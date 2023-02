Los vecinos de Ciudad de Asís están hartos del abandono que sufre el barrio, según han querido dejar por escrito en unas pancartas reivindicativas que han colgado de la valla perimetral de unas pistas polideportivas con una evidente falta de mantenimiento. "Consideramos insostenible la situación de total abandono que sufrimos en Ciudad de Asís por parte del Ayuntamiento de Alicante, quien sigue ignorando la falta de dotaciones deportivas y de otros servicios. Somos la segunda zona más vulnerable de la ciudad y sin embargo hace unos meses vimos cómo el equipo de gobierno y la ultraderecha rechazaban un Plan Integral específico para nuestro barrio, como lo hay en la Zona Norte, y lo hicieron con el mismo desprecio que nos ha sacado de las inversiones de cada presupuesto municipal todo este mandato", señalan desde la asociación de vecinos "Nuevos Horizontes", desde donde añaden que "toda una generación de jóvenes ha crecido en Ciudad de Asís sin un polideportivo donde reunirse por constituir en la práctica un descampado peligroso para la integridad de nuestros hijos".

En ese contexto, vecinos del barrio y representantes políticos de la izquierda municipal se reunieron este jueves para evidenciar el malestar del barrio. "Consideramos una humillación haber visto estos días cómo el Ayuntamiento gastaba 300.000 euros en un estudio de un parque deportivo en el PAU 5 y, sin embargo, el alcalde siga sin ser capaz de destinar una cantidad ridícula para rehabilitar nuestro polideportivo y abrirlo al público", añaden desde la entidad.

Según los vecinos, "la juventud de Ciudad de Asís también merece tener qué hacer en su barrio y, en este momento, son ellos quienes más están sufriendo el desprecio del gobierno municipal al no contemplarles en el presupuesto un año más". "Hay barrios como el nuestro que no pueden ofrecer deporte a sus jóvenes porque ni tenemos una sola urbanización privada, ni le da la gana al alcalde rehabilitar nuestro polideportivo. Una instalación que ya existe y cuya rehabilitación requiere mucho menos dinero", según añaden.

La asociación lamenta la falta de "fortuna" en el reparto de inversiones. "Otro año que no hemos tenido suerte. Pero si alguien en el equipo de gobierno municipal se confunde y pasea por Ciudad de Asís, encontrará decenas de comercios con carteles que dicen “no queremos ser un gueto” porque somos conscientes del deterioro al que nos han sometido estos años", apuntan desde la entidad vecinal, desde donde dicen sentirse "tristes de ver el barrio así de degradado y sin servicios". "No queremos pabellones ni exigimos grandes centros de congresos porque no tenemos nada y por eso esperamos muy poco, tan solo necesitamos que se rehabilite la única y humilde instalación deportiva que existía en Ciudad de Asís y que impide a nuestra juventud acceder a un ocio saludable", agregan.

Coincidiendo con la protesta programada para este jueves, el Ayuntamiento ha anunciado que la concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha firmado un convenio con el presidente de la Agrupación Cultural y Deportiva Ciudad de Asís, Jorge Madrid, para "promover un programa de actividades gratuitas en doce barrios de la ciudad, y poder ampliar la oferta de actuaciones socioeducativas y los recursos comunitarios cediendo espacios de los Centros municipales y fomentar la inclusión social". Las actividades las van a poder realizar menores de entre 3 y 18 años, que se encuentran en intervención desde el Equipo Social de Zona 3.

El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, y a través del mismo se ofertan actividades programadas por el Ayuntamiento, tales como plazas anuales gratuitas para las actividades deportivas, dentro de las modalidades de fútbol 7, fútbol 11, predanza y baile moderno. Así como talleres de iniciación al ajedrez y a la pesca.

Críticas políticas

Desde Unidas Podemos, el portavoz municipal, Xavier López, ha añadido tras acudir al acto de protesta que "el abandono de Ciudad de Asís es otro ejemplo de cómo la gestión de Barcala ha hecho crecer la brecha entre barrios y de la manera en la que más inversiones realizadas por el Partido Popular han penalizado los barrios humildes y trabajadores".

Por su parte, Rafa Mas, concejal de Compromís, ha asegurado que su formación apuesta "por el deporte base, ya que este es fundamental crear comunidad, hábitos saludables y valores ligados al esfuerzo, las emociones y estimula el potencial personal y social de los niños y niñas en edad escolar". "No podemos entender cómo en esta ciudad, a diferencia del resto, los equipamientos deportivos se deterioran por el abandono y no por el uso, como es el caso del polideportivo de Ciudad de Asís", ha agregado, a la vez que ha denunciado "el abandono y maltrato del barrio Ciudad de Asís por el equipo de gobierno".