Ciudadanos busca su espacio y la oposición desgastar a Barcala con el Presupuesto en la antesala de las elecciones

El alcaldable de Ciudadanos en Alicante, Adrián Santos Pérez, ha conseguido que los focos le apunten al margen de su gestión como responsable de la Concejalía de Urbanismo. Para ello, el candidato ha tenido que impulsar unas negociaciones con la oposición para intentar desbloquear el Presupuesto de 2023 paralelas a las "oficiales", promovidas por la Concejalía de Hacienda. De hecho, casi a la vez que la edil de Hacienda, la popular Lidia López, se reunía con Compromís, el único grupo que ha participado en la tercera ronda de contactos (el PSOE no respondió a la invitación, que el bipartito no cursó a los extremos de la oposición), el alcaldable de Cs abría su despacho en Urbanismo para escuchar a la oposición, empezando por Unidas Podemos y Compromís.

Está previsto que este jueves sea el turno del PSOE y puede que también el de Vox. A esas citas también está acudiendo el portavoz adjunto de Cs y concejal de Deportes, José Luis Berenguer. No se espera la presencia de los ediles más próximos al PP, como son la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, o el portavoz del gobierno y edil de Cultura, Antonio Manresa.

En esas conversaciones, en las que no solo se habló de Presupuestos municipales, sino también de política, Unidas Podemos arrancó el compromiso del edil Pérez de trasladar al PP de Barcala, su socio en el gobierno, la propuesta de convocar el Consejo Social de la Ciudad. Desde Ciudadanos descartaron la retirada de la ordenanza contra la mendicidad, que avalaron en su día con el voto favorable, al igual que el PP y Vox. No parece, de todas formas, que la coalición morada vaya a cambiar su postura aunque se reúna un órgano consultivo al que Barcala no ha elevado las cuentas durante años.

Más puertas puede que se abriesen de asumirse el compromiso del alcaldable de Ciudadanos con Compromís, que pasaría por incluir en las cuentas inversiones reales, y no solo enmiendas testimoniales de solo un euro de coste. Por ahora, todo está en el aire, al no saberse si Barcala está dispuesto a ceder proyectos propios para incluir otros con ADN de la izquierda. "La convocatoria del Consejo Social nos parece bien. Ahora vamos a ver si tiene encaje técnico, y mientras ellos pasarán la relación de propuestas priorizadas", señaló el concejal Pérez.

Este paso al frente del candidato de Ciudadanos, aunque no consiga desbloquear las cuentas municipales, se interpreta como un movimiento -se verá si con continuidad en el tiempo camino de las elecciones o algo puntual sin mayor recorrido- para intentar ganar visibilidad electoral y distanciarse de un PP de Barcala que no ha conseguido por ahora los apoyos suficientes (le valdría con la abstención de un grupo de la oposición) para aprobar el Presupuesto, que sí logró en los tres años anteriores de este mandato.

Barcala resta importancia

De hecho, el alcalde, mientras se producían las reuniones paralelas, ha empezado ya a mirar al día después de las elecciones, dando por hecho que no habrá cambio de posturas en la oposición. "Todo apunta a que si las posiciones siguen sin moverse, será imposible llegar a un punto de encuentro. Se antepone interés particular al de Alicante, así que seguiremos con el Presupuesto prorrogado y después de elecciones lo aprobaremos", señaló Barcala, quien preguntado sobre la convocatoria de la Comisión de Hacienda que se llegó a fechar para el viernes pasado, rechazó volver a convocar el órgano municipal, para evitar así la previsible derrota en la votación y aún mas el debate posterior en el Pleno, si se convocase.

Cuestionado por los contactos impulsados por los ediles menos "dóciles" de un socio que se ha pasado el mandato a la sombra del PP, Barcala ha intentado restarle importancia, con alusiones interpretadas a posibles intereses electoralistas al margen de los Presupuestos. "El ofrecimiento para llegar a un acuerdo es de todos los concejales, cada uno de una manera. Hay que entender como lo expresa cada uno, aunque la unidad de acción es la misma", ha apuntado Barcala.

Respecto a posibles modificaciones en las cuentas para no poner en riesgo las inversiones europeas, entre otras cuestiones, Barcala aseguró que existen "alternativas a las modificaciones de crédito", en alusión a otros mecanismos financieros como las "economías y las transferencias de crédito", por lo que negó que se "ponga en riesgo el pago nominas ni las contratas durante un plazo".

Capote de la izquierda

Tras salir de las respectivas reuniones, tanto el portavoz de Unidas Podemos como de Compromís han puesto en valor el talante negociador del alcaldable de Cs, frente a la actitud del PP de Barcala. "La valoración es positiva. Hemos encontrado puntos de encuentro con el representante de Ciudadanos en cuanto a la necesidad de hacer un presupuesto más participativo y que las cuentas pasan, al menos, por el Consejo Social. Es obvio que el talante es diferente al de Barcala y el Partido Popular, que continúan estancados en posiciones ultras", ha señalado Xavier López, de Unidas Podemos.

Este matí m'he reunit amb @adriansantos85 per a abordar els pressupostos municipals.



Ens separa el model de ciutat i també la importància que donem a l'ordenança de la vergonya, que UP volem derogar.



Coincidim, però, en la necessitat que els comptes passen pel Consell Social. pic.twitter.com/8wT2QFwCR3 — 🏳️‍🌈🔻Xavier López 🌻♀️ (@xavierdalacant) 15 de febrero de 2023

En una línea similar se ha mostrado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien también ha subrayado "la voluntad real de negociar de Cs". "Esta actitud sí abre las puertas a una negociación política, donde podemos ver fórmulas para cambiar el Presupuesto con las inversiones que propongamos. Ahora tenemos que ver si esta actitud es compartida o no por el PP".