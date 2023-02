La Conselleria de Innovación ha presentado este miércoles un estudio sobre el desarrollo y las necesidades de la tecnología en los entornos rurales de la Comunidad Valenciana. El estudio, realizado tras encuestar a 5.000 habitantes de los entornos rurales de las tres provincias, pone de manifiesto la necesidad de seguir aplicando medidas para el despliegue de infraestructuras y formación en los entornos rurales, como han señalado la consellera Josefina Bueno y la fundación El Olmo, aunque no ha aclarado cuáles.

Entre sus conclusiones más relevantes, la investigación señala que, si bien el nivel de empleabilidad en estos entornos rurales es más elevado que en las ciudades, el número de usuarios de internet es sustancialmente menor, intensificando la brecha digital en gran medida como consecuencia de la mayor edad del usuario y un despliegue en muchos casos insuficiente de la red de banda ancha. Además, apunta que existe una situación grave de desigualdad de género y de dificultad para que el terreno rural pueda retener a las mujeres.

Bueno no ha indicado durante la presentación qué medidas va a tomar desde la Conselleria para revertir esta situación, aunque ha subrayado que es importante seguir trabajando en mejorar la conectividad en estas áreas: "Todos identificamos innovación con progreso e igualdad de oportunidades. Yo quiero que llegue a todos los puntos de la Comunidad Valenciana. Una de nuestras obligaciones en política es poner el foco en aquellas zonas en las que no hay tanta población. Hay muchas personas en entornos rurales que necesitan incorporarse a la revolución tecnológica para no quedarse atrás. A veces se habla de las áreas rurales en términos negativos, pero también hay personas que deciden trasladarse de grandes ciudades a municipios menos poblados".

Estrategia

En este sentido, la consellera ha indicado que cuentan con la estrategia Avant 2030, ya que consideran la digitalización "esencial en la lucha contra la despoblación. Se puede acercar el teletrabajo, que podría posibilitar hacerlo en las zonas rurales con mejor calidad de vida. También con el problema de la vivienda, estos municipios podrían atraer a las parejas jóvenes. La digitalización es determinante para atraer a la gente joven al entorno rural".

En la misma línea se ha manifestado la directora general de Innovación, Sonia Tirado, quien ha apuntado que "cuando vives en una ciudad tienes la perspectiva del que lo tiene todo, pero quienes viven en otros ámbitos tienen unos derechos que hay que garantizarlos y protegerlos" y ha apuntado que la ONU ha estimado que en 2050 el 70% de la población vivirá en entornos grandes".

Para los responsables de esta investigación, las actuaciones llevadas a cabo para reducir la brecha digital de estos territorios permiten incidir directamente en aspectos vinculados en la lucha contra la despoblación y el desarrollo educativo, sanitario, económico y social de los pequeños municipios.

Investigación

El diseño de esta investigación que ahora se ha dado a conocer se ha articulado desde una doble perspectiva. Por un lado, ha integrado los resultados de un análisis cuantitativo y cualitativo y, por otro, ha incorporado para su análisis a un amplio equipo de investigadores de cuatro universidades públicas valencianas de áreas de ciencias sociales, sociología, demografía, economía, física aplicada e ingeniería agrónoma.

Los investigadores José Manuel Rodríguez y Juan Miguel García han explicado que la investigación ha sido compleja pero han destacado la colaboración de los ciudadanos: "Ha sido bueno que la sociedad civil sea capaz de transmitir las demandas a las administraciones públicas. Hay una situación grave de desigualdad de género y dificultad para que el terreno rural pueda retener a las mujeres", ha indicado Rodríguez. García ha añadido que, para poder realizar el estudio, se han intentado analizar "los tipos de desarrollo local que podemos tener en los municipios pequeños con una herramienta que recoja datos y presente patrones".