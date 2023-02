Apenas dos semanas después de entrar en vigor el nuevo mapa del transporte urbano tras la renovación de la contrata, el Ayuntamiento de Alicante se plantea introducir los primeros cambios antes las quejas vecinales. El foco está puesto principalmente en tres barrios: Princesa Mercedes, que reclama recuperar la línea 04 en detrimento de la 07 (que conecta con polígonos industriales); el Cabo de la Huerta, que pide recuperar las paradas de la línea 22, que deja de pasar por el barrio, donde se ha estrenado la nueva línea 28 para ofrecer servicio al PAU 5; y Urbanova, ya que el nuevo recorrido se aleja considerablemente del entorno de los centros de salud de Florida-Babel con el objetivo de ganar velocidad comercial.

El concejal de Transportes y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, ha asegurado este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que el Ayuntamiento prevé reunir a la Mesa del Transporte para abordar estos posibles cambios, que deben contar previamente con el visto bueno de la concesionaria. Villar, sin ánimo de buscar responsables, pero sin tampoco pasar por alto los tiempos administrativos, ha recordado que el proyecto de servicio público se aprobó hace un año, en una evidente alusión a que las reclamaciones que ahora se formulan deberían haberse tramitado a través de alegaciones al documento que es la base del pliego de condiciones del contrato. "No voy a escudarme en eso. No sería correcto", ha empezado respondiendo el edil, quien a continuación ha mostrado la predisposición del gobierno municipal a rectificar el mapa de líneas para poder satisfacer las reclamaciones principalmente de estos tres barrios.

"En su inmensa mayoría, las mejoras han sido aceptadas por la población pero hay puntos que tenemos que hablar con los vecinos. Entre ellos está Princesa Mercedes, cuya línea 04 se cambió durante la época del tripartito y ahora quieren que vuelva. A partir de la próxima semana, vamos a reunirnos con ellos y con el resto de asociaciones de vecinos que quieren mejoras", ha apuntado Villar, quien ha avanzado que los técnicos municipales ya están "viendo posibilidades alternativas".

Ahora, al tratarse de una concesión y no de un contrato de servicios, el Ayuntamiento tiene "menos libertad", por lo que además del visto bueno vecinal se necesita el respaldo de la concesionaria, que seguirá al frente del contrato durante los próximos diez años. "Y hay que pasar por la Mesa del Transporte. Yo no voy a hacer ningún cambio sin pasar por ese órgano", ha apuntado Villar, para estimar que los cambios, en el caso de que puedan ejecutarse, estarían listos antes de elecciones. "Si estamos todos de acuerdo, será rápido. Será antes de elecciones, no se puede tardar tanto en cambiar unas líneas", ha apuntado, para posteriormente señalar como fechas posibles "finales de marzo o principios de abril".

Las quejas vecinales empezaron a escucharse días antes del 1 de febrero, fecha elegida para la entrada en marcha el nuevo mapa del transporte urbano, que incluye importantes novedades, como dos líneas circulares, mejoras generalizadas en las frecuencias y nuevos recorridos en las líneas ya existentes, pero que no gusta a todos por igual.

Hay barrios que reclaman recuperar paradas perdidas para promover entre sus vecinos el uso del transporte público, mientras otros piden que líneas como la circular por Gran Vía amplíe su recorrido previsto para que llegue hasta la zona sur de la ciudad. Entre las principales recomendaciones también destaca que los horarios se extiendan para hacerlos más nocturnos.

Al margen de las tres líneas señaladas por el concejal, también se han repetido las reclamaciones por el recorrido de la nueva línea circular, que termina en Plaza La Viña y no llega hasta el final de la Gran Vía. También ha habido quejas en el PAU 1 por la nueva distribución de las paradas.

Por otro lado, Villar también ha anunciado que habrá reunión a su vez con las partidas rurales para informar sobre el transporte a la demanda: "Se prevé para principios de marzo". Esta nueva alternativa del transporte urbano se calcula que podría estar en marcha para el 1 de julio, según se anunció ya al presentar las nuevas líneas del transporte urbano.