Los técnicos del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante descartan que existan "problemas" en el parque de El Palmeral pese a la reciente caída de al menos dos ejemplares, que puso en alerta a unos vecinos que reclamaron al bipartito el cierre "cautelar" de la instalación municipal para reducir riesgos. Así lo desveló este martes el concejal de Medio Ambiente y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Los técnicos han revisado esta mañana el parque para comprobar que no hay ningún problema. No se va a cerrar porque no existe ningún riesgo", ha asegurado el edil.

Los vecinos de San Gabriel pidieron este lunes al Ayuntamiento de Alicante el cierre "cautelar" del parque El Palmeral por el riesgo de caída tras la rotura de al menos dos ejemplares. Uno de ellos se precipitó al suelo este pasado fin de semana. Según el Ayuntamiento, la caída se produjo por una racha de viento en la zona del merendero. Durante la mañana del lunes, la empresa encargada de las zonas verdes retiró el ejemplar, que cortaba el paso por uno de los caminos. Otra palmera caída, en el entorno del embarcadero, seguía este lunes sobre el suelo. "Los años de abandono por parte del Ayuntamiento del parque de El Palmeral han devenido en una situación crítica de deterioro, de tal magnitud que en las últimas semanas se están produciendo caídas de palmeras, la última este domingo", señalaron desde la asociación, presidida por Paz Sotodosos. En este contexto, la entidad vecinal reclamó al Ayuntamiento el "cierre cautelar del parque ante el potencial riesgo para los usuarios por la caída de palmeras enfermas". La petición, por ahora, no va a ser atendida al descartarse un problema generalizado en el parque. Alerta en El Palmeral de Alicante: los vecinos piden el cierre cautelar del parque por la caída de árboles El mismo lunes, desde el Ayuntamiento ya restaron importancia a los hechos. "Solo se cayó una palmera el fin de semana por una racha de viento en la zona del merendero y quedó balizado hasta esta mañana que STV la ha retirado", señalaron desde la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Manuel Villar, desde donde precisaron que "los parques se cierran cuando desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se advierte de fuertes rachas de viento o lluvias y se hace la recomendación a la Policía Local que es la que actúa como medida preventiva, como ya ocurrió este pasado verano por el aviso de fuertes vientos procedentes del Sahara". Este fin de semana, según apuntaron, "no había aviso por este riesgo". Sin embargo, al menos una palmera cayó en medio de un camino peatonal. "Puede que se produjera una racha de viento fuerte puntual en esa zona. Las palmeras se revisan cada verano cuando se procede a su poda y se mantiene una vigilancia por parte de los jardineros que se ocupan del parque", añadieron el lunes desde la concejalía. Desde la asociación, por otro lado, recordaron que "llevan demasiado tiempo denunciando y alertando de las necesidades del parque sin que hasta la fecha por parte del Ayuntamiento se haya puesto en práctica una intervención integral de regeneración del parque y aledaños". "Tras las concentraciones realizadas en 2021, convocadas en la puerta del parque y después de varias reuniones, el Ayuntamiento redactó un proyecto de rehabilitación que todavía no ha iniciado, sin embargo, éste no interviene sobre la zona verde, sino sobre las instalaciones, pues está orientado a la adecuación de fuentes y caminos, así como en la reconversión de la pista de BMX en una pista Pumptrack", explicaron desde la entidad. En respuesta al retraso en el inicio de las obras, el concejal Villar admitió "discrepancias" con la adjudicataria del contrato que están retrasando el inicio de una actuación que se debería haber ejecutado el pasado año. "Tenemos unas discrepancias con la empresa, y preferimos perder una semana y evitar otros problemas", ha apuntado este martes, en alusión al plan de seguridad de los trabajos. Hace algo más de un mes, el Ayuntamiento ya firmó el contrato para la remodelación del parque, un proyecto que lleva un año paralizado. A finales de 2022, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante adjudicó las obras de la primera fase de renovación del parque El Palmeral, que serán ejecutadas por Ingeniería y Gestión del Riego y Paisaje. Se trata de la segunda empresa clasificada en un concurso, que arrancó en septiembre de 2021, en el que la primera adjudicataria, Cesyr Estudios y Construcción, renunció finalmente al contrato porque las obras no arrancaron en tiempo por la falta de presupuesto municipal. La oferta definitiva es 12.000 euros más cara que la primera elegida. Finalmente, el Ayuntamiento pagará 362.153 euros. El concejal de Medio Ambiente y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, estimó recientemente que la obra arrancaría a finales de enero o principio de febrero. Esas fechas, por ahora, ya se han incumplido.