent de El Rebolledo, Benalúa "El Templete", Carolinas Bajas-Les Palmeretes, 400 Viviendas de Alicante, Complejo Vistahermosa de la Cruz-Orgegia, Divina Pastora, Doctor Rico, El eco del Barrio El Pla, El Palamó de Villafranqueza, Gran Vía Sur-Puerto "Avanza", La Voz de la Florida, Movimiento por Benalúa, Parque de Las Avenidas, Garbinet, Parque del Mar Alicante, Pau 1-Juan Pablo II, Pau-2 San Blas, San Gabriel, Sol d'Alacant, Virgen del Remedio, Tabarca "Isla Plana", Sagrada Familia de Rabasa y Virgen del Carmen Mil Viviendas.