Esta es la última semana que Le Cordon Bleu permite votar online por la receta preferida entre las preseleccionadas en esta edición de la prestigiosa escuela de cocina. La de Patricia Pérez pone en valor productos de la terreta. Preseleccionada con otros 29 aspirantes, la estudiante del Instituto Miguel Hernández de Alicante confía en cautivar a los jueces con su ravioli de olleta y el uso del cantueso y uva del Vinalopó con la dorada.

¿Dónde cursa los estudios de Cocina?

Estoy en el ciclo superior del grado de dirección de cocina en el Instituto Miguel Hernández de Alicante y el CDT de Alicante, el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante donde hacemos las prácticas. Son centros vinculados.

¿Y cómo ha llegado a la preselección de Le Cordon Bleu?

Llegó mi tutor a clase y lo propuso a los que estamos en el último curso con menos de 26 años. Tengo 24 y pensé que por intentarlo no iba a ser.

¿Qué espera de una competición de este nivel?

Ya estoy trabajando en la cocina de un restaurante, y al ser una escuela de tanto prestigio por mis medios no iba a poder entrar, que es mi objetivo. Si ganas te dan una beca para estudiar allí.

¿De dónde procede su interés por la cocina?

Me viene de siempre. Siempre me ha gustado cocinar en casa, pero mucho más a raíz de la cuarentena. Ya cocinaba a diario mientras estudiaba la carrera y cuando la acabé me dije que por qué no hacer lo que me gusta, que si soy feliz cocinando, por que no dedicarme a eso.

¿En qué estudios se ha graduado?

Acabé la carrera de Comunicación Audiovidual y me metí a hacer el superior de FP de Cocina. En casa siempre cocinaba para mi familia en lugar de hacerlo mis padres.

¿Entonces en quién se mira cuando cocina?

Cocinaba con mi abuelo, que le gustaba mucho, y mi abuela y mi tía también cocinan mucho.

Si ya trabaja como cocinera ¿cuál es su objetivo?

Considero que estoy aprendiendo, que todavía lo tengo todo por descubrir. No soy profesional. Empecé a trabajar cuando estudiaba y entonces hacía montaditos en una barra, y cuando llevaba cinco meses me metieron en la cocina. Es duro y sacrificado porque son muchas horas, pero si me gusta lo haces.

¿Qué aporta a la receta de dorada que pide el concurso?

La quieren con un corte determinado y un ravioli vegetal. Me decanté por sabores de Alicante de temporada. El ravioli lo hago de olleta, que siempre comí en casa, uso el cantueso, una hierba de la montaña, y hago un arroz con uva del Vinalopó y gamba de Dénia, integrando los sabores que recuerden a Alicante.